AUTHOR : Sebastian Hadi

PUBLISHED : 2019-12-19 20:55

Puma lancerer gaming sokker

Puma har netop lanceret deres "active gaming footwear", hvilket kort sagt er et pakker sokker designet til en bedre gaming-oplevelse.



De netop annoncerede gaming sokker fra Puma er målrettet gamere og eSports-genren indenfor konsol-gaming, selvom PC-gamere sikkert også ville kunne drage fordel af disse sokker.

Puma nævner at sokkerne er designet til ”indoor and in-arena use”, hvor de tilbyder ”seamless comfort, support and grip so gamers can adapt to different active gaming modes and game their best”.

Kort sagt tilbyder gaming sokkerne fra Puma god comfort og godt fodfæste, sådan man kan tilpasse sig situationen bedst mulig, med de tre forskellige tilstande.



Derudover skulle sokkerne også udmærke sig ved VR-spil, da de sørger for at du står solidt plantet på gulvet og derved minimerer risikoen for fald.

Sokkerne har desuden tre unikke tilstande, som man kan skifte imellem.

Medial wrap-up grip in SEEK mode

Lateral wrap-up support in ATTACK mode

Heel wrap-up stability in CRUISE and DEFENSE mode



Puma er langt fra det eneste brand indenfor tøj/sportsbranchen der har bevæget sig ind på gaming markedet. Nike har f.eks. designet eSports trøjer og Adidas har skrevet kontrakt med streameren ”Ninja”.

Gaming sokkerne fra Puma kan i første omgang kun købes i England og Australien, til en pris på 80 pund, hvilket ligger i omegnen af 700 danske kroner.





Herunder kan du se Pumas produktvideo:









Billeder og kilder: Puma, Techspot