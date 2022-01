ROG STRIX GS-AX5400: Test

ASUS har igennem tiden kommet med rigtig mange produkter. Det har resulteret i et stort eco system hos ASUS, hvor du lige fra komponenterne i computeren til tilbehøret på bordet, kunne du have ASUS udstyr. Udover alt dette har de også bevæget sig i retningen af udstyr til at levere dig netværksudstyr. Vi skal dog se på en router fra deres underafdeling, nemlig Republic of Gamers, med deres ROG STRIX GS-AX5400. En router som kommer med WiFi 6 standarder, udviklet til gamere, men stadig kan kombineres med ASUS AiMesh system.

21 dec. 2021 kl. 09:07 Af Berger

Inden vi går videre skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet frem på deres hjemmeside.

Specifikationer på ROG STRIX GS-AX5400

HARDWARE FEATURES

Processor: 1.5 GHz Tri-core CPU

1.5 GHz Tri-core CPU Interface: 4 LAN/ 1WAN Gigabit Ethernet Ports, 1 USB 3.2

4 LAN/ 1WAN Gigabit Ethernet Ports, 1 USB 3.2 Button: Reset, WPS, Power On/Off

Reset, WPS, Power On/Off Dimensions: 10.56 × 7.08 x 6.53 in. (268 × 180 x 160 mm)

10.56 × 7.08 x 6.53 in. (268 × 180 x 160 mm) Antenna: 4 External antennas

4 External antennas ASUS AiMesh: Ja

Ja Primary AiMesh Router: Ja

Ja AiMesh node: Ja

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards : IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/b/g 2.4 GHz

: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/b/g 2.4 GHz Frequency: 5 GHz 2.4 GHz

Signal Rate: 4804 Mbps (5 GHz) 574 Mbps (2.4 GHz)

Wireless Security: WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)



Rundt om ROG STRIX GS-AX5400

ROG STRIX GS-AX5400 kommer i en sort og rød æske, som matcher ASUS ROG stilen. Vi har i midten et billede af selve routeren, og til venstre for billedet stor tekst med selve navnet på routeren. Oppe i venstre hjørne har vi ROG logoen og i det modsatte hjørne et logo som viser det er WiFi6 den gør brug af.

Vender vi kassen om, får vi mulighed for at se på nogle af de funktioner som GS-AX5400 lægger tæt på. Udover det er en WiFi 6 router, som skulle give højere hastigheder end WiFi 5, så er det en router som lægger stor vægt på at optimere din spiloplevelse, sammen med at de stadig skal have den bedste sikkerhed i hjemmet. ASUS tilbyder med routeren gratis sikkerhed i hele routerens levetid, som vil løbende blive opdateret.

I æsken har vi selve routeren, strømkabel og netværkskabel. Det skal dog siges at routeren har været åbnet inden den er landet her. Så der kan sagtens have fulgt manualer med, hvis den var kommet uåbnet. Vi har derfor ingen manualer til at guide os igennem opsætning.

ROG STRIX GS-AX5400 har et traditionelt look kombineret med gamerlooket som ROG bringer til bordet. Det er en af de mindre routere som ROG tilbyder i deres serie, men vi bliver alligevel forsynet med fire eksterne antenner, som forhåbentlig burde være nok til at give en fornuftig dækning. Udover det har vi ROG logo som skinner godt igennem på fronten af routeren, og med lidt kendskab til mærket, vil ingen være i tvivl om producenten på dit netværksudstyr.

På undersiden af routeren, har vi en label med en masse informationer. Blandt andet router navnet og routerens IP-adresse, som kan bruges til opsætning. Vi har også en QR-kode som kan bruges til at forbinde til routeren.

Bag på ROG STRIX GS-AX5400 finder vi fire gigabyte LAN RJ45 porte, en gigabyte WAN RT45 port, det er også den som bruges til få forbindelse til internettet. Udover dem så har vi knappen til at tænde, USB indgang, knap til WPS og reset knap.

Testen

For at indstille routeren, kan det enten gøres via en app på telefonen eller via browser.

Du kan også hente app her:

ASUS Router App til Android

ASUS Router app til iOS

Under opsætningen havde jeg problemer med at bruge APP’en til at tilslutte routeren, og valgte derfor at gøre brug af IP-adressen for at få den oprettet. Her gik det smertefulgt, og var klaret på under fem minutter. Dette kan dog sagtens skyldes, hvis routeren har været brugt før os. Nu når dette er på plads, skal vi i testen. Vi skal kigge på hvordan ROG STRIX GS-AX5400 fungerer med dækning, og om hvor meget hastighed vi kan presse ud af den i praksis. Netværket herhjemme er sat op med fibernet som går ind i den ene ende af huset. Det mest optimale er selvfølgelig at få routeren placeret i midten af huset, hvilket ikke er tilfældet her. Derfor får vi også testet hvordan routeren vil være, når den skal fanges i fjerneste ende af huset.

For at teste ROG STRIX GS-AX5400 gør vi brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.org app på Samsung S20+ målt i afstand under 1 meter, 5 meter og 20 meter.

Speedtest.org trådløs med MSI MEG Z690 Unify med 5 meter afstand.

