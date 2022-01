Corsair Sabre RGB Pro Wireless - Trådløs gaming

Det er blevet tid til at se på endnu en gaming mus. Denne gang er det en trådløs version af Corsairs Sabre mus som de selv målretter imod FPS og MOBA spil. Vi hhar taget et kig på Corsair Sabre RGB Pro Wireless.

6 dec. 2021 kl. 13:24 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Musen som vi ser på i dag findes også fra Corsair i en “normal” version med kabel. Nu har Corsair dog også lanceret en Wireless version til dem af os, der foretrækker det format. Vi starter med at se på specifikationerne, som Corsair lister dem.

Prog Buttons: 7

DPI: 26,000 DPI

Sensor: MARKSMAN 26K

Sensor Type: Optical

Mouse Backlighting: 1 Zone RGB

On Board Memory: Yes

On-board Memory: Profiles 3

Mouse button Type: Omron

Mouse Button Durability: 50M L/R Click

Connectivity: Wireless, Wired

Grip Type: Palm, Claw

Weight Tuning: No

Hand Size: Medium

Game Genre: FPS, Battle Royale

Weight: 79g (w/out cable)

Cable: 1.8m Drag-Reducing Paracord

Software Supported: iCUE

Report Rate Selectable: 2000Hz/1000Hz/500Hz/250Hz/125Hz

Battery Life 2.4GHz SLIPSTREAM: Up to 60hrs continous use

BLUETOOTH: Up to 90hrs continuous use

På papiret gode specifikationer med solide muligheder. Syv programmerbare knapper og en måske lidt overkill DPI muligheder op til 26.000. Det er også rart at se, at vægten er relativt lav på kun 79 gram.





Design:

Tager vi en tur rundt om Sabre RGB Pro Wireless, så ligner den til forveksling den kablede version, hvis man har set den. Ud over kablet så er den eneste umiddelbare forskel, at der på den trådløs version kun er en RGB zone, i stedet for to på den anden.

Designet er relativt afdæmpet, og nogen vil måske sige anonymt. Det er naturligvis en smagssag, hvor meget flair og bling man foretrækker på sin mus. Sabre Wireless er dog helt klart til den meget afdæmpede side, hvilket jeg personligt foretrækker.

Musen er udført i mat sort plast, med en meget let let tekstureret overflade. Det er suppleret af enkelte blanke elementer rundt langs musen side og front, og som en stribe mellem højre og venstre knapperne.

Den ene RGB LED zone, som er på musen, finder på bagerst på ryggen af musen, hvor der er et oplyst Corsair logo.

På fronten er der et USB C stik, der kan bruges som tilslutning til din PC og naturligvis til ladning. Der er et 1,8m langt USB kabel med en vævet stofoverflade med i pakken.

Ser vi på undersiden af musen er der tre PTFE fødder, der skal sikre godt glid på din foretrukne overflade. Nederst er der en kontakt der kan skifte imellem de tre mulige tilslutninger, som er kabel, Bluetooth og så Corsairs Slipstream 2,4 Ghz teknologi, der gør brug af den medfølgende USB dongle.

Vi finder også endnu en knap på undersiden, som bruges når der skal forbindes via Bluetooth. Meget praktisk er der også et lille rum på undersiden af musen, hvor man kan opbevare den medfølgende USB dongle, så den ikke bliver væk under transport.

Layoutet af knapperne er helt klassisk med de primære højre- og venstreknapper, der er suppleret af en klikbart scrollhjul og yderligere to knapper på venstre side af musen.

Sabre Wireless er designet med en lidt bredere bagende og en lille hældning mod venstre. Det betyder, at den ligger fint i min mellemstore hånd, hvor jeg som udgangspunkt primært bruger et claw grib.

Det betyder dog også, at musen ikke er for venstrehåndede.





Software

Som alt andet Corsair tilbehør, så kan indstillingerne til Sabre RGB Pro Wireless musen tilpasses og indstilles i Corsairs iCue software.

Det er et efterhånden godt gennemprøvet stykke software. Corsair åbner igennem iCue op for muligheden for at tilpasse stort set alle aspekter af musen. De syv programmerbare knapper kan indstilles til lige netop den funktion eller macro, som du ønsker.

Der er mulighed for at oprettet et væld af forskellige profiler, som kan tilpasses til forskellige spil eller programmer. Tre af disse profiler kan gemmes lokalt på musen i on board memory.

Hvis du har andre Corsair enheder, så kan det hele naturligvis koordineres i samlede profiler.

På grund af de utroligt mange muligheder, kan der godt være lidt af en læringskurve til iCue softwaren. Når man først har styr på detaljerne, er det dog et stærkt værktøj til opsætning og tilpasning.





Test

Corsair Sabre RGB Pro Wireless har været igennem den sædvanlige mølle af en test. Det er med en solid kombination af almindeligt desktop brug og en masse gaming. Der har primært været tale om FPS gaming i Call of Duty.

Ydelsesmæssigt har der ikke været en finger at sætte på musen. Jeg har næsten udelukkende brugt den trådløse funktion, igennem Slipstream forbindelse med den medfølgende dongle. Har dog også brugt lidt tid med musen via kabel, for at se om jeg kunne fornemme nogen nævneværdig forskel.

Det kunne jeg på intet tidspunkt og min oplevelse af Corsairs Slipstream har været rigtigt god. Det er en hurtig og responsiv mus, som en en ret lav vægt klarer sig rigtigt godt.

Der er et dejligt tilfredsstillende feedback på både de primære og sekundære knapper. Det er Omron kontakter, som er rated til 50 millioner klik. Samtidigt har scrollhjulet en lækker gummioverflade, som betyder at den ruller godt. Jeg kunne dog godt have tænkt mig at selve trykket på scrollhjulet havde været en anelse lettere.

På samme tid ville jeg også gerne have set en eller anden form for tekstur på siden af musen. Det er der ikke skyggen af og det betyder, at den føles en anelse glat. Jeg har ikke direkte tabt musen, men det føles lidt som om man ikke har helt så godt fat i den, som andre med en mere tekstureret overflade på siderne.





Pris

Prisen på Corsair Sabre RGB Pro Wireless ligger pt online på 740 kroner. Det er altså en mus i den dyrere ende, hvis man ser på markedet som helhed. Det lander dog lige midt i feltet for trådløse mus af denne type. Den adskiller sig hverken til en billigere eller dyrere side, i forhold til andre sammenlignelige mus.





Konklusion

Corsair Sabre RGB Pro Wireless er en solid mus, som yder godt. Det er dog ikke ligefrem en mus der sætter pulsen op, med sit meget afdæmpede og gennemsnitlige udseende.

Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, hvis det er stilen man foretrækker. Der er skåret helt ind til benet designmæssigt og der er leveret et solidt, men ret anonymt produkt.

Det ville have været fedt at se features som tiltscroll, hvilket i min bog er en mere brugbar feature end en skyhøj DPI på 26.000, som ingen dødelige alligevel kommer i nærheden af at bruge.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et solidt bud på en god trådløs mus fra Corsair.





Godt:

Solid ydelse

God software





Skidt:

En anelse glat på siderne