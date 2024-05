Næste iPad Pro kan understøtte MagSafe

Apple forventes at introducere MagSafe-opladning til iPad Pro-modeller i 2024. Dette kan betyde glasbagsider og åbne for nye MagSafe-tilbehørsmuligheder!

6 may. 2024 kl. 10:39 Af Kenneth Johansen DEL:

Apple introducerede MagSafe-standarden til iPhones i 2020, og iPhone 12-modellerne var de første smartphones fra virksomheden, der havde denne trådløse opladning og tilbehørsfastgørelsesteknologi. Året efter rapporterede Mark Gurman fra Bloomberg, at Apple planlagde at introducere MagSafe-standarden på iPad Pro-modeller snart. Desværre blev dette planlagt ikke ført ud i livet indtil nu, og vi har ikke haft nogen opdatering om sagen siden da.

Det sidste ændrer sig i dag. Ifølge en ny rapport fra MacRumors, kan den næste version af iPad Pro, der forventes at lancere i 2024 i skærmstørrelserne 11,1 tommer og 13 tommer, understøtte MagSafe opladning. Publikationen siger, at den har modtaget denne information fra "en kilde, der er bekendt med virksomheder, der fremstiller magneter til Apple-produkter." iPad Pro-modeller med MagSafe kan have bagsider af glas.

For øjeblikket er der ingen oplysninger om, hvilken MagSafe-standard Apple vil bruge til iPad Pro-modeller, den for iPhones (MagSafe til trådløs opladning og tilbehørsfastgørelse), eller den for Macs (MagSafe 3 til kablet opladning). Dog forventer folk, at virksomheden vil bruge MagSafe-standarden til iPhones på iPads også.

Hvis Apple fortsætter med det, skal den tilbyde bagsider lavet af glas på iPad Pro-modellerne, hvilket kunne gøre dem mere modtagelige for skader end bagsider af metal. På den positive side vil folk kunne bruge MagSafe-trådløse opladere med deres iPads, hvilket kunne være meget bekvemt.

Derudover vil de også kunne fastgøre MagSafe-tilbehør til iPads, hvilket kunne åbne op for en helt ny verden af muligheder. Da iPads har større batterier end iPhones, kan Apple tilbyde hurtigere opladningshastigheder med MagSafe på sine tablets. Det kan også implementere MagSafe-baseret 15W Qi 2 trådløs opladningsstandard på iPads. Med lanceringen ikke alt for langt væk, forvent flere lækager om emnet snart.