Apple foldable med Samsung-skærm

Samsung leverer skærme til Apples nye foldbare gadgets. De arbejder efter sigende på flere foldbare devices.

13 may. 2024 kl. 09:49 Af Maria DEL:

Apple arbejder i følge rygter i øjeblikket på en foldbar iPhone, iPad og en større displayenhed, der spekuleres i at være en MacBook. En tidligere rapport fra denne måned antydede, at den foldbare iPhone potentielt kunne gøre sin debut i 2026. Ny information indikerer, at Samsung og Apple angiveligt har indgået en aftale, hvor Samsung vil levere skærmene til Apple's foldbare enheder.

Det er endnu uvist, om denne aftale omhandler skærmen til en hybrid enhed, kun til en foldbar iPhone eller måske begge dele. Samsung Display leverer i øjeblikket skærme til iPhones og MacBooks. Derfor ville det ikke være uventet, hvis Apple beslutter at opretholde dette samarbejde for deres foldbare enheder. Dette er især muligt, idet Samsung har etableret sig som en frontløber inden for foldbare smartphones.

Imidlertid er designet på den foldbare iPhone stadig uvist. Forskellige rygter antyder, at den kan bruge et clamshell-design, ligesom Samsung Galaxy Z Flip, mens andre spekulerer i, at den kan have en større, udvidelig skærm, der ligner en tablet. Apples patenter giver et glimt af potentielle muligheder, men ingen definitive oplysninger er blevet bekræftet.

En nylig rapport fra det koreanske medie AlphaBiz, der tidligere havde forudsagt en lancering af den foldbare iPhone sent i 2026, indikerer nu, at enheden er planlagt til at blive lanceret i første kvartal af 2027. Rapporten, baseret på oplysninger fra en kilde tæt på Apples interne strategier, tilskriver forsinkelsen i den foldbare iPhones lancering til udfordringer med forsyningskæden og problemer relateret til efterspørgsel.

Insideren afslørede, at Apple har besluttet at udskyde lanceringen af den foldbare iPhone ud over den oprindelige tidsplan på grund af forskellige faktorer, herunder behovet for tilstrækkelig forberedelse til tilgængeligheden af foldbare skærme. Originalt planlagt til en debut i fjerde kvartal af 2026 er lanceringen af den foldbare Apple-telefon blevet genplanlagt til første kvartal af 2027 hvis de nye rygter er sande.