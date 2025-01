OnePlus 13

OnePlus er klar med den nyeste generation i deres Flagship serie af Smartphones. De fortsætter heldigvis den dejligt lette navngivning, så i dagens test tager vi et kig på OnePlus 13.

7 jan. 2025 kl. 17:25 Af Kenneth Johansen

Centrale Specifikationer

Chipset : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon 8 Elite GPU: Adreno

Adreno NPU: Haxagon NPU

Haxagon NPU Køling: Dual Cryo-velocity VC cooling

Dual Cryo-velocity VC cooling Batteri: 6000 mAh

6000 mAh Opladning: 100W med kabel og 50W Trådløs

100W med kabel og 50W Trådløs Skærm: 6,82” ProXDR QHD+ (3168x1400) ved 120 Hz

6,82” ProXDR QHD+ (3168x1400) ved 120 Hz Kamera: Hasselblad kamera system, Wide, Ultra Wide og telephoto

Hasselblad kamera system, Wide, Ultra Wide og telephoto RAM: 12 GB eller 16 GB

12 GB eller 16 GB Lager: 256 GB eller 512 GB

256 GB eller 512 GB Vægt: 213 gram

213 gram Tykkelse: 8,5 mm

8,5 mm OS: Android med OxygenOS 15





På papiret har OnePlus fyldt rigtigt godt på i OnePlus 13 med et super solidt chipset, kæmpe batteri, hurtig opladning og så naturligvis en fortsættelse af deres kamera samarbejde med Hasselblad.

OnePlus 13 kommer i to varianter i forhold til RAM og lager. Den lille med 12 GB RAM og lager på 256 GB, mens den store lander med 16 GB RAM og 512 GB lager. Vi har haft besøg af den store variant.





En tur rundt om OnePlus 13

OnePlus har ikke rystet posen super meget med OnePlus 13, hvis vi sammenligner med den tidligere generation. Stilen minder til forveksling den vi har set på både OnePlus 11 og OnePlus 12.

Det er ikke nødvendigvis en skidt ting, for personligt synes jeg OnePlus har skabt en smuk telefon, og det synes jeg også med det nyeste medlem i familien.

Telefonen fås i år i tre farver som er den hvide Arctic Dawn, som vi har fået besøg af og så en Black Eclipse og en Midnight Ocean. Arctic Dawn og Black Eclipse er de klassiske sorte og hvide varianter med en bagside i lækkert sandblæst glas, mens Midnight Ocean er en mørkeblå version, hvor bagsiden er beklædt med mikrofiber Vegan Læder.

Det betyder, at Midnight Ocean versionen er tre gram lettere men 0,4mm tykkere. En minimal forskel man nok ikke mærker meget til. Så det vil altså være bagside teksturen, som er den store adskillelse.

Vi har som sagt fået besøg af den hvide variant, og jeg synes fortsat at OnePlus laver nogen af de mest behagelige teksturer på bagsiden af deres Flagship telefoner. Den sandblæste glasoverflade er super lækker at røre ved.

Ellers præges bagsiden fortsat af det runde kamera bump med et wide, Ultra-wide og telefoto setup, som er lavet i samarbejde med Hasselblad.

En stor del af OnePlus’ markedsføring drejer sig om netop det samarbejde og jeg kommer mere ind på det i et separat kapitel.

Siderne på telefonen er blankt aluminium, som ser rigtigt fint og skinnende ud, men jeg havde personligt foretrukket at OnePlus havde fortsat den sandblæste stil her. Et mat finish er simpelthen lettere at holde pænt i længden, og så er det ikke helt så glat. Det er dog en mindre detalje som sikkert også vil afhænge af personlig præference.

Jeg er glad for at OnePlus har gjort siderne mere flade, og ikke helt så afrundede som OnePlus 12. Det er igen lidt en personlig præference, men jeg synes telefonen bliver lettere at holde på.

Vi har stadig power og volumenknapper placeret på højre side af telefonen, mens OnePlus Alert Slideren har fået den venstre side for sig selv.

