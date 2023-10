Google Pixel 8 Pro

Google har netop sendt deres nyeste bud på deres Flagship smartphone på markedet. AI er kodeordet og jeg kan allerede nu sige, at Pixel 8 Pro er en virkelig smart smartphone på mange måder.

17 oct. 2023 kl. 10:35 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Skærm

Super Actua display

Kantløs skærm på 6,7"

Billedformat på 20:9

(1344x2992) LTPO OLED ved 489 PPI

Smooth Display (1-120 Hz)

Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-coverglas

Altid aktiv skærm med Overblik og Find sangen

Op til 1600 nits (HDR) og op til 2400 nits (maksimal lysstyrke)

Mål: 162,6 høj x 76,5 bred x 8,8 dyb (mm)

162,6 høj x 76,5 bred x 8,8 dyb (mm) Vægt: 213 g

213 g Batteri og opladning:

Minimum 4950 mAh

Typisk 5050 mAh14

Lynopladning 15 – op til 50 % opladning på cirka 30 minutter

Qi-certificeret

Hukommelse og lagerplads

12 GB LPDDR5X RAM

128 GB/256 GB/512 GB UFS 3.1-lagerplads

Processorer:

Google Tensor G3

Titan M2™-sikkerhedsmodul

Kamera på bagsiden:

50 MP Octa PD-vidvinkelkamera

ƒ/1,68 blænde

48 MP Quad PD-ultravidvinkelkamera med autofokus

ƒ/1,95 blænde

Linsekorrektion

48 MP Quad PD-telefotokamera

ƒ/2,8 blænde

5 x optisk zoom

Superzoom op til 30 x

Multizone LDAF-sensor (Laser Detect Auto Focus)

Spektral- og flimresensor

Optisk + elektronisk billedstabilisering til vidvinkel og telefoto

Kamera på forsiden

10,5 MP Dual PD-selfiekamera

ƒ/2,2 blænde

Autofokus

95° synsfelt med ultravidvinkel

En lidt trimmet liste af specifikationer her, hvor jeg vil fremhæve detaljer, som den opgraderede Tensor G3 chip, og så naturligvis det nye kamera setup.





En tur rundt om Google Pixel 8 Pro

Hvis man kender Google Pixel telefoner, så vil man med det samme genkende designet på den nye Pixel 8 Pro. Der er ikke sket kæmpestore ting, og designet er genkendeligt med det samme. Vores version er kommet i Obsidian farven, men der er også mulighed for farverne Bay (Blå) eller Porcelain (Hvid).

Det genkendelige betyder dog ikke, at det er helt den samme skal vi får, for der er sket lidt. Starter vi på bagsiden, så har vi på Pro modellen af Pixel 8, fået en glasbagside med et lækkert mat satin finish. Det synes jeg personligt er en stor opgradering fra den meget blanke, der var på sidste generation.

Det nye finish er MEGET bedre til at afvise fingeraftryk og snavs generelt, hvilket er et stort plus og så føles det bare dejligt at røre ved. Jeg har dog opdaget, at jeg allerede nu efter en uges brug har fået lavet en lille ridse i overfladen, på trods af at jeg ellers synes jeg passer godt på telefoner i min varetægt. Så det får mig til at være lidt bekymret over, hvordan overfladen vil klare det på den lange bane.

Designet på kamera setuppet har også ændret sig en smule. Alle de tre linser er nu blevet samlet i en oval cutout, hvor den før var opdelt. Det er med til at skabe et lidt mere harmonisk og samlet udtryk.

Kamera samlingen har også fået en opgradering med et nyt 50 MP ƒ/1,68 hovedkamera, sammen med et ƒ/1,95 48 MP Quad PD-ultra vidvinkel kamera og et ƒ/2,8 48 MP Quad PD-telefotokamera med 5x optisk zoom og Superzoom op til 30x.

Lige ved siden af kameraerne finder vi også en ny tilføjelse, på Pro versionen af Pixel 8, hvilket er en temperaturmåler. En lille ny feature, som jeg kommer lidt mere ind på senere i testen.

