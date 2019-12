AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2018-11-14 02:47:00

Deepcool Castle 280 RGB CPU Køler

Deepcool er ikke et mærke vi hører meget til her i det danske land, men når de åbner op for godteposen, så falder der ofte noget uventet og meget kreativt ud. I dag kigger vi på deres nye Castle 280 RGB AIO vandkøler, med dens noget unikke (og meget høje) kølehoved og masser af RGB.

Deepcool er ikke et mærke vi hører meget til her i det danske land, men når de åbner op for godteposen, så falder der ofte noget uventet og meget kreativt ud, som deres Quadstellar kabinet, som vores anmelder, Kenneth kiggede på for ikke så længe siden.

I dag er det dog i kølingens navn – vi kigger på deres nye Castle 280 RGB AIO vandkøler, med dens noget unikke (og meget høje) kølehoved og masser af RGB. Er der mening med galskaben, og yder den efter forventning til prisen? Læs med i dagens test, når vi hiver testbænken frem.

Specifikationer:

Deepcool Castle 280 RGB

Supports Intel 115x, Intel 1366, Intel 2011/2066, AMD AM2/AM3, AMD AM4, AMD FM1/FM2, TR

Radiator / Pump

Cold Plate Material: Copper

Radiator Material: Aluminium

Adressable RGB Illuminated Logo

323×146×27mm (L×W×H)

Fan

PWM Control

Adressable RGB Wings

Fan Dimensions: 140x140mm

Fan Speed: 500±200~1800±10% RPM

Fan Air Flow: 96.7CFM

Fan Air Pressure: 2.83mmH2O

Fan Life Expectancy: 40000 hours

Fan Noise Level: 19.8~35.4dB(A)

Udpakning og præsentation af Deepcool Castle 280 RGB

Før vi kommer til procentens egen reklamefilm, er vi naturligvis klar med vores egen lille videopræsentation:

Herunder finder du producentens egen præsentation

Indpakningen afslører med det samme fokuspunktet på køleren, det høje kegleformede pumpehoved med Deepcool logoet oplyst i RGB. Vi har her fat i 280mm udgaven, hvor der også er 240 og 360mm alternativer, alt efter hvad ens kabinet lige tillader.

Kontaktfladen på kølehovedet er i kobber, hvilket skulle medføre bedre køleevne end billigere alternativer. Deepcool har været gavmilde med monteringsbeslagene, da alt på markedet (gammelt som nyt) stort set er understøttet ud af kassen – selv Threadripper kan være med her.

Deepcool har valgt delvist gennemsigtige vinger på deres blæsere, med RGB LEDs til oplysning i midten af blæseren. Det giver en meget afslappet men udfyldt lyseffekt, som kan kontrolleres enten via bundkortet, hvis man har en 3pin 5V Adresserbar RGB Header, og ellers med den inkluderede ”fjernbetjening”, dog med færre effekter og ingen synkronisering med andre komponenter i computeren. En find løsning så ingen går glip af lyset, dog med en del ledninger der skal holdes styr på, da hver blæser samt pumpehoved har to separate ledninger.

Køleslangerne er sleevet med en fin tråd, hvilket efter min mening ser markant pænere ud end andre løsninger, såsom fjedre, ribber eller blanke slanger.

Monteringen er ligetil, dog vil det hjælpe med et ekstra par hænder eller lidt tape til at holde bagpladen fast, mens kølehovedet fastmonteres. Har man Intel eller AM2/3, er det meget ligetil at montere beslaget. Skruerne låses fast i beslaget, skubbes igennem bundkortet, og derefter er det bare at putte lidt inkludere kølepasta på CPU’en og skrue pumpehovedet fast. Har man AM4 (Ryzen) bruger man i stedet for det inkluderede bagbeslag for bundkortet, og ellers er det samme metode – Nemt og ligetil.

Pumpen kan monteres i flere retninger, alt efter hvad der passer slangerne bedst, men man kan desværre ikke dreje logoet uden at skille pumpehovedet på bedste DIY manér.

Benchmarking

Vores kølertests er sat op således, at vi først varmer systemet op med OCCT i 10 minutter. Derefter lader vi det køre videre i 2 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt.

Da vores Ryzen 1500X ikke rigtigt kan give et realistisk billede af kølerens ydelsesloft, har vi taget en Ryzen 2700 i brug, og overclocket den til 4.2Ghz uden at spare på volt, for at give et ”worst case” scenarie, eller så tæt på, som vi kan komme uden at gøre skade på vores testudstyr.

Støjen

Vores B450 Gaming K4 bundkort har en noget aggressiv fankurve, så blæserne kommer godt op i RPM og laver en del støj, selv ved idle (uden dog at snurre mere op under hårdt pres). Men skrues der ned på Silent fra Standard er støjniveauet pludselig en helt anden sag, og uden gener herfra. Det er også derfor at vi har valgt at måle med Silent kurven, da Standard nærmer sig server decibel, hvilket må siges at væres lidt uden for målgruppen her.

Konklusion

Deepcool’s Castle 280 RGB kan i skrivende stund erhverves for lige omkring en tusse med fragt, hvilket er en udmærket pris med tanke på hvad man får med i kassen. Kigger man på konkurrenterne, såsom Corsair’s 280mm AIO, Hydro H115i RGB Platinum, så koster den ~200,- for et lign. produkt.

Med en deltatemperatur på 42,2C, en stille fankurve og en pumpe der ikke siger meget, er der rigeligt med køling til en stor og heftigt overclocket processor. RGB Lyset er ligetil og pænt at se på, specielt i et kabinet hvor det komplimenterer den samlede farveopsætning. Vi lander på en score på 9 og en ”Safe Buy” anbefaling herfra.

Godt

Siger ikke meget under belastning, med en reduceret fankurve

Gode muligheder for lyskontrol med et ”pænt” design

God ydelse til prisen

Mindre Godt

Det unikke pumpehoved falder måske ikke i alles smag

5V 3pin Addresserbar header er ikke så populær som 12V 4pin

De mange kabler kan kræve lidt arbejde at få pænt