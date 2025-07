Elegoo lancerer forstærket filament

Elegoo har annonceret lanceringen af deres serie af fiberforstærkede filamenter og udvider dermed FDM 3D-printningens ydeevne og alsidighed.

25 jun. 2025 kl. 08:13 Af Kenneth Johansen DEL:

Den nye serie omfatter kulfiberforstærket PETG (PETG-CF), glasfiberforstærket PETG (PETG-GF) og kulfiberforstærket højtemperaturnylon (PAHT-CF) – tre højtydende materialer, som tilbyder forbedret styrke, holdbarhed og professionelle resultater, til en startpris på 9,99 USD for 0,5 kg. Flere filamentvarianter er allerede under udvikling og vil blive lanceret i takt med brugerfeedback og specifikke anvendelsesbehov.

Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af Elegoo er lavt kendskab og højere omkostninger de primære årsager til, at mange brugere endnu ikke har prøvet fiberforstærkede filamenter.

"Med Centauri Carbon nåede vores FDM-ydeevne et nyt niveau. Nu vil vi matche det med lige så kapable materialer," udtaler Chris Hong, grundlægger og CEO for Elegoo.

"Forbruger-3D-print handler ikke kun om legetøj. Det er et værktøj til at fremstille praktiske, dagligdags genstande, og vi håber, at flere får den oplevelse."









Elegoo’s Serie af Fiberforstærkede Filamenter

PETG-CF (sort/grå):

Ved at kombinere PETG’s sejhed med kulfiberens stivhed, skabes et materiale med høj styrke, stivhed og slidstyrke. Det har en lavglans, mat overflade, som modstår slitage og skjuler laglinjer, hvilket gør det ideelt til funktionelle dele og udendørs komponenter. Typiske anvendelser inkluderer beslag, letvægtsbeslag, cykeldele, kabinetkomponenter, tandhjul, låse, bildelkomponenter og mekaniske kapslinger.

PETG-GF (sort/grå/hvid):

Ved at tilsætte glasfiber til PETG opnås øget hårdhed og slidstyrke, samtidig med at materialet giver fremragende elektrisk isolering takket være glasfiberens ikke-ledende egenskaber. Med en mat kvalitetsfinish, der minimerer synligheden af lag, er PETG-GF velegnet til funktionelle dele, der kræver både holdbarhed og isolering. Anbefalede anvendelser omfatter elektriske kapslinger, interne strukturer i industrimaskiner, værktøjsbeslag, cykelpedaler, stik og slidbestandige terminaler.

PAHT-CF (sort):

Dette materiale kombinerer kulfiber med højtemperaturnylon og giver dermed fremragende varmebestandighed, mekanisk styrke og kemisk korrosionsmodstand. Det kan modstå temperaturer op til 194 °C og bevarer sin strukturelle integritet under termisk belastning. PAHT-CF har også fremragende vedhæftning mellem lag, høj slidstyrke og god dimensionsnøjagtighed, hvilket gør det ideelt til krævende opgaver. Anbefalede anvendelser inkluderer motorhuse, motorkomponenter, varmebestandige beslag, tandhjul, lejer samt strukturelle dele eller metalerstatninger i bil- og industrisammenhænge.