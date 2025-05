Swytch lancerer Swytch Max+ Kit

Swytch, producenten bag verdens bedst sælgende serie af elcykel-konverteringssæt, har netop lanceret deres nyeste og mest innovative model: Swytch Max+ Kit. Med over 100.000 kunder på verdensplan fortsætter Swytch med at føre an inden for gør-det-selv-løsninger til elcykler.

1 may. 2025 kl. 09:00 Af Kenneth Johansen DEL:

På et tidspunkt, hvor en kvalitetsmærket elcykel i gennemsnit koster omkring 20.000 kroner, tilbyder Swytchs nyeste model en måde at bygge sin egen topmoderne elcykel for under 9000 kroner.

Max+ kan bestilles fra i dag og forbedrer yderligere Swytchs patenterede serie af elcykel-sæt med funktioner som en øget rækkevidde på op til 96 kilometer på en enkelt opladning, integreret forlygte, USB-opladningsport og branches førende batterisikkerhedsteknologi.

Swytch-konverteringssættet kan opgradere næsten enhver cykel til en lovlig pedal-assisteret elcykel med en topfart på op til 24 km/t og en effekt på 250W. Det fungerer ved, at man udskifter sit almindelige cykelhjul med et specialbygget Swytch-motorhjul (fremstillet lokalt på Swytchs fabrik i Norwich, Storbritannien), som er forbundet til et batteri, der nemt kan fjernes og monteres på styret og leverer 250W pedalassisteret kraft, når du begynder at træde i pedalerne.

Et centralt salgsargument for Swytch-sættet er, at det er grundigt testet og certificeret i overensstemmelse med de strengeste batterisikkerhedsstandarder (herunder UN og CE), og når batteriet er fjernet, er cyklen stadig en almindelig cykel, så den kan medbringes i alle former for transport og opbevares i almindelige boliger, arbejdspladser og opbevaringssteder.

Vi har her på Tweak tidligere set på det lidt mindre Swytch-sæt:

CEO Oliver Montague kommenterer:

”Vi investerer kraftigt i sikkerhed og kvalitet for at positionere os som den sikreste og mest pålidelige mulighed på et elcykelmarked, der for nylig er blevet ramt af en række ugunstige politiske beslutninger – såsom forbud mod visse typer elcykler i Londons undergrundsbane. Selvom dette ikke påvirker Swytch-brugere, der kan fjerne deres batteri og gendanne cyklen til en almindelig cykel inden rejsen, ser vi disse beslutninger som et skridt tilbage for Storbritannien, hvor vi burde arbejde for at fremme e-mobilitet. I tråd med vores virksomheds mission om at gøre elektrisk transport tilgængelig for alle, lancerer vi nu vores mest avancerede system nogensinde – Swytch MAX+.”





Swytch CTO Dmitro Khroma tilføjer:

”Denne nye opgradering af vores sæt er fyldt med avancerede funktioner, herunder topmoderne batterisikkerhedsteknologi, IPX6-certificeret vandtæthed, en USB-C-opladningsport, så batteriet også fungerer som en powerbank, der kan oplade en almindelig smartphone cirka 200 gange, og naturligvis evnen til at yde 250W og drive din cykeltur op til 96 kilometer.”

Swytch MAX+ sættet er nu på lager og kan købes fra £999 (8754 kroner) vejledende pris på Swytchs hjemmeside: www.swytchbike.com