AUTHOR : Nicolai H Frederiksen

PUBLISHED : 2018-03-28 08:38:24

Warhammer: Vermintide 2

Første gang offentligheden fik de første antydninger af et kommende Vermintide, er et halvtårstid siden, og nu har spiludviklerne Fatshark med 2’eren af det succesfulde Warhammer: End Times meldt sig på banen med release af Warhammer: Vermintide 2. Vi tager i denne spiltest et kig på det nye skud i bøssen.

Med lidt over et halvt års ventetid efter spillets reveal, kommer spiludviklerne Fatshark med 2’eren af det succesfulde Warhammer: End Times - Vermintide. Warhammer: Vermintide 2 er en af de titler man har set meget frem til i 2018. Og med god grund. Spillet viser hvordan man tager sin franchise og skubber den i en retning der både er sjov, krævende og visuelt fantastisk at se på.

IGN Entertainment har givet spillet 8/10, samt Metacritic og PCGamer har begge været ude og give spillet 80/100.

Vi har foretaget testen gennem et setup bestående af:

Motherboard: Gigabyte AB350-Gaming-CF

CPU: AMD Ryzen 7 1700

GPU: 8GB Nvidia GTX 1080

RAM: 16GB DDR4 3000MHz

Harddisk: Samsung 128GB SSD + Seagate 2TB HDD

Lad os komme igang med det sjove.

Historien

Historien fortsætter med vores helte fra 1’eren, Markus Kruber, Bardin Goreksson, Kerillian, Sienna Fuegonasus og Victor Saltzpyre. De er blevet taget til fange af Grey Seer Rasknitt, som sammen med Chaos Champion Bödvarr, er i fuld gang med en invasion ved grænsebyen Helmgart. Det lykkedes dog vores helte at undslippe deres fangeskab, og vælger at tage kampen op imod skaven, chaos soldater og rædsler af en anden verden. Du er med til at sikre Helmgart, bryde belejringer, ødelægge portaler og til sidst slå Chaos Champion Bödvarr i gulvet.



(Første 5 minutter af spillet, hvor man skal undslippe fjendens klør)

Grafikken

Tager man grafikken fra 1’eren og sammenligner med 2’eren, så er det som dag og nat. Der er virkelig blevet kælet for detaljerne her, og det var klart et af deres salgspunkter, da de udgav spillet. Det er altid en fryd for øjet, når developers har gjort det muligt for selv low end maskiner at kunne se det. Man får en rigtig god følelse omkring det hele når man kigger rundt i verdenen, på solen eller murbrokkerne der ligger. Det virker for det meste naturligt og gør, at man mere eller mindre automatisk fordyber sig i spillet.



Man har mulighed for selv at låse sin framerate, hvis det er noget man ønsker, men ellers kan du få lige så mange frames som dit system har mulighed for. Det kører upåklageligt, uden nogen form for screen tearing eller tilfældige framedrops.

(Inspicering af Sword and Dagger)

(Kigger ud over ruinerne af en engang storslået by)

Gameplay

Spillet lægger ikke skjul på at det er et Hack’n Slash, Co-op, Action, RPG spil. Du bliver sendt ud i verdenen, for at slagte skaven, chaos soldater og chaos spawns, alt imens du har en mission du skal udføre. Der er dog en ting man skal være meget opmærksom på, og det er samarbejde. Det betyder alt i det her spil. Man kommer ikke langt ved at gå solo, da mange fjender kan immobilisere dig og kun kan komme fri, ved hjælp af en holdkammerat. Passer man ikke på, så er det sidste ens hold ser, det er enden af et spyd, eller en kæmpe der tramper dig i stykker. Arbejder du derimod sammen, er der virkelig stor tilfredshed i det. Du kan vende næsten enhver situation med godt teamwork. Også giver teamwork bedre loot i det lange løb. Jo bedre det går for holdet, jo mere har man også lyst til at blive bedre, prøve nye ting og prøve forskellige hold kombinationer.



(Victor Saltzpyre vs Berserker)

Der er mange forskellige fjender i verdenen. Assassins, Berserker, Chaos Warrior og Spawn of Chaos for at nævne nogle af dem. En del af dem kan du slå ihjel før de når at gøre noget, men så er der dem der kræver lidt mere. De kan have fuld rustning, så man skal fokusere mere på hovedet end kroppen, eller de kan stjæle liv, så man skal undgå at blive grebet af dem.



(Rat Ogre. En mini boss om man vil)

Combat

Kampene i spillet er meget lig med 1’eren. Det er stadig hack’n slash som du kender det. Du har mulighed for at slå, blokere, undvige, og skubbe dem tilbage, med et stort arsenal af, sværd, spyd, knive og stave. Hvad våben du har afgør også hvordan du slår, hvor mange gange du kan blokere, samt hvor stor en vinkel du kan skubbe fjender tilbage fra. Hvad kamp fra afstand angår, har man fået lidt flere muligheder. Du har som altid forskellige buer, pistoler, og crossbows, rullekanoner, modificeret crossbows og modificeret pistoler. Men de har tilføjet en flammekaster, som man kan gå rundt og udrydde hele horder af fjender med. Så at finde de kombinationer der virker bedst for dig, er vigtigt for dit holds overlevelse.



