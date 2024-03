Hvad er HyperOS? Xiaomi præsenterer nyt OS ved MWC

Xiaomi's nye HyperOS er designet til at forbinde personlige enheder, biler og smarte hjemmeprodukter. Med 5 nøgleelementer tilbyder HyperOS effektivt brugerbehov.

4 mar. 2024 kl. 10:04 Af Maria DEL:

Xiaomi, det kinesiske smartphone-mærke, har introduceret HyperOS, et nyt operativsystem designet til at forbinde personlige enheder, biler og smart home-produkter. Med en grundlæggende struktur bygget på fem nøgleprincipper, herunder System Level Optimization, Interconnectivity, Active Intelligence, Privacy & Security og Open Platform, sigter HyperOS mod effektivt at imødekomme brugernes behov.

Virksomhedens produktlinje, der ofte bliver omtalt som et 'økosystem', kan måle sig med selv Apples. Mens hardware-væksten har været betydelig, var der behov for softwareforbedring for at forbinde disse enheder. Smartphone-giganten har forsøgt at udfylde dette hul med HyperOS.

HyperOS, der blev afsløret på Xiaomis 14 lanceringsevent i MWC Barcelona, beskrives som et 'Human x Car x Home' smart økosystem. Det fungerer som en fællesbetegnelse for Xiaomis forskellige operativsystemer, der strækker sig over smartphones, smart home-produkter og fremtidige satsninger på biler.

HyperOS leveres forudinstalleret på nyere enheder som Xiaomi 14-serien og Watch S3 og sigter mod at forene økosystemet gennem HyperConnect-frameworket. Dog er HyperOS ikke et enkeltstående operativsystem, men en fællesbetegnelse. Det udnytter det åbne Xiaomi Vela-platform for IoT-produkter og er bygget på AOSP for smartphones og tablets.

På trods af ligheder med MIUI bringer HyperOS forbedringer som forbedret flydighed, nye animationer og UI-tilpasninger. Generative AI-funktioner er en highlight, herunder AI Subtitles til videokonvertering, AI Portrait til billedegenerering og AI Expansion til fotoredigering. Xiaomi ser HyperOS som navet for intelligent enhedskommunikation og AI-drevne beslutninger. I øjeblikket repræsenterer HyperOS en vision i udvikling for Xiaomi, der sigter mod sømløs enhedsinteraktion og smartere funktioner. Mens virksomheden fortsætter med at udvikle operativsystemet, forventes der flere innovative funktioner i fremtiden.