Google monopolafgørelse risikerer $20 mia for Apple

Apples lukrative forhold til Google er i fare efter dommerafgørelse om ulovlig monopol. Dette kan koste Apple op til 6% af overskuddet.

7 aug. 2024 kl. 11:55 Af Maria DEL:

Alphabet-ejede Google betaler årligt $20 milliarder til Apple for at være standard søgemaskine på iPhone-enheder. Dette viser en analyse foretaget af Morgan Stanley. Men analytikere siger, at undgåelse af antitrust bøder kan kræve afslutning af aftalen, hvilket kan betyde, at brugerne bliver bedt om at vælge en søgemaskine.

Det skønnes, at en afslutning af eksklusivitetsaftalen kan reducere Apples indtægter med op til 6%, og efterlade virksomheden på udkig efter nye muligheder. En mulighed kunne være at tilbyde alternativer som Microsofts Bing.

En anden kunne være at udvikle en ny søgeprodukt, måske drevet af OpenAI. Apple har allerede annonceret, at de bringer firmaets chatbot til deres produkter. Men de er også i samtaler om at tilbyde Google's Gemini bot og andre AI modeller - hvilket ifølge analytikere er et tegn på, at de er bekymrede for at lave flere eksklusive aftaler.

Apples søgemaskineaftale med Google løber indtil mindst september 2026. Juridiske eksperter siger, at striden om monopol dommen kan vare lige så længe, og måske endda gå hele vejen til Højesteret.