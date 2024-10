OnePlus lancerer OxygenOS 15

OnePlus præsenterede i går sit nyeste styresystem, OxygenOS 15, der lover at løfte brugeroplevelsen til et andet niveau. I kombination af avancerede AI-funktioner, hurtig ydeevne og et elegant design tilbyder OnePlus det hurtigste og mest brugervenlige OxygenOS nogensinde.

25 oct. 2024 kl. 16:32 Af Kenneth Johansen DEL:

“Med OxygenOS 15 stræber vi efter at skabe noget, der virkelig taler til vores brugere. Med støtte og indsigter fra vores fantastiske Community, har vi derfor udviklet et system, der forener avanceret AI-teknologi med et unikt og brugervenligt design. OxygenOS 15 sætter helt nye standarder for både ydeevne og produktivitet, og vi ser frem til endelig at dele denne oplevelse med vores brugere,” fortæller OnePlus’ danske landechef, Thor Gøtz, der samler de fire vigtigste højdepunkter for den nye OnePlus-opgradering herunder:





En mere stabil og jævn oplevelse med Parallel Processing*

Med OxygenOS 15 introducerer OnePlus nye og forbedrede animationsinterkati oner, der tilbyder en forbedret brugeroplevelse. Drevet af banebrydende Parrallel Processing-teknologi leverer OxygenOS 15 omfattende afbrydelsesanimatio ner, der gør det muligt at skabe glidende overgange mellem forskellige apps, selv ved tung brug. Det gælder, uanset om der skiftes mellem over 20 applikationer samtidig eller udføres almindelige system-opgaver. På den måde sikrer OxygenOS 15 en stabil og jævn oplevelse, som sætter nye standarder for brugervenligheden i branchen.

Ved at fjerne overflødige funktioner kan brugerne desuden se frem til mere lagerplads til apps og filer. På OnePlus’ kommende generation af flagskibstelefoner vil systemlageret opnå en bemærkelsesværdig reduktion af systemlageret, der skrumper med næsten 20%* sammenlignet med OxygenOS 14 på OnePlus 12.





Fremskridt i AI-teknologi for øget produktivitet og kreativitet*

AI-drevet fotografering skal løfte kreativiteten

OxygenOS 15 er designet til at fremme brugernes kreativitet og løfter AI til nye højder ved at integrere kraftfulde AI-funktioner i en bred vifte af fotograferingsscenarier. Med det nye AI Detail Boost kan billeder med lav opløsning eller beskårne fotos forvandles til imponerende 4K-billeder på bare få sekunder. Funktionen findes i fotoalbummet, hvor den automatisk genkender pixelerede billeder og giver brugerne muligheden for at forbedre dem med et enkelt klik, så billedets skarphed øjeblikkeligt forbedres.

I tilfælde af uskarpe fotos kan AI Unblur effektivt rette slørede billeder uden behov for download af ekstra apps. Som bekendt har refleksioner fra glas tendens til at ødelægge et ellers perfekt billede, hvilket AI Reflection Eraser kommer som løsningen på. Her fjernes både kraftige og subtile refleksioner med et enkelt tryk, hvilket genskaber billederne på naturlig og realistisk vis.

Samarbejde med Google om øget produktivitet

Ved hjælp af Googles Gemini-modeller sigter OnePlus’ avancerede AI-teknologi mod at støtte brugerne i deres daglige arbejdsopgaver. Samarbejdet har affødt Intelligent Search, som er en ny AI-drevet funktion, der forbedrer søgeoplevelsen på OnePlus enheder. Med Intelligent Search kan brugere nu indlede en menneskelignende samtale med enheden, hvilket konverterer forespørgsler om specifikke svar i filer, indstillinger eller noter til de mest relevante resultater.

Med et enkelt langt tryk på navigationslinjen eller startknappen giver Circle to Search by Google brugerne mulighed for hurtigt at søge efter billeder eller tekst på skærmen ved at tegne en cirkel, skrive, trykke og fremhæve. Denne banebrydende funktion revolutionerer smartphone-interaktioner og gør det nemt at søge efter hvad som helst uden at forlade den aktuelle app. Derudover giver Pass Scan brugerne mulighed for hurtigt at scanne boardingkort, uanset om de er på papir eller i digital form. Denne funktion kan anvendes fra både kameraet og fotoalbummet, hvilket sikrer større fleksibilitet.

OxygenOS 15 styrker også produktiviteten med AI Notes, som tilbyder funktioner til formatering, udvidelse eller reduktion af indhold samt justering af formalitet. Dette sikrer, at noter fremstår polerede og velstrukturerede. Derudover er AI Notes stemmedrevet, så tanker kan udtrykkes ved blot at tale. På bare få sekunder transskriberer AI Notes ordene og fjerner unødvendigt fyld. Uanset om der opsummeres ideer eller udarbejdes detaljerede rapporter sørger AI Notes for, at tanker nedfældes klart og effektivt.

