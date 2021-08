Apex Legends på vej til Nintendo Switch

Med al den popularitet og hype der befinder sig omkring battle royale spil som Fortnite, kom det ikke rigtig som nogen overraskelse, da EA annoncerede deres Apex Legends spil. Spillet har været ude i et stykke tid nu, og har været tilgængeligt på platforme som Xbox One, PS4 og PC. Nu er der godt nyt til Nintendo Switch folket.

For Nintendo Switch spillere, der måske har følt sig lidt udenfor, kan vi glæde med at fortælle, at EA siden har annonceret, at Apex Legends lanceres i efteråret 2020 til Nintendo Switch. Efterfølgende har EA også annonceret, at Apex Legends til Nintendo Switch vil understøtte crossplay.

Hvad dette rent faktisk betyder er, at spillere, der gamer på Nintendo Switch, også vil kunne spille med andre spillere på andre platforme som Xbox One, PS4 og PC. Dette skulle skabe en større pulje af spillere, som du kan spille imod, hvilket vil gøre det til en sjovere oplevelse. Lanceringen på Nintendo Switch betyder også at spillet endelig for en mobil konvertering, og dermed åbner for muligheden for at tage Apex Legends med på farten.

