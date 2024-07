Potentiel iOS 19-udvikling hos Apple

Apple forbereder softwareudgivelser til 2024 og fokuserer på det kommende år. Få adgang til iOS 19, iPadOS 18, watchOS 11 og macOS 15 Sequoia betas nu!

1 jul. 2024 kl. 11:17 Af Maria DEL:

Som sædvanligt er Apple ved at færdiggøre arbejdet på de kommende software frigivelser i 2024 og koncentrere sig om det kommende år. Udviklere har nu adgang til iOS 19, iPadOS 18, watchOS 11 og macOS 15 Sequoia betas. Efteråret 2024 vil se frigivelsen af disse OS-forbedringer, der blev antydet under WWDC-konferencen.

Rapporter indikerer, at Apples ingeniører er begyndt at fokusere på frigivelserne planlagt til sent 2025, som f.eks. iOS 19, watchOS 12, macOS 16 og visionOS 3. Hver af disse kommende frigivelser har en kode-navn. Ifølge rapporter er macOS 16-versionen navngivet "Cheer", mens iOS 19-versionen under test er kendt som "Luck".

WatchOS 12 har fået kode-navnet "Nepali", og visionOS 3 er angiveligt døbt "Discovery". Virksomheden begynder typisk arbejdet med disse OS-opdateringer lang tid i forvejen for at koordinere software med de kommende hardwareprodukter, der i øjeblikket er under udvikling. Derudover er denne tidsramme lignende tidligere år og er ikke fremskyndet.

Udover de forventede lanceringer af nye iPhone-, iPad- og Mac-modeller senere i 2024, er der også planlagt andre enheder til lancering i 2025. Dette forventes at omfatte en billigere og lavere specificeret Apple Vision Pro-model; den kan endda blive kaldt "Apple Vision".

Apple udfordret i Europa

På grund af bekymringer om lovlig overholdelse har Apple besluttet at udsætte lanceringen af sine tre nye AI-funktioner i Europa. Dette vil påvirke forbrugere i alle 27 EU-medlemslande. Apple's handlinger understreger den delikate balance, som tech-industrien skal opretholde mellem innovation og overholdelse af reguleringer, da landskabet for digitale reguleringer fortsat ændrer sig.

Samtidig er Apple Vision Pro lige blevet tilgængelig uden for USA og kan findes i Apple Store-locatier i Singapore, Kina, Hong Kong og Japan. Efter at have været til salg i USA i februar, er det første gang Vision Pro er tilgængelig uden for landet. Vision Pro har modtaget blandet feedback.

Selvom brugere værdsætter den banebrydende hardware og teknologi, har andre udtrykt reservationer vedrørende dens praktiske anvendelse, brugervenlighed af gestusbaserede kontroller, vægt og generel komfort.