Sim kort og USB C stikket kan findes i bunden af telefonen. OnePlus 13 er forsynet med et stort 6000 mAh batteri, og man kan via det medfølgende USB C kabel oplade med op til 100W.

Der er dog i moderne stil ikke nogen oplader med i kassen så den skal man erhverve sig separat.

Har man den rette oplader, kan man dog oplade det store 6000 mAh batteri fra 0% til 100% på 36 minutter.

Hvis man foretrækker trådløs opladning, er der også mulighed for det, og her understøtter OnePlus 13 op til 50W trådløs opladning via deres AirVOOC trådløse oplader. Det er dog en stor lidt uhandy løsning, som tilmed har en aktiv blæser for at slippe af med den varme, som 50W trådløs opladning generer.

Det er dog imponerende hurtig trådløs opladning. Til sammenligning så har den nye Apple MagSafe standard mulighed for op til 25W trådløs opladning.

Apropos MagSafe, så har OnePlus dog set Apple lidt i bedene og har en række magnetisk tilbehør, i stil med MagSafe. Det tæller blandt andet deres AirVOOC oplader, men også deres OnePlus Slim Magnetic Power Bank og et udvalg af covers.

Springer vi til forsiden, så er det naturligvis skærmen der er i fokus. Det er et LTPO AMOLED ProXDR Display med en QHD+ opløsning på 3168x1440, med en refresh rate op til 120 Hz.

Det understøtter både Dolby Vision og HDR10+. Det er en dejlig klar og skarp skærm med lysstyrke nok til selv kraftig sol. OnePlus angiver en typisk lysstyrke på omkring 800 nits, men med mulighed for 1600 nits i Hight Brightness Mode og en Peak Brightness helt op til 4500 nits.

Overfladen er beskyttet af et Crystal Shield super-ceramic glass, og kommer med en præmonteret screen protector.

Den flade stil fortsætter her og jeg er glad for at se, at OnePlus nu endeligt har valgt en helt flad skærm. Glasset er stadig en smule afrundet langs kanten, men selve skærmen er flad.

Fingeraftrykslæseren er placeret under skærmen og har en fornuftig placering. Der er tale om en super hurtig ultrasonic sensor.

Det hele er pakket ind i en robust skal, som kommer med både en IP68 og IP69 rating, så du er godt sikret mod hverdagens normale udfordringer med vand. Altid rart at have det på plads, når man som os bor i et fugtigt klima.





Software

Vi har naturligvis med en Android telefon at gøre. Vi er opdateret til det nyeste Android 15, med alt hvad det har med sig af god funktionalitet.

Oven på det har OnePlus lagt deres OxygenOS, som i skrivende stund er på version 15. Det er et relativt afdæmpet Android skin, som ikke fylder telefonen med en masse ekstra apps. Der er en smule i form af blandt andet OnePlus’ egen OnePlus Store, en note app og en OnePlus Community app. Ud over det er der en PhoneClone app, der kan bruges, hvis man vil overføre data fra en ældre telefon til sin nye OnePlus.

Under overfladen har OnePlus dog lagt en masse funktionalitet i software. Meget af det handler om at tilpasse telefonen til lige netop dine præferencer. Det er både på udseendet, men også ting som navigation, batteri eller genveje kan man tilpasse på et væld af forskellige måder.

Der er virkeligt meget at dykke ned i, og for en person som mig, der godt kan lide at have den slags muligheder, er det lækkert at se at jeg selv kan bestemme størrelsen på UI elementer, app grid, animationer, farver osv.

Vi finder også stadig muligheder som Smart Sidepanel, som giver dig muligheden for at have et ekstra panel med ekstra genveje eller funktioner, som altid er tilgængeligt uanset hvilken app du befinder dig i.

Generelt er der ret store tilpasningsmuligheder i OxygenOS.





Kamera

Kamerasystemet på OnePlus 13 er helt klart det som fylder mest i markedsføringen fra OnePlus.

Samarbejdet med Hasselblad fortsætter, og som tidligere så er det primært i softwaren, det bliver tydeligt. Hasselblad hardware er stor og dyr og det kan af naturlige årsager ikke klemmes ned i smartphone størrelse.