I den seneste generation af OxygenOS er AI Reply blevet integreret i AI Toolbox. Denne funktion forstår ved brug af kunstig intelligens de samtaler, der føres med vennerne, og genererer kontekstuelt relevante svar. Når der bruges chat-apps, aktiveres AI Reply automatisk i AI-værktøjskassen, så den kan anvendes med det samme.

Google Gemini,AI assistant

I de kommende OnePlus- flagskibsenheder vil Gemini-appen fungere som standard AI-assistent, der skal forbedre kreative evner og driftsoplevelsen. Gemini tilbyder en chatfunktion, som hjælper med skrivning, planlægning og læring. Med innovative funktioner som Gemini Live* kan brugeren deltage i naturlige samtaler ved at bruge stemmen til at brainstorme ideer eller forenkle komplekse emner. Gemini Live vil snart være tilgængelig på over 40 sprog.

Nyt design og bedre brugeroplevelse

OxygenOS 15 introducerer en unik visuel stil, der fremhæver OnePlus og problemfrit integrerer brandets stil. En række designopdateringer, herunder en ny opstartsanimation, nye ikoner, flere valgmuligheder for hyldekort og flere muligheder for fingeraftrykslåsning, er nu en del af det nye OxygenOS 15. Disse opdateringer skaber en levende visuel oplevelse, hvor hver detalje er redesignet for at afspejle OnePlus' kreativitet og unikke elementer.

Med fokus på designdetaljer har OnePlus implementeret omfattende Shimmering Effects og Gaussian Blur på tværs af forskellige brugermiljøer, hvilket skaber en naturlig og harmonisk visuel oplevelse. Derudover er elementer som indstillinger, meddelelsesbjælker og kontrolcentre blevet strømlinet for at tilbyde en fordybende oplevelse med elegance.

Den nye OnePlus OneTake-funktion forbedrer den visuelle oplevelse ved oplåsning af telefonen, mens den velmodtagne Open Canvas nu er tilgængelig på flere såkaldte candybar telefoner - altså den type mobiltelefon, der har en langstrakt, rektangulær form à la en chokoladebar. Samtidig introducerer funktionen 'Del med iPhone' en nemmere fildeling mellem OnePlus- og iPhone-enheder, hvilket løfter OxygenOS 15 til nye højder og gør det muligt for brugerne at overføre dokumenter, billeder og videofiler problemfrit mellem forskellige platforme.





Sikkerhed i fokus: OxygenOS 15 prioriterer privatlivets fred

Med OxygenOS 15 er OnePlus forpligtet til at give brugerne en solid platform, der fremmer produktivitet og kreativitet, samtidig med at deres data forbliver sikre. De kommende OnePlus-enheder vil derfor udnytte Google Play Protect live threat detection til at analysere app-adfærd, opdage potentiel malware og hjælpe med at sikre enhedens sikkerhed.

OxygenOS 15 introducerer omfattende tyveribeskyttelsesmekanismer med Android for at beskytte enheden og dataene før, under og efter tyveri. Når bevægelser, der er typiske for tyveri, registreres — for eksempel hvis nogen pludselig tager din enhed og forsøger at løbe væk — låses enheden automatisk. Yderligere beskyttelse omfatter en fjernlåsefunktion, der gør det muligt at låse telefonen ved blot at bruge telefonnummeret, uden at der kræves login til en Google-konto, samt en offline-lås, der aktiveres, hvis telefonen forbliver offline i længere tid for at beskytte mod datatyveri. Desuden kræver følsomme handlinger, såsom deaktivering af tyverisikringsfunktioner eller Find My Device, biometrisk verifikation, hvilket tilføjer et ekstra lag af beskyttelse.





* OnePlus planlægger at lancere den åbne betaversion af OxygenOS 15 først på OnePlus 12 5G fra den 30. oktober.

* Alle tal er teoretiske, opnået under et kontrolleret testmiljø og leveret af leverandøren eller OnePlus' testlaboratorium. Den faktiske ydeevne kan variere på grund af individuelle produktforskelle baseret på små produktionsvariationer, softwareversioner, brugsforhold og miljøfaktorer. Se venligst den faktiske oplevelse.

* AI-funktioner vil udrulles til OnePlus-produkter i slutningen af november. For at sikre optimal ydeevne vil udvalgte AI-funktioner udelukkende blive gjort tilgængelige på bestemte modeller. Hold øje med OnePlus Community for at få de seneste opdateringer.

*Kompatibel med visse funktioner og med visse konti. Internetforbindelse påkrævet. Tilgængelig på udvalgte enheder, sprog og lande. Resultater til illustrative formål og kan variere. Tjek svarene for nøjagtighed. Gemini er et varemærke tilhørende Google LLC.

*Følg venligst OnePlus Community for mere detaljerede oplysninger om de kommende opgraderinger.