Hele kamera delen er stadig monteret i et kamera bump med en skarp vinkel, hvilket betyder at der let samler sig støv og lommeuld i kanten her. Det var dog ikke et super stort issue på Pixel 7, men hvis man er den meget renlige type, vil man måske irritere sig over det.

Springer vi til forsiden, så er det her vi finder en af de for mig personligt største og bedste opgraderinger på den nye Pixel 8 Pro, nemlig skærmen.

Til at starte med er jeg rigtigt glad for at se, at Google nu har skiftet til en helt flad skærm og er gået væk fra de kurvede kanter som tidligere. Den trend burde være død i min bog, og det er dejligt at se at Google nu også er med.

Skærmen er samme 6,72 størrelse som sidste generation og stadig LTPO OLED, hvilket er lækkert at se. Opløsningen har fået et løft, så vi nu får 1344 x 2992 med mulighed for variabel refresh fra 1-120 Hz.

Samtidigt er det også et utroligt lysstærk skærm, med en peak brightness på helt op til 2400 nits. Det betyder, at der ikke er noget problem med at se indholdet på skærmen, selv i kraftig sollys.

Front kameraet er også blevet opgraderet, og det er nu et ƒ/2,2 10,5 MP Dual PD-selfiekamera med autofokus.

Den indre hardware har naturligvis også fået en opgradering med Googles nyeste Tensor G3 chip, sammen med det samme Titan M2 sikkerhedsmodel som sidste år.

Batteriet har på papiret fået et meget lille løft, men er praktisk talt det samme ca. 5000 mAh batteri, som i Pixel 7 Pro.

Helt som det altid har været, så er det dog ikke på hardware fronten at Google tager flest point. Det er naturligvis på software siden. Den ser vi på om lidt, men det er dog værd at bemærke, at Google er begyndt på nogen lidt tvivlsomme tiltag.

En af dem er, at de fx har lukket for apps som Geekbench, der giver mulighed for at teste og benchmarke hardwaren på telefonen. Den kan ganske enkelt ikke hentes ned på Pixel 8 Pro. Det er ikke en Android begrænsning, for jeg kan fx fint hente det til OnePlus telefoner, som også kører Android 14.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Pixel telefonerne ikke vinder på den rene rå hardware ydelse, men at lukke ned for adgangen til apps som fx Geekbench, synes jeg er en underlig tilgang at have til tingene. Som jeg kommer ind på senere, så kan man stadig få en super god flagship telefon ud af det, selvom man ikke er en chart-topper på hardware.

Så meget for en åben tilgang til tingene Google… Far er skuffet!





Software

Som jeg var inde på lige herover, så er det klart på software siden, at Pixel 8 Pro tager kegler og kommer med de største udviklinger. Kodeordet for tiden er naturligvis AI, og det er også i høj grad en rød tråd igennem Pixel 8 Pro. En stor del af det kommer til udtryk gennem billeder og video, som jeg tager mig af separat lidt længere nede i testen.

Software oplevelsen på Pixel 8 Pro er dog super allerede fra starten. Android 14 er i den grad blevet et modent styresystem, og i den rene Google version er det en fornøjelse at bruge.

Opsætningen er let og ligetil, og hvis man allerede har en Android telefon, er det super let at opsætte den nye baseret på en online backup. I mit tilfælde trak den alle oplysninger om apps, tilsluttede netværk osv med over uden problemer. Endda app layout på startskærmen blev taget med, hvilket er super rart når man er et vanedyr.

Navigation og generelt brug af telefonen er hurtig og responsiv og er generelt forløbet uden problemer under min test, på trods af at være en pre- release version af telefonen.

Mulighederne for tilpasning af telefonen er gode, med et væld af muligheder for at vælge stil og Widgets på din Home Screen. Det er endda blevet muligt at vælge AI genererede baggrunde, for lige at ride med på den bølge.

Man har mulighed for at tilpasse visse dele af AI billederne, men har ikke frie tøjler til at skrive sine helt egne prompts, hvilket ellers havde været spændende at se.

Resultaterne er lidt varierende, men det er alligevel interessant nok at rode lidt med.

