AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-10-01 13:01:00

ASUS ROG Strix Impact gaming mus

Kan ASUS andet end at lave lækre bundkort og grafikkort? Det finder vi ud af i denne test, hvor vi skal kigge nærmere på en budgetvenlig gamer mus ved navn ROG Strix Impact. Kan denne lille gaming mus imponere os hardcore nørder her på Tweak.dk eller skal man punge ud med mere for at få noget der gør en forskel?

ASUS kan andet end at lave lækre bund – og grafikkort. De producerer nemlig også tilbehør til vores kære computere. I denne test skal vi hilse på en budgetvenlig gamermus, med navnet ROG Strix Impact. Vi har at gøre med en kompakt computermus som på trods af et beskedent prisskilt, både er udstyret med Omron kontakter, Optisk sensor med 5000 DPI og har indbygget RGB lys. Dette er dog langt fra det hele Strix Impact har at byde på – læs videre for at få alle de andre detaljer med, og lad os starte ud med at snakke specifikationer og features herunder.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi ASUS’ hjemmeside og fundet en række specifikationer og features på Strix Impact musen. Du finder specifikationerne listet op herunder, efterfulgt af tre beskrivende billeder af musens features:

Type: Kablet gamermus

Sensor type: Optisk

Hastighed i DPI: 5000

OS Support: Windows 7, 8.1 og 10

Dimensioner: 115 x 62 x 39 mm (LxBxH)

Vægt uden kabel: 91 gram

Vægt med kabel: 112 gram

Tilslutning: USB 2.0

Unboxing og et kig på ROG Strix Impact

Med introduktionen og specifikationerne af vejen er det nu blevet tid til at få pakket musen ud af kassen. På fronten af denne finder vi et billede af selve musen, samt navnet Strix Impact. Bagsiden byder på endnu et billede som her har beskrivende tekst over de forskellige områder på musen, samt specifikationerne som vi netop har gennemgået ovenfor.

Med musen og tilbehøret pakket ud af kassen, kan vi nu danne os et overblik over hvad man får med. Ud over selve Strix Impact musen finder vi to Republic of Gamers klistermærker og diverse papirer – og det er sådan set det.

Lad os tage en tur rundt om musen som det næste, vi starter med et billede af musen som helhed nedenfor. Sammenligner vi størrelsen på USB-stikket og selve musen, giver det et godt billede af hvor lille musen faktisk er. Apropos USB-stikket, er dette naturligvis af 2.0 typen og er desuden guldbelagt for at sikre god holdbarhed på sigt.

Vi fortsætter vores tur rundt om Strix Impact på fronten. Her finder vi naturligvis gummi kablet fastgjort i midten. Her er det også tydeligt at se det identiske design på de to sider, der gør det muligt at bruge musen i både venstre og højre hånd – dette kan også ses tydeligt fra bagenden. Det er desuden også heromme vi finder det indbyggede RGB lys i ROG logoet.

Byggekvaliteten virker umiddelbart ret solid og god, hvis man tænker på at musen er fremstillet udelukkende i plastik. Med blikket vendt mod venstre og højre side, kommer vi til en af de første ting jeg undrer mig over ved denne mus. Hvor er de velkendte frem/tilbage knapper henne? Af en eller anden årsag mente ASUS ikke at disse var en nødvendighed på Strix Impact – jeg kunne dog ikke være mere uenig!

Bagved det fine hjul som både har god modstand ved klik og rul, finder vi en DPI knap og diode. Denne gør det muligt at skifte hastigheden på musen uden at skulle en tur ind og vende i softwaren hver gang. Selvom dette er en ting vi ser på mange mus efterhånden, er det stadig et klart plus i bogen. Under venstre og højre klik knapperne, gemmer der sig desuden kontakter fra velkendte Omron. ASUS skriver på deres hjemmeside at de lover minimum 50 millioner klik på disse kontakter.

Bunden byder på tre teflon fødder og en optisk no name sensor i midten.

Softwaren – ASUS Armoury

Inden vi går videre til sidste etape i dette review, skal vi lige en tur forbi softwaren først. Denne har ASUS valgt at kalde Armoury, som har support for de fleste af deres mus og tastaturer. Første menu man mødes af når softwaren startes op ser vi på billede et herunder. På denne side er det muligt at ændre på hvad de forskellige knapper gør, ganske som vi kender det fra andre producenters software

Performance menuen er stedet hvor der kan justeres acceleration, polling rate og lignende indstillinger, mens at tredje punkt giver sig selv. Lighting gør det muligt at ændre på det indbyggede RGB lys, og vælge blandt forskellige effekter. Der er som nævnt også support for ASUS Aura hvor lyset kan styres, hvis du har andre ASUS produkter der understøtter dette.

