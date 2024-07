Nye OnePlus produkter lige om hjørnet

OnePlus har i dag annonceret, at de vil introducere fire nye produkter ved deres sommerlanceringsevent den 16. juli i Milano, Italien.

5 jul. 2024 kl. 10:24 Af Kenneth Johansen DEL:

Disse produkter inkluderer en ny smartphone, en ny tablet, et nyt smartwatch og nye trådløse høretelefoner. Desuden annoncerer OnePlus et eksklusivt samarbejde med taske- og kuffertproducenten TUMI.

Om mindre end to uger vil OnePlus lancere et udvidet produktudvalg bestående af fire nye enheder: OnePlus Nord 4, der er den første 5G-smartphone i metalæraen, OnePlus Pad 2, som er deres nye flagskibstablet, OnePlus Nord Buds 3 Pro, der er virksomhedens nyeste prisvenlige trådløse høretelefoner, og OnePlus Watch 2R, som er et letvægts Wear OS-smartwatch. OnePlus vil i den kommende uge afsløre flere detaljer om disse produkter.

I forbindelse med lanceringen af OnePlus Nord 4 samarbejder OnePlus med den anerkendte taske- og kuffertproducent TUMI om et begrænset antal co-brandede rejsetasker, som vil være tilgængelige ved forudbestilling af den nye smartphone. Disse tasker inkluderer den slanke og funktionelle 'TUMI Voyageur Persia Crossbody Bag' og den ikoniske 'TUMI 19 Degree Aluminium International Carry-on', som matcher OnePlus Nord 4’s unibody-design i metal.

“Vi ser frem til at kunne tilbyde danskerne en række nye og spændende produkter, der kombinerer funktionalitet med et lækkert design,” siger Thor Gøtz, landechef for OnePlus i Danmark. "Samarbejdet med TUMI er et naturligt match, da begge virksomheder er kendt for deres højkvalitetsprodukter og uovertrufne holdbarhed. Begge brands stræber efter at skabe mindeværdige oplevelser for forbrugerne, hvilket passer perfekt til de forestående sommerferieuger.”

Bintou Tounkara, Marketing og E-commerce Manager hos TUMI i Europa, tilføjer: “Samarbejdet mellem TUMI og OnePlus kombinerer holdbarhed og fremragende design med innovation og rejselyst. TUMI's karakteristiske aluminiumsmateriale og funktionelle design møder OnePlus' banebrydende teknologi, og henvender sig til den moderne opdagelsesrejsende.”