Kamera systemet på OnePlus 13 består af en Wide, en Ultra-Wide og en telefoto-linse alle tre på 50 megapixels.

Telefotolinsen har kun 3x optisk zoom, men kan digitalt klare helt op til 120x. Ved den tossede grad af Zoom kommer der dog naturligvis en del software/AI-magi ind over, for at give brugbare billeder.

Frontkameraet er lidt mere begrænset med en 32 megapixels Sony IMX615 sensor.

På trods af det store markesføringsskub, der har været omkring netop kameraerne på OnePlus 13, så har jeg ikke været væltet helt bagover. Ikke så meget som man skulle forvente, af de mange store ord fra OnePlus selv.

Når det er sagt så har min tid med OnePlus 13 og dens kamera setup dog generelt været god. Der er nogen felter hvor OnePlus tager super gode billeder, og så er der andre hvor det kommer lidt til kort.

Mit udgangspunkt har primært været som point and shoot bruger, da det vil være den måde langt de fleste bruger deres smartphone kamera på.

Når lyset er fornuftigt og emnet er relativt roligt, så tager OnePlus 13 fantastiske billeder. Der er en god detaljegrad og på standardindstillingen synes jeg farverepræsentationen er rigtigt fint.

Den klarer også gode portrætbilleder med en god sløring af baggrunden, som ikke stikker alt for meget ud, selv omkring hår osv. Alt sammen på hovedkameraet dog.

Skifter man til selfie kameraet på fronten, så synes jeg OnePlus 13 har lidt flere udfordringer med både at få et helt skarpt billede, men også sløringseffekten på portrætbilleder rammer lidt ved siden af.

Helt som vi har oplevet tidligere, så er samarbejdet mellem OnePlus og Hasselblad ikke ligefrem super tydelig. Det kommer, som vi har set tidligere, til udtryk i XPAN formatet som nu kommer i tre versioner.

Oven i det er der et par Master filtre, som kan bruges til at peppe dine billeder og videoer op.

Et område hvor OnePlus 13 imponerede mig var med sin zoom funktionalitet. Der er som sagt kun mulighed for optisk zoom op til 3x, men via digitalt zoom giver OnePlus 13 mulighed for helt op til et næsten stalkeragtigt niveau på 120x.

Det betyder dog, at der skal en del AI behandling af billederne til for at der kommer noget brugbart ud af det. Selv om jeg meget sjældent finder mig selv i situationer, hvor 120x zoom vil være noget jeg skal bruge, så var jeg alligevel imponeret over resultaterne under min test.

Jeg tog flere billeder zoomet helt ind til 120x, og selv om billedet på skærmen lignede noget uldent rod, så klarede softwaren at levere et brugbart billede. Det var dog noget af en udfordring at få sporet sig ind på emnet, jeg ville tage et billede af, hvis det var håndholdt.

På video fronten klarer OnePlus 12 sig også respektabelt med mulighed for at optage helt op til 8K ved 30 FPS. Personligt så var 4K ved 60 FPS dog mit foretrukne niveau.

Hvis man vil gøre brug af Ultra Steady stabiliseringen på video, er der nu mulighed for at optage op til 4K ved 60 FPS. Tidligere var det kun op til 1080p ved 60 FPS. Det er stadig en super solid stabilisering man får ud af OnePlus 13, så en løbetur og diverse action skud er ikke noget problem her. Der er dog en vis forsinkelse mellem dine bevægelser og hvad du ser på skærmen når Ultra Steady stabiliseringen bruges.

Se testbilleder i fuld opløsning her.





Test

Jeg har brugt OnePlus 13 i et par uger op imod lanceringen, som min primære telefon. Det er efterhånden blevet en let proces at starte en ny telefon op. Jeg klarede det via en online backup på min Google profil.

Det kan tydeligt mærkes, at OnePlus 13 er en flagship telefon. Den solide kombination af det stærke Snapdragon 8 Elite chipset og 16 GB RAM betyder, at man får en super hurtig telefon, som uden problemer tygger sig igennem alt hvad man kaster efter den.

