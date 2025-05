BIQU Panda BuildPlate CryoGrip

Dagens emne på testbordet er et sæt alternative build plates beregnet til Bambu Lab printere. Det specielle ved disse plader er, at de er designet til at kunne bruges ved lavere temperaturer.

Centrale Specifikationer

Print ved lavere temperaturer

Energibesparende

Double-Sided 7-Layer Composite





En tur rundt omkring BIQU Panda BuildPlate CryoGrip

Sættet vi ser på i dag indeholder to plader. Det er begge to flex plader i samme stil, som dem der allerede bruges på Bambu Lab printere.

Begge plader er blå, så de skiller sig tydeligt ud og ligger fint i tråd med det kolde tema. Sættet består af en Frostbite plade med en tekstureret overflade og en Glacier plade med en glat overflade.

Begge plader, vi har fået til test, er kompatible med Bambu Lab A1, P1P, P1S, X1C og X1E. Pladerne laves dog også et udvalg af andre printere.

Ser vi på specifikationerne på Frostbite pladen, så er den lavet til PLA og PETG og giver mulighed for plade temperaturer for PLA på 30-50 grader og 50-70 grader for PETG.

Glacier pladen giver flere muligheder, da den kan bruges med alle materialer, som printes ved under 300 grader. Glacier giver mulighed for PLA print ved 45-55 grader og PETG ved 60-75 grader.

Begge plader kan forsynes med QR koder, så de kan bruges med de avancerede funktioner på X1C printerne fra Bambu Lab.





Begge plader føles af god kvalitet og kan sagtens sammenlignes med kvaliteten af Bambu Labs egne build plates.





Test

Der er naturligt nok ikke de store ben i brugen af BIQU Panda BuildPlate CryoGrip pladerne. Da de magnetisk fæstnes på samme måde som standard pladerne. Jeg har testet dem med både en Bambu Lab A1 og en P1S.

Helt som med Bambu Lab pladerne er det bare magnetisk at sætte dem på printeren, og så er man klar til at printe.

Herfra er det i indstillingerne, man skal tilpasse tingene. Har man en Bambu Lab X1 Carbon printer, kan printeren automatisk registrere, hvilken plade der er på. Der følger et sæt QR koder med, som kan klistres på pladen, så det passer bedst i forhold til det materiale man printer mest med.

I mit tilfælde med en A1 og en P1S printer skulle jeg dog manuelt angive at der var en alternativ plade på, og angive en ny lavere temperatur på pladen.

Herfra er der ikke andet at gøre end at læne sig tilbage og afvente resultatet.

Under min test lykkedes det mig ikke helt at ramme det laveste angivne temperaturniveau.

Jeg fik med Frostbite pladen temperaturen ned på 40 grader med PLA. På Glacier pladen lykkedes det at få temperaturen ned på 50 grader også med PLA.

Fordelene ved at printe med en lavere temperatur på pladen er flere. Det mest nærværende er naturligvis den energibesparelse, der kommer af ikke at skulle varme pladen helt så meget op.

En lavere temperatur kan også gøre det lettere at printe i fx PLA uden at print emnerne slår sig på grund af varmen. Specielt PLA kan være udsat i den henseende, specielt når man printer store emner.

Jeg har under min test ikke haft nogen problemer med at bruge pladerne med de lavere temperaturer, efter jeg havde tunet mig ind på hvad der fungerede med det PLA filament jeg testede med.

Herefter oplevede jeg at mine print sad lige så godt fast, som på Bambu Labs egne pladser med de normale temperatur anbefalinger.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde BIQU Panda BuildPlate CryoGrip pladserne med online priser på omkring 250 kroner pr plade. Så altså omkring 100-150 kroner billigere, end en officiel Bambu Lab build PEI build plate.





Konklusion

Min tid med BIQU Panda BuildPlate CryoGrip pladerne har været en god oplevelse. Kvalitetsmæssigt kan jeg ikke se den store forskel mellem dem og de officielle Bambu Lab plader.

Oven i det gjorde pladerne det muligt at printe med en lavere plade temperatur uden nogen nedgang i funktionalitet eller kvalitet.

Når det så samtidigt kan klares til en pris, der er billigere end de officielle plader, er det svært at finde meget at klage over.

Vi lander med en endelig karakter på 9 for et godt alternativ til de officielle build plates fra Bambu Lab og så endda med mere funktionalitet.





Fordele

Printer fint ved lavere temperaturer

Skarp pris