Alle karaktere har et ultimate, der er med til at hjælpe holdet på en eller anden måde. Det kan være alt fra at skubbe fjenden tilbage og give liv, til at one-shot specielle fjender. Alt dette afhænger selvfølgelig af hvordan din spillestil er, og hvordan du helst vil tackle modstanderne.

Ud over våben, har du et meget lille udvalg af potions som kan gøre du slår hurtigere, slår hårdere, eller får dit ultimate hurtigere klar igen.



Derudover finder du normale bomber samt brandbomber, som du kan gøre brug af, på både horder, bosser og specielle fjender.



(Boss fight)

Helte og Classes

Der findes 5 forskellige helte i spillet, som nævnt tidligere. Hver af disse har en spillestil for sig selv, som i 1’eren. Hvad der dog skiller sig ud i 2’eren er, at hver karakter har 3 forskellige klasser. Så hvis man f.eks. godt kan lide at spille med elveren fordi hendes buer er fede og skyde med, men en anden har valgt lige præcis hende. Så kan du vælge en af de andre, som måske har en klasse der fokusere lige så meget på bue og pil, som elveren. Eller hvis man gerne vil spille Witch Hunter, men gerne vil gøre mere skade, så kan man vælge en af hans andre classes.

(Kerillian. En af de 5 karaktere man kan spille)



(Elveren Kirillian og hendes 3 forskellige classes)



Loot System

Loot systemet er meget simpelt men godt og lige til at forstår. Du har de samme farver for at bestemme kvaliteten af loot. Starter med hvid/grå, og kører videre med grøn, til blå også til sidst orange.



Der er to måder hvorved, at man kan få loot. Den første er for hver gang din karakter leveler op. Den anden er ved at gennemføre baner. For hver gennemført bane får man 1 kiste. Denne kiste kan indeholde alt fra våben, til trinket og charms. Man kan selv være med til at afgøre hvad kvalitet af ting man kan få i kisterne, ved at samle forskellige ting op, og hvor godt du arbejder sammen med holdet. Det første man kan er at samle bøger op (også kaldet tomes). Tomes findes der 3 af per bane, og tager den plads hvor man normalt ville have healing items. Så man skal virkelig overveje om det er værd at tage den, frem for healing. Den næste er grimoires.

Dem findes der 2 af per bane, og tager enhancement flaskernes plads. Foruden det, så reducerer de hele holdet liv med 25% pr stk. Så her skal man virkelig passe på, at man ikke ødelægger sit hold, ved at holde på de bøger. Så er der terninger. De kommer tilfældigt frem enten i kasser, eller ved at en skaven render rundt med en sæk. Dem kan du finde x antal af per bane, så det er ikke noget man skal regne med. Til sidst er der Ranald’s Gift. Den er lidt underlig, da den dømmer dig ud fra hvor godt du har gjort det, men også hvor godt i som hold har gjort det.



( Loot box ved level up)



(Man får 3 ting ved hver kiste)

Matchmaking

Matchmakingen i spillet er nok noget af det, der trækker spillet længst ned. Det virker ikke til at den retter en ind efter hvad level man er i, eller hvad ens power level er. Hvilket ofte resulterer i at man ofte bliver sat sammen med folk, der enten har power level nok, men valgt en anden karakter at level, eller folk der tror de kan tage hele verdenen uden nogen hjælp. Og det kan være med til at ødelægge det virkelig meget. At have en lille gruppe af venner at spille det med, ville helt sikkert være foretrukket.

(Det kan ofte resultere i tab, hvis man queuer op med mange tilfældige mennesker)

Afrunding

At spillet har fået en PEGI rating på 16 er ingen overraskelse, når man tager i betragtning af, at du slagter dig igennem horder af rotter, hvor blod og lemmer flyver til højre og venstre. Helt igennem et godt spil, taget i betragtning af, at matchmaking måske godt kunne bruge et kig mere.

Konklusion

Dette har været en af de titler, jeg har set mest frem til i år. Jeg var ellevild da de fik announced at de smed en Vermintide 2 ud. Jeg har savnet sådan et spil her, hvor jeg kan slå løs på næsten alt hvad der rører sig, samtidig med at jeg kan have det helt fantastisk med kammerater. Jeg synes det er fantastisk at se hvor meget tid de har valgt at lægge i det visuelle aspekt af spillet. Man bliver helt trukket ind i spillet når man først er kommet i gang, hvor tiden snildt kan løbe fra dig. Det er virkelig en tidsrøver, og jeg havde selv svært ved at slippe spillet.



Jeg vil give spillet en 8/10 af 2 grunde. Den ene er selvfølgelig matchmaking, som jeg har skrevet om flere steder. Den anden er mangel på information. Jeg føler at selvom du bliver smidt ud på dette episke eventyr, hvor interface virker nemt, overskueligt og ligetil, så mangler der stadig nogle avanceret tips og tricks til nyere spiller, samt en bedre gennemgang af din base, hvor du åbner op for mere, jo mere du spiller de forskellige karaktere.