Der er i Android 14 og Pixel telefonerne indbygget en del smarte funktioner, som vi dog ikke helt får muligheden for at nyde i fulde drag endnu, da vi er begrænset af det danske sprog. På engelsksprogede telefoner er det fx muligt at få din Google Assistent til at lave en AI opsummering af en hjemmeside, du har åben i Chrome browseren.

Forsøger man det samme på dansk, så er Google Assistenten bare et stort spørgsmål. Det samme gælder, hvor man på engelsk kan få telefonen til at læse indhold på en hjemmeside, hvilket heller ikke kan klares på dansk.

Vi går også glip af muligheder som automatisk Call Screening, som er en mulighed i fx USA.

Det kan dog være at de funktioner på sigt også bliver en del af den danske version. Det er dog ikke noget man skal satse på, da Google er notorisk langsom med at få funktioner flyttet til dansk.

Der sker dog også en del smarte ting under overfladen, som man måske ikke lige bemærker i Android 14. Der er indbyggede funktioner der, hvis de er aktiverede, følger dine brugsmønstre og tilpasser sig løbende. Det er fx ting som dynamisk opladning, hvor telefonen lærer hvornår du går i seng og står op, og så tilpasser opladningen efter det. På den måde ligger din telefon ikke og lader op hele natten, men tilpasser sig så den tager den sidste spurt, så den er klar når du står op. Det er med til at forbedre batteriets levetid.

En sidste krølle på software siden er også, at Google har lovet syv års sikkerheds- og OS opdateringer på Pixel 8 telefonerne. Så hvis det løfte holder, kan man have en opdateret Pixel 8 Pro i lommen helt frem til 2030.





Kamera

Pixel serien af telefoner har altid været kendt for deres gode billeder, og det har ikke ændret sig med Pixel 8 serien.

Det stærke triple kamera setup på Pixel 8 Pro, giver gode muligheder for rigtigt gode billeder. Kombinationen af et stærkt primært kamera suppleret af ultra wide og telefoto er i min bog den bedste kombination til langt de fleste billeder, som man kommer ud for i sin hverdag.

Google har skruet sig rigtigt godt ind på kamera hardwaren med Pixel 8 Pro. Alle tre muligheder giver gode billeder med rigtigt fine detaljer og farver der er fornuftigt repræsentative.

Der er dog en del softwarebehandling af billederne. Jeg synes dog at Google har fundet en fin balance der i ni ud af ti tilfælde ender med at give bedre resultater.

Det er detaljer som automatisk tilpasning af lyset når der er ansigter i billedet og en generel tilpasning af kontrast og lys på billeder for at optimere billedet. Ser man på det helt nøgternt, så er billederne måske ikke 1 til 1 repræsentative af det motiv man tager et billede af, men en optimeret version. Det er ikke altid Googles tilpasninger rammer helt plet, men i 9 ud af 10 tilfælde synes jeg, at den tilpassede version er bedre end den uredigerede. Det er dog i sidste ende et spørgsmål om smag.

Der er dog også mulighed for meget mere software magi med den nye Pixel serie, hvis man begynder at gå i gang med at redigere sine billeder.

Dels er der adgang til alle de normale ting, som vi ser på de fleste smartphones hvor lys, kontrast osv. kan tilpasses, eller der kan bruges filtre af forskellig karakter.

Med Google Pixel 8 er der dog i softwaren også mulighed for noget mere gennemgribende redigeringer, som kan ændre billederne på ret omfattende måder, eller direkte fjerne elementer eller flytte dem rundt.

Via Magic Eraser værktøjet kan du markere elementer i et billede og fjerne dem, eller endda flytte dem. Det kunne fx være en person i baggrunden på dit fine kæreste billede fra stranden, eller et grim skraldespand eller måge der har sneget sig ind. Ved at markere tingene kan de fjernes helt fra billedet, eller du kan også vælge at flytte, forstørre eller formindske elementer, og på den måde helt ændre kompositionen af et billede.

Herefter generer softwaren selv indhold til at fylde det hul ud, som elementet, du har fjernet efterlader.

