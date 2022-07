TP-Link Deco X20 AX1800 Mesh: TEST

Med flere forbundne enheder til hjemmenetværket, bliver kravene højere og højere. Mesh systemerne er en ny måde at tænke netværk. TP-Link er kommet med en serie af nye Mesh systemer, hvor vi i dag skal kigge på deres Deco X20, som henvender sig til nybegynderne, som gerne vil give sig i kast med Mesh, men ikke vil gå på kompromis.

Det er blevet tid til at få Deco X20 i rampelyset, og få kigget på hvad deres mindre Mesh system med Wifi 6 kan byde på. Deco X20 er som sagt til brugeren, som gerne vil have opgraderet sit netværk i hjemmet, men ikke har brugt Mesh før. Med en AX1800 certificering er vi stadig dækket godt ind, hvor Deco X20 på 5 GHz forbindelsen, kan levere 1201 Mbps. Om dette også viser sig i praksis skal vi kigge på i dagens test.

Inden vi går videre skal vi have kigget på specifikationerne.





Specifikationer på Deco X20

HARDWARE FEATURES

Processor: Qualcomm 1 GHz Quad-core CPU Interface: 2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports Button: 1 Reset button on the underside Dimensions: 4.33 in. × 4.49 in. (110 mm × 114 mm) Antenna: 4 internal antennas per Deco unit

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/g/b 2.4 GHz Frequency:

5 GHz

2.4 GHz Signal Rate:

1201 Mbps (5 GHz)

574 Mbps (2.4 GHz) Transmit Power:

FCC: <30 dBm

CE: <20 dBm (2.4 GHz)

<23 dBm (5 GHz) Wireless Security:

WPA-PSK

WPA2-PSK

WPA3





Inden vi bare springer til testen af TP-Link Deco X20, skal vi selvfølgelig have den op foran kameraet og kigget på både kassen og indholdet.

TP-Link sparer ikke på informationerne, og med deres Deco X20 AX1800 Whole Home Mesh Wi-fi System giver de al den nødvendige information omkring deres produkt. Blandt andet kan vi se at Deco X20 dækker op til 540 m2, hvilket burde være rigeligt til de fleste hjem i Danmark. Kassen minder om deres andre produkter, og der er ikke stor forskel fra deres anden model Deco X60 AX3000 som vi også har haft til test.

På bagsiden bliver vi også mødt af endnu flere informationer. Blandt andet af features har vi Wi-Fi Dead-Zone killer og TP-Link Homecare. Der er også afbillede på selve opsætning af Mesh funktionen, omkring at kunne placere noderne forskellige steder for at skabe et netværk som dækker hele hjemmet.

Deco X20 systemet kommer i tre noder, som kan sættes op, så de giver den bedste netværksdækning i hjemmet. Det er muligt at bruge dem alene eller sammen med en eksisterende router. Under testen er hoved-noden placeret i stuen, hvor routeren til internettet står, node to er placeret på kontoret og den sidste node er placeret i den anden ende af lejligheden i køkkenet.

Enhederne kommer i et hvidt stilrent design, med et lille logo på fronten, som indikerer at det er fra TP-Link.

På bagsiden af Deco X20 finder vi to gigabyte LAN RJ45 porte. Disse kan enten bruges til at tilslutte noden til en router for at få internet eller bruges til at give en enhed kablet internetforbindelse.

Hvis vi vender TP-Link Deco X20 noden om, finder vi fire gummifødder, en lille LED og en reset knap. LED’en er til for at signalere omkring Deco X20's funktionalitet, om den kan finde internetforbindelse eller fejl på systemet. Reset knappen er selvfølgelig til, hvis der skulle være en fejl, og man derfor har behov for at genstarte systemet. Udover dette, er der også lavet passage til at noden kan komme af med sin varme, og sørge for de interne komponenter holdes kølige.

Oppefra kan vi se, hvordan TP-Link bryder cylinderen ved at skabe et design, som stadig står flot, men ikke kun er et rør.

Sættet består af tre noder, som kan placeres rundt omkring i hjemmet for at give den bedste dækning.

Testen

For at gøre brug af TP-Link systemet kræver det, at du har en konto oprettet. Hvis du gerne vil se hvordan dette gøres, kan du læse om det i vores test af storebroren TP-Link Deco X60.

Når vi nu har oprettelsen af konto på plads skal vi selvfølgelig videre i testen. Vi skal kigge på hvordan Deco X20 fungerer med dækning, og om den opgivne hastighed også holder i praksis.

For at teste TP-Link Deco X20 gør vi brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.net app på Samsung S20+ målt i samme rum som hovednode, samme rum som ekstra node og med en væg imellem. Speedtest.net trådløs på PC med TP-Link TX3000E LAN Speed Test

Da det er et Mesh system, og vi selvfølgelig har fokus på den trådløse del af det, tester jeg ikke systemet med Kabel.

Det er selvfølgelig blevet tid til selve testen af TP-Link Deco X20, hvor vi skal starte med at kigge på, hvordan Deco X20 klare sig når der testes på mobilen.