OnePlus har også efterhånden godt styr på deres OxygenOS, så det i kombination med den hurtige hardware betyder, at jeg under min test ikke har oplevet nogen udfordringer med nogen af de opgaver jeg har stillet den.

Hvis man skal sammenligne med andre modeller på markedet, som Apples topmodel A18 Pro eller Googles Tensor, så kommer Snapdragon 8 Elite rigtigt godt med. Apple har en lille fordel på single Core fronten, mens Snapdragon 8 Elite slår alle andre solidt på multicore ydelse.

På gaming ydelse slår Snapdragon 8 Elite også hårdt, og jeg har ikke kunnet finde nogen spil, som OnePlus 13 ikke har ædt sig igennem uden problemer.

Så der er altså mere end rigelig ydelse og jeg vil endda nok vove at påstå at det er overkill til langt de fleste smartphone brugere. Til de daglige ting som sociale medier, internet browsing og gaming, vil man ikke opleve nogen problemer.

Her vil jeg dog lige minde om, at jeg har testet den store variant med 16 GB RAM. Ydelsen kan variere imellem den og så den mindre version med 12 GB RAM. Jeg forestiller mig dog ikke at det vil være noget flertallet vil mærke i normalt daglig brug.

En af de ting jeg gentagende gange har rost, når det kommer til OnePlus’ telefoner, er deres batteri og opladning. Det er et punkt der ikke ændrer sig på OnePlus 13. Det store batteri kombineret med muligheden for super hurtig opladning betyder, at jeg ikke på noget tidspunkt har tænkt over batteriet.

Jeg har uden de store problemer kunne strække batteriet til to dage, og når man med den rette oplader kan komme fra 0% til 100% på lidt over en halv time, så behøver man ikke bekymre sig ret meget om batteriet.

Man skal bare huske på, at der i denne omgang ikke er en oplader med i æsken til OnePlus 13. Så hvis man vil have mulighed for at udnytte den fulde 100W opladning, skal man købe en oplader for sig selv ved siden af.





Pris

OnePlus 13 lander i butikkerne i dag den 7. januar 2025. I Danmark starter prisen for OnePlus 13 fra 7.999 kr. for 12/256GB-varianten, mens 16/512GB-varianten koster 8.999 kr.





Konklusion

OnePlus har med OnePlus 13 lavet endnu en super solid telefon, som kommer på markedet med den nyeste hardware og dermed også noget af den bedste ydelse man kan finde pt.

Det er en af de første telefoner på markedet med det nye Snapdragon 8 Elite chipset.

Det kombineret med det super solide batteri og lynhurtig opladning betyder, at man får en telefon der kan æde sig igennem alt hvad man kaster efter dem, og klare sig lang tid før den skriger efter en oplader.

Når man endeligt skal bruge en oplader, så betyder muligheden for 100W opladning at man kun skal være sluttet til for en kort bemærkning.

Jeg synes ikke helt, at OnePlus 13 rammer de meget store løfter, som OnePlus kommer med, i forhold til kamera og billeder. Når det er sagt, så bunder det nok mere i at OnePlus meget gerne vil tale meget rosende om sig selv, og ikke fordi kamera setuppet reelt er dårligt.

Det er tværtimod super solidt og tager gode billeder og skarp video med god kontrast og farverepræsentation.

Prisen ligger til den tunge side, men den slår fx Google Pixel 9 Pro XL og gør det med betydeligt kraftigere hardware, større batteri og hurtigere opladning, så alt er ikke helt galt.

Vi lander med en endelig karakter på 8, for en super solid telefon, der bygger fint videre på den udvikling OnePlus er inde i. Klart den bedste telefon jeg har oplevet fra OnePlus til dato, men som dog stadig mangler lidt på kameraet for at kunne slå andre flagship modeller.





Fordele

Super kraftigt mobil hardware

Masser af batteri

Hurtigt opladning (med rette oplader)





Ulemper