Det virker ret fornuftigt i de fleste tilfælde, men resultaterne kan svinge en del alt efter, hvilken type billeder der er tale om, og hvor komplekse de forskellige genstande og baggrunde er.

Der er dog også mulighed for andre AI muligheder, hvor du kan ændre ting som lys, stil eller endda skifte himlen i et billede ud.

Hvilke muligheder der er tilgængelige, skifter lidt alt efter hvad der er i billedet. Som tommelfingerregel ser det ud til, at der er færre muligheder når der er personer eller dyr i billedet. Med landskaber eller arkitektur er det fx muligt at lave AI genererede stiliserede udgaver af et billede.

Der er uden tvivl nogen bagvedliggende parametre og regler, som Google har sat op der styrer hvilke muligheder der er.

En af de mest praktiske muligheder er dog den der hedder “Bedste Billede”, som kan bruges til fx gruppebilleder med flere personer på billedet. Her kender de fleste sikkert scenariet, hvor man har stillet gruppen op, og så tager en masse billeder for derefter at kunne vælge det bedste, hvor ingen forhåbentligt har lukkede øjne, gaber eller kigger væk. Selv med en hel række billeder er det dog ikke altid muligt at fange et, hvor alle tager sig helt godt ud.

Med Bedste Billede værktøjet genkender softwaren automatisk, når man har taget sådan en række billeder og genkender de enkelte ansigter i billederne. Herefter kan man for hver person gå ind og vælge imellem de forskellige ansigter, som der findes i serien. Man kan så for hver person vælge det ansigt, som man synes er bedst og så kombinerer software det sammen i et billede.

Det virker overraskende godt og kan være med til at skabe et bedre billede. Det er måske en situation, som aldrig virkelig har fundet sted, men trods alt et optimalt billede.





Der kan opstå lidt fejl i billedet ind imellem, hvis man vælger et ansigt der har drejet eller flyttet sig for meget i forhold til det oprindelige billede, eller hvis flere ansigter er meget tæt på hinanden i billedet.

Det gode ved alle de smarte features er, at de er tilgængelige for alle billeder du har i dit Google Fotos bibliotek. Så du er altså ikke begrænset til de billeder, som rent faktisk er taget på din Pixel 8 Pro.

Der er dog visse af funktionerne som er låst til Pixel 8 Pro, og altså kun kan tilgås gennem din telefon og ikke gennem Google Fotos på fx din PC.

På Pixel 8 Pro er der også mulighed for at vælge Pro indstillinger, hvor man har adgang til at tilpasse alle aspekter af kameraindstillingerne selv. Så er man ikke tilfreds med Googles tilpasninger, kan man styre tingene selv.

Det er også den eneste måde man har for at kunne bruge de fulde 50 MP, som hovedkameraet giver mulighed for. Alle andre steder bruges der pixel binning ned til omkring 12 MP.

Muligheden for Pro adgang er dog kun på Pixel 8 Pro og ikke tilgængelig på Pixel 8 selv om de har det samme hovedkamera. Endnu en software feature Google låser væk, for at bruge det som salgsargument for deres Pro telefoner.

Se eksempler på billeder taget med Google Pixel 8 Pro i fuld opløsning her.





Test

Jeg har brugt Google Pixel 8 Pro, som min primære telefon i lidt over en uge. Som jeg var inde på under softwaren, så var opsætningen og skiftet til Pixel 8 pro super let og ligetil og tog udgangspunkt i en backup af min tidligere Android telefon.

Alle apps osv fulgte fint med og jeg havde mulighed for at vælge, om nogen skulle sorteres fra undervejs.

Så i løbet af kort tid havde jeg en telefon med de samme apps og placeringer, som jeg kendte fra min tidligere telefon.

Almindeligt brug og navigation er forløbet uden problemer og Pixel 8 Pro og Android 14 er en skarp kombination til alle hverdagens normale smartphone gøremål og SoMe tidsfordriv.

Den lidt højere opløsning på skærmen i forhold til Pixel 7 Pro er lækker at have, og gør fx webbrowsing noget lettere og mere overskueligt.