Forbindelsen bliver testet på en 1000/500 fiber forbindelse, med en fastmonteret router, hvor internettet bliver fordelt videre til vores test enhed.

Som en start, prøver vi at smide et kabel for at se ydelsen, direkte igennem routeren, uden en masse forstyrrelser ved det trådløse. Her ender vi med en score på 821 Mbps, jeg vil mene stadig er et flot resultat, og specielt ligger et godt grundlag. Det er lidt lavere end TP-Link Archer AX73, men ikke noget nævneværdigt.

I samme omgang har jeg også noteret hvilken ping vi ender med. På den kablet forbindelse, hvor vi endte med en ping på 2.

Vi bliver stadig ved computeren, men har nu taget netværksstikket ud af computeren, og er gået over til det trådløse. Det giver en afstand på omkring fem meter. Hvor vi her ender med 783 Mbps, som er en del højere end Archer AX73. Det viser også at vi faktisk mister utrolig lidt ved at gå over på det trådløse. Selvom jeg ikke har noteret det, så endte ping på 4 på trådløst.

Det er nu blevet tid til at telefonen skal tage over. Hvor vi måske kan få en fornemmelse af det mere daglige brug, for de fleste mennesker. Jeg starter med at stå under en meter fra routeren, når jeg kører testen første gang. Her ender ROG STRIX GS-AX5400 med et resultat på 635 Mbps. Hvilket ligger sig en smule under Archer AX73, men stadig acceptabelt.

Bevæger vi os ud på 5 meter, og er omkring stationæren som vi så på tidligere, ender vi med et resultat på 606 Mbps. Det får os over Archer AX73, også selvom GS-AX5400 kun har fire eksterne antenner, med Archer AX73 som har seks.

Vi skal have taget testen på den sidste afstand, som er 20 meter fra routeren, og her slutter vi af med et resultat som hedder 330 Mbps. Hvilket igen er over Archer AX73. Igen er det overraskende at de fire antenner giver en bedre dækning og højere hastighed ude på længere afstand. Hvilket må siges at være til ASUS fordel i denne test.

Under testen på fem meters afstand med telefon, har jeg også noteret upload hastighed. Her ender vi med et resultat på 437 Mbps, mod 495 Mbps hos Archer AX73, igen ligger de meget tæt på hinanden.

Pris

ROG STRIX GS-AX5400 kan erhverves for 1.272,- DKK uden fragt. Hvilket måske godt kan virke en smule højt, hvis vi sammenligner ren ydelse kontra Archer AX73, som et godt eksempel. Men i den pris, får du også nogle andre features, som er værd at tage med, dem kigger vi på i konklusionen.

Konklusion

Vi er nået til slutningen af testen på ROG STRIX GS-AX5400, og vi kan selvfølgelig starte med at snakke lidt om prisen. For der er ingen tvivl om at hvis vi kigger på tallene så er de to routere så tætte på hinanden, at 400 kroner vil de fleste vælge at spare, og få et mere neutralt design. Men hvis vi nu kigger lidt væk fra ydelsen og ser på hvad ROG STRIX GS-AX5400, har at tilbyde ellers, så er listen relativt lang. For en ASUS har været så smarte at integrere deres routere i deres AiMesh system, hvilket gør at du kan tage denne router, og parre den med fx ZenWiFi og du bestemmer selv, om den skal fungere som en node eller være den primære router, som sender signalet videre til de andre noder.

Udover det så tilbyder ROG STRIX GS-AX5400 VPN Fusion, som er en funktion der gør at selv hvis du har en bruger på som skal bruge en VPN-forbindelse, så vil det ikke sænke hastigheden for andre enheder som også bruger routeren. Det er helt klart en funktion som virkelig er blevet aktuel her på det sidste, hvor flere arbejder hjemmefra, og det ikke er unormalt at du skal via en VPN for at få adgang til programmer på jobbet.

Når vi så snakker om det med at arbejde hjemme og være på en VPN-forbindelse, så er der stadig en risiko for både dig og din arbejdsgiver at du kan blive udsat for et cyberangreb, her tilbyder ASUS også en gratis sikkerhedspakke i samarbejde med Trend Micro, hvor de overvåger dit netværk og stopper eventuelt angreb i form af virus, malware eller ligne inden de rammer dine enheder.



Pludselig begynder de 400 kroner at være givet godt ud, og sammen med det så har du selvfølgelig en router, hvor du kan aktivere gaming mode i weekenden og spille dit favoritspil, for routeren prioritere pludselig spil på netværket.

Selvom jeg havde problemer med at klargøre routeren via ASUS’ app til telefonen, så var det hurtigt klaret igennem browser, og efterfølgende kunne jeg logge ind via APP’en som fungerer upåklageligt og giver mig mulighed for at styre og kontrollere mit netværk.

Jeg ender derfor at give ROG STRIX GS-AX5400 en score på 9 ud af 10 sammen med safe buy award, hvor jeg selvfølgelig godt ville have set et lidt større spring i ydelsen for at vi kunne have ramt et stort 10 tal.

Pros

Gamer design

Nem opsætning (til dels)

Brugervenlig app

Stærk hardware

Wi-Fi 6

Kan integreres med AiMesh

VPN Fusion

Gratis sikkerhed

Cons