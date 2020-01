AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-15 19:19

FIFA 20 topper stadig EMEAA charts

Uden nye større udgivelser i sidste uge betyder få ændringer på EMEAA salgshitlisterne, hvor fem af sidste uges top 10 beholder deres pladser fra sidste uge. To af disse var FIFA 20 på førstepladsen og Call of Duty: Modern Warfare på andenpladsen. Dette er FIFA 20's anden uge i træk på førstepladsen og dens sjette uge øverst siden lanceringen.





Det meste af den opadgående bevægelse i top 10 kom fra Nintendo Switch-titler med Luigi's Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe og andre lavere rangerede spil som Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 (plads. 19 i sidste uge til nummer 11 denne uge), Minecraft: Nintendo Switch Edition (nummer 17 til nummer 13), Ring Fit Adventure (nummer 26 til nummer14), samt Super Mario Party (nummer 40 til nummer 15)

Ser man på kun digital salg, fik Life Strange 2: Episode 5 debut som nummer 4 under Call of Duty: Modern Warfare og over Tekken 7. Digital salg alene lykkedes dog ikke at få det ind i top 50.

Her er de Top 10 bedst sælgende spil (kombineret digitalt og fysisk) i EMEAA for ugen, der sluttede den 8. december 2019:

Deltagende producenter i GSD-diagrammerne (drevet af B2boost på vegne af ISFE) er Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, EA, Focus Home Interactive, Koch Media, Microsoft, Milestone, Paradox, Sega, Sony, Square Enix, Ubisoft og Warner Bros.

Digitale data inkluderer spil, der sælges i Australien, Østrig, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Grækenland, Ungarn, Island, Indien, Irland, Israel, Italien, Kuwait, Libanon, Luxembourg, Malta, Holland, New Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Saudi-Arabien, Slovakiet, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og UAE.

Fysiske data inkluderer alle spil, men kun dem, der sælges i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Storbritannien, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige og Schweiz.





Source & Image credit:

EMEAA, vgchartz, gamesindustry