Til tungere opgaver, som gaming, var der heller ikke nogen problemer og selv længere tids gaming sessions var ikke et problem. Så selvom Pixel 8 Pro på papiret ikke slår konkurrenterne på hardware, så er jeg overbevist om at de fleste vil have svært ved at føle forskellen i hverdagen.

Batteriet klarede uden problemer selv lange dage uden de store problemer. Selv i en testperiode som denne, hvor jeg typisk bruger en del mere tid på telefonen end en normal hverdag, kom jeg fint igennem en hel dag med omkring 20% tilbage på de helt tunge dage.

Der er mulighed for op til 30W opladning, så den vinder ingen priser for hastighed på den front sammenlignet med mange andre på markedet. Her ville jeg gerne have set lidt hurtigere opladning.

Der er dog mulighed for trådløs opladning, så det er let og hurtigt at få lidt strøm på, hvis man har en trådløs oplader eller to i hjemmet.

Selv om jeg umiddelbart har lidt svært ved at se, hvor ofte jeg har haft brug for det, så testede jeg af nysgerrighed også den nye temperaturmåler på Pixel 8 Pro. Man får fint at vide i starten, at den ikke er beregnet til at måle kropstemperatur. Så det er altså ikke den du skal bruge til at tjekke om junior kan komme i skole.

Der er dog mulighed for at vælge imellem forskellige genstande eller overflader, som man vil måle, og så er det bare at holde sensoren omkring fem centimeter fra det man vil måle.

Jeg testede den med vand ved forskellige temperaturer og generelt landede målingerne inden for omkring to graders afvigelse fra de målinger, jeg fik med et termometer.

Så måske ikke 100% spot on, men stadig en fin indikator til en hurtig måling eller to.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Google Pixel 8 Pro til en online pris på lige under 8500 kroner for “basis” udgaven med 128 GB lager. Det er en stigning på omkring 1500 kroner i forhold til sidste års Pixel 7 Pro.

Priserne for 256 GB og 512 GB versionerne er henholdsvis 8999 og 9999 kroner.





Konklusion

Oplevelsen af Google Pixel 8 Pro er helt klart en fornøjelse. Det er uden tvivl den bedste Pixel-telefon til dato, og Google har fået klemt rigtigt mange smarte funktioner ind i en telefon med en solid kombination af hardware og software.

Hardwaren slår ikke konkurrenterne af pinden på ren rå ydelse, men det er sikkert heller ikke målsætningen for Google, der sigter mere efter at tilføje smarte og mere brugerorienterede funktioner til igennem software og AI.

Det efterlader dog lidt en dårlig smag i min mund, når Google så låser visse af disse helt åbenlyse software, og ikke hardware baserede, muligheder til deres dyre Pro telefoner. Den indre hardware i Pixel 8 og Pixel 8 Pro er stort set den samme, og det samme gælder for deres primære kamera, men alligevel er der visse software muligheder, som kun er tilgængelige på Pixel 8 Pro.

Det er i min bog en ret fesen måde at drive salget op på den dyrere telefon.

Det er lidt af det samme som gør sig gældende, når Google lukker for adgangen til benchmark apps, som Geekbench så man ikke let kan sammenligne hardware direkte.

Når det er sagt så står jeg dog stadig tilbage, med en lækker oplevelse efter min tid med Google Pixel 8 Pro.

De smarte funktioner og ikke mindst billeder og kamera er hovedårsagen til, at jeg er vild med den nye Pixel 8 Pro.

Hvis man kan klare sig med det lidt mindre kamera setup, og leve uden de software features, som Google meget usympatisk lukker ude fra den almindelige Pixel 8, så vil jeg dog også anbefale at se i retningen af den noget billigere Pixel 8, som kan findes 2200 kroner billigere, uden at man går på kompromis med ret meget.

Vil man have hele pakken med og har man et større budget, så har jeg dog heller ikke nogen problemer med at anbefale Pixel 8 Pro. Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award, for en af de bedste Android oplevelser på markedet pt.





Godt

Lækre design opdateringer

Super skærm

Fantastisk kamera

Gode software muligheder





Skidt

1500 kroner dyrere end sidste års model

Ikke alle smart funktioner virker på dansk