Macro menuen er endnu en af dem der giver sig selv. Optag en række tastetryk eller lignende og få et enkelt musetryk til at klare det hele for dig – smart. Sync gør det muligt at synkronisere lyset, mens at stats er stedet hvor du kan se hvor mange klik du trykker på knapperne, eller hvor mange centimeter du bevæger musen. Ikke ligefrem en særlig brugbar feature, men alligevel fedt at kunne holde øje med ikke?

Testen – Performance og brugen

Det er nu blevet tid til at sidde nogle ord på den performance som Strix Impact musen leverede, samt hvordan den var at have i hånden. Hvis vi starter ud med komforten, så er denne mus ikke for personer med store hænder. Personligt vil jeg mene at jeg har forholdsvis store hænder, hvilket derfor betød at komforten var god, men i den grad kunne være bedre. Den lille størrelse gør at Strix Impact kun henvender sig til claw grebet for personer med store hænder. Når det så er sagt ligger den faktisk okay i hånden så længe man bruger den type greb.

Mens vi er ved komforten kommer vi ikke ud om manglen af knapperne på venstre og højre side. Jeg er vandt til at have frem/tilbage knapper på venstre side af musen, så det var noget af en omvæltning at bruge en uden lige pludseligt. Jeg fandt det faktisk ret irriterende ikke at have disse knapper, og det nedsatte i den grad hastigheden hvorpå ting kan laves i Windows og når der surfes på nettet. Det er mig til den dag i dag, stadig en gåde hvorfor ASUS ikke har valgt at udstyre Strix Impact med disse knapper.

Vender vi blikket mod sensor performance, så var her alt som det skulle være på trods af at ASUS ikke nævner noget om hvilken sensor musen er udstyret med nogen steder. Med mulighed for hastigheder på op til 5000 DPI, burde der også være mere end nok fart for de flestes behov. Hvad end du vælger at game, redigere billeder eller blot bruge musen til normale opgaver vil du få en solid performance med god kontrol og præcision. Omron kontakterne sikrer god modstand på venstre og højreklik knapperne, mens at hjulet har en rigtig fin størrelse og også tilpas modstand ved klik og rul som nævnt tidligere. Alt i alt leverer Strix Impact en fin oplevelse på de fleste punkter, men fejler noget så grusomt på andre – såsom manglen på knapperne på siderne, og et ret stift gummi kabel. Med de ord går vi videre til sidste punkt i vores test af ASUS Strix Impact computermusen – prisen og konklusionen.

Pris

I skrivende stund d. 28/09 2017, kan Strix Impact musen findes på PriceRunner.dk til 399,- DKK. Det er her prisen starter på de fleste fornuftige gamermus, også på denne. Der er dog en stor ting som Strix Impact mangler i forhold til andre mus i sammen prisklasse – knapper på siden/siderne. Hvis du er ligeglad med features som dette, så kan du klikke på vores prisknap herunder, og komme direkte til prisoversigten på PriceRunner.dk.

PRIS: 399,- DKK i skrivende stund

Du kan finde alle informationer på Strix Impact musen ved at klikke på ASUS banneret nedenfor – dette sker i et nyt vindue/fane i din browser.

Konklusion

Det er blevet tid til at samle tankerne og konkludere vores test af ASUS Strix Impact gamermusen. Det har været en blandet fornøjelse at have den mus en tur på testbænken – lad mig forklare hvorfor. Hvis vi starter med de gode ting ved musen, så lad os starte med et få RGB lyset af vejen først. ASUS har her implementeret support for deres Aura software, hvilket betyder at du kan synkronisere alle dine understøttede ASUS enheder, hvilket er fedt. Brugen af Omron kontakter og en god no name sensor på 5000 DPI gør Strix Impact rigtig lækker i brug også.

Simpel, men alligevel kraftfuld software og mulighed for at bruge musen i begge hænder er også plusser på scoreboardet. Men så stopper det mere eller mindre også her, lige efter den fine byggekvalitet. På trods af at have en udmærket komfort, er Strix Impact en meget lille og kompakt mus hvilket kan være et minus for nogen. At der ikke er nogen knapper på nogen af siderne er mig lidt af en gåde, og en ting jeg personligt ALDRIG mere kunne leve uden. Det gør navigering i Windows og på nettet meget mere simpel, og da det er en feature mus med lignende prisskilt er udstyret med, forstår jeg det slet ikke. Det sidste negative punkt er ledningen som er af gummi typen, hvilket i sig selv ikke er noget skidt. Men når ledningen er ret stiv og har lidt sidt eget liv, begynder det at være et problem. Vi ender derfor på en samlet score på 8/10 for en solid gamermus fra ASUS, som dog har et par mangler i min optik.

Godt

ASUS Aura support (RGB lys)

Omron kontakter

Fint Schroll-hjul

Simpel og god software

God sensor performance

Kan bruges i begge hænder

Byggekvaliteten er fin

Komforten er fin…

Knap så godt

… men musen er lille i størrelsen

Ingen knapper på siderne

Stift gummi kabel

Score: 8