Som det ses på grafen, holder den en stabil upload lige meget hvilken placering mobilen har under testen. Dog kan vi se at den første måling som er i stuen ved den primære node, viser en flot forbindelse på 672 mbps. Når vi går videre ind på kontoret hvor den ekstra node befinder sig får vi et lille tab, men ikke noget mærkbart. Sidste måling som er med ca 10 meters afstand, og en væg imellem til hovednoden bringer os ned på 620 mbps, hvilket stadig er et flot resultat.

Grafen viser en Netgear Nighthawk X6, som sammenligning til TP-Link Deco X20. Netkortet som sidder i computeren er et TP-Link TX3000E, som understøtter Wi-Fi 6. Her kan vi pludselig se et kæmpe spring. Netgear routeren står i stuen med en væg imellem, hvor vi selvfølgelig på kontoret har en node stående til at styrke signalet.



Her ser vi en forbedring på 164.1%, hvilket kan skyldes både at vi er kommet over på Wi-Fi 6, men også at routeren pludselig er kommet tættere på, og vi derfor får et stærkere og mere stabilt signal.

Endnu en ting at bemærke er, at vi er gået fra en ping på 15 ms på Netgear routeren og ned til 9 ved Deco X20, hvilket helt klart må tiltale gameren, hvor ping er en vigtig ting for netværket.

Selvfølgelig har vi også haft begge routere igennem en LAN speed test. Den er sat op til en My Home cloud som er tilsluttet netværket, hvor den er sat til at sende en fil på 1 GB. Vi tager det første kig på Netgear routeren, som uden tvivl viser et flot resultat.

Det som vi selvfølgelig skal tage et kig på er testen, som er lavet på Deco X20. Her ser vi også en stigning på både upload og download hastighederne, hvilket viser en klar forbedring. Hvor vi også her ser at Wi-Fi 6 kan hive lidt ekstra ud af netværket, selvom den har færre antenner, så styrker det netværket med de noder som placeret i hjemmet.

TP-Link Deco X20 er et godt bud på et mesh system, hvor vi tydeligt kan se hvad de kan gøre for hjemmenetværket. Det er ingen tvivl om at fordelen for Deco X20 handler om deres Wi-Fi 6 og deres mulighed for at styrke signalet i forhold til den lidt ældre Netgear router.

Pris

TP-Link X20 AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi System kan den 26. september 2020 erhverves for 2.999,00 kroner.

Konklusion

Det er blevet tid til at runde testen af TP-Link Deco X20 Whole Home Mesh Fi-Fi System af. Selve systemet har vist sig at fungere rigtig godt. Det skaber en mere stabil forbindelse lige meget hvor i hjemmet man er. Det giver helt klart en fordel at placere noderne strategisk, hvor det kræves at netværket skal være på sit højeste.

Selve produkterne har fået kræset om hardwaren, og deres design er lækkert og simpelt. Det er muligt at slukke for LED via appen hvis det ønskes, det giver derfor en mulighed for at skjule sit netværk mere i hjemmet, og gøre det mere en del af hjemmet, uden at det skriger i hovedet på en. Noderne har en rigtig god vægt, og man er heller ikke i tvivl om, at de 4 antenner bliver suppleret af en god gang hardware til at understøtte teknologien.

TP-Link har skabt en app som er meget simpel, og jeg er sikker på, at de fleste med en smule snilde kan komme igennem den uden at gøre noget forkert. Det gør også at selv dem som er TP-Links målgruppe til produktet, ikke føler sig overladt til sig selv, eller at de måske aldrig får gang i systemet. Under opsætningen kan man også vælge om TP-Link Deco X20 skal fungere som en tilknytning til en eksisterende router, eller om den skal køres uden router og være et selvstændigt system. Der er meget få ting, man som forbruger skal ind og rode med for at få et velfungerende netværk, og de ting som kan blive nødvendige for den almindelige dansker, kan klares igennem appen.

Jeg oplevede ikke problemer med nogen af enhederne i hjemmet, med at få tilkoblet til Deco X20, selvom det ikke er muligt at adskille 2.4 Ghz og 5 Ghz. Det kan dog give problemer, ved ældre enheder som kun kan tilsluttes via 2.4 Ghz.

Hvis vi kigger på prisen, synes jeg her den falder lidt af på det. Det billigste jeg kunne finde var på 2.999 DKK, prisen i sig selv er selvfølgelig god i forhold til andre som mesh fra Google. Men når vi kigger på Deco X60 som også har været til test, ender vi med et produkt for 400 DKK mere, hvor vi bliver forsynet med et større dækningsområde. Flere antenner på 5 Ghz, hvilket også opgraderer ens netværk fra AX1800 til AX3000. Det giver lidt følelsen af at Deco X20 vil dække manges behov, hvor 1000 Mbit bliver mere og mere normalt i hjemmene. Men den vil ikke være klar til når den hastighed stiger. Når alt dette samles op, ender jeg med at give TP-Link Deco X20 AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi System en flot score på 8.





Pros

Stilrent design

Nem opsætning

Brugervenlig app

Stærk hardware

Wi-Fi 6

Cons