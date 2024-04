Hvad viste Tim Cooks besøg i Asien?

Apple CEO Tim Cook søger nye vækstmarkeder og produktionslokaliteter i Sydøstasien for at afbalancere Apples udfordringer i Kina.

23 apr. 2024 kl. 10:34 Af Maria DEL:

Apple CEO Tim Cook afsluttede for nylig sin mest omfattende Sydøstasien-tur i årevis, hvor han besøgte Vietnam, Indonesien og Singapore fra den 15.-19. april. Selvom besøgene var korte, fremhævede hans møder med regeringslederne i disse lande formålet med besøget: at søge nye vækstmarkeder og produktionssteder for at modvirke Apples fortsatte problemer i Kina.

Cook's X-konto (tidligere Twitter) har malet turen som en, hvor han mødte lokale content creators og Apple communities, men medierapporter har bemærket, at Cook gentagne gange har understreget Sydøstasien's betydning både som marked og fremadstormende produktionsbase. I møder med regeringsledere diskuterede Cook yderligere samarbejde mellem Apple og deres respektive lande, lige fra yderligere investeringer til fremme af AI-talent.

Første stop på Cook's tur var Vietnam, hvor han mødtes med premierminister Phạm Minh Chính. Pham påpegede, at Apple allerede har skabt over 200.000 jobmuligheder i Vietnam i de senere år. Cook erklærede, at der vil være øget samarbejde med Vietnam, herunder køb af flere komponenter og tilbehør fra vietnamesiske leverandører, hvilket er et stort løft for landets mål om at blive et globalt produktionscenter.

Apple hævdede, at det har investeret cirka 15,8 milliarder dollars i den vietnamesiske forsyningskæde siden 2019. Cook's næste stop var i Indonesien, hvor han mødtes med præsident Joko Widodo, populært kendt som "Jokowi." Cook erklærede, at de "talte om præsidentens ønske om at se produktion i landet," og har omtalt investeringsmulighederne i Indonesien som "uendelige."

Mødet med Cook er en del af Jokowi's bestræbelser på at flytte globale produktions supply chains til Indonesien midt i geopolitiske spændinger. Landet har allerede sikret investeringer fra bilproducenterne Hyundai og BYD. Udover Cook mødtes Jokowi også med Tesla CEO Elon Musk i 2022, og han kan møde Microsoft CEO Satya Nadella ved udgangen af denne måned.

Cook's sidste stop på turen var i Singapore, hvor han mødte premierminister-elect Lawrence Wong og hans forgænger Lee Hsien Loong. Apples forhold til Singapore går langt tilbage, til mere end 40 år siden, hvor Singapore fremstillede Apple II PC'er i 1980'erne. Gennem årene er Singapore udviklet til et centralt knudepunkt for Apple i Asien-Stillehavsregionen. Lige før mødet med Wong, annoncerede Apple på sin hjemmeside, at de planlægger at investere 250 millioner dollars for at udvide deres Ang Mo Kio campus med fokus på at udvide talentpuljen inden for AI.

Virksomheden erklærede, at de allerede beskæftiger mere end 3.600 mennesker på campus, og udvidelsen vil "skabe mere plads til nye roller inden for AI og andre funktioner." I erklæringen henviste Cook til Singapore som "en virkelig enestående sted," og at de "ikke kan vente med mange flere årtiers innovation."

Problemer i Kina og geopolitiske bekymringer Cook's besøg fremhævede virksomhedens voksende fokus på Sydøstasien-regionen, og det skyldes i høj grad virksomhedens træge præstation på det kinesiske marked og voksende geopolitiske spændinger mellem Kina og USA. Apples afhængighed af Kina har aldrig været en hemmelighed, både som et af sine største udenlandske markeder og dets primære produktions-/samlingssted, hvor dets enheder produceres. Imidlertid har virksomhedens største pengemaskine, iPhone, haft det svært på det kinesiske marked.

Ifølge Bloomberg viste iPhone-forsendelser i de første tre måneder af 2024 en 9,6% årlig tilbagegang, den stejleste for Apple siden COVID-19-lockdowns i 2022. En af faktorerne, der bidrager til tilbagegangen, er genopblomstringen af Huawei på det high-end smartphone marked, hvilket blev yderligere forværret af geopolitik, da den kinesiske regering forbyder brugen af iPhones i regeringsbygninger og statsejede selskaber. Dette forbud gav indenlandske mærker som Huawei en yderligere stigning i udsigterne og kastede yderligere usikkerhed over Apples udsigter i Kina.

For at modvirke sine problemer i Kina har Apple søgt andre markeder. Blandt dem er Indien, som for nylig har erstattet Kina som verdens mest befolkede land. Tim Cook mødtes med den indiske premierminister Narendra Modi i april 2023, da virksomheden begyndte at udvide og flytte noget af sin produktion til Indien. En nylig rapport fra Bloomberg angiver, at Apple allerede samler omkring 1 ud af 7 af sine iPhones i Indien, med en produktion på 14 milliarder dollars.

Efter afslutningen af endnu en meget omtalt tur og møder med regeringsledere af Tim Cook er det sandsynligt at antage, at Sydøstasien-regionen vil undergå en lignende stigning i investeringer og opmærksomhed fra Apple i dets søgen efter at opretholde vækst uden at stole for meget på det omskiftelige kinesiske marked.