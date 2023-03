ASUS ROG Loki 850W SFX-L

Hvis du er med på Small Form Factor bølgen, og gerne vil have mest mulig ydelse klemt ned i en lille pakke, så kan dagens kig på den nye ASUS ROG Loki 850W strømforsyning fra ASUS være et kig værd.

16 feb. 2023 kl. 09:47 Af Kenneth Johansen DEL:

ASUS ROG Loki 850W er en SFX-L strømforsyning, så altså i det lidt større SFX format. Der er dog trods alt stadig tale om en ret lille enhed alt i alt.

På trods af den lille størrelse, så har ASUS dog pakket masser af kraft i den lille kasse. Det er en 850W strømforsyning med en 80 Plus Platinum certificering. Det sikre en effektivitetsrating op til 95,2%. Hvis 850 W ikke er det du har brug for, kan Loki også fås i en 750 W og en 1000 W variant.

Oven i det er den naturligvis 100% modulær, så du skal ikke finde andre kabler frem end dem du rent faktisk skal bruge. Den lille sag er også klar til de fremtidige formater, da den både er PCIe 5.0 og ATX 3.0 kompatibel.

Det betyder, at den kommer med det nye 12VHPWR kabel, som en del af den modulære pakke. Så hvis du har planer om et SFF system med et af de nye Nvidia RTX 4000 kort, så er ROG Loki strømforsyningen klar, uden at du behøver tænke på adapterkabler til strømmen. Der kan med 12VHPWR kablet, leveres op til 600 W i det ene kabel.

ASUS kvitterer med en 10 års garanti på Loki strømforsyningen.

Ser vi på designet, så falder det rigtigt godt i tråd med den ret gamer fokuserede stil, som vi kender fra ROG produkterne fra ASUS. Det er samme stil, som vi også ser på de store Thor strømforsyninger i ROG serien. Det er skarpe vinkler og lidt bling, i form af refleksive overflader og naturligvis også RGB.

RGB lyset findes i Loki enheden i blæseren og et lille Republic of Gamers logo. Så det er altså placeret et sted, hvor man kun sjældent vil få fuldt udbytte af det, baseret på hvordan en strømforsyning, som oftest er placeret i et system.

Hvis man vil, kan man via et kabel forbinde Loki strømforsyningens RGB til dit bundkort, og på den måde synkronisere det med resten af RBG lyset i dit system.

Ud over at være forsynet med RGB, så lover ASUS dog også, at Loki strømforsyningen er blandt de mest stille på markedet. Loki skulle i gennemsnit ligge med et støjniveau på omkring 25 dB.

Det klares som kombination af heatsinks i selve enheden og så blæseren. Den gør brug af den samme Axial-tech, som ASUS også bruger på deres high end grafikkort.

De modulære kabler, der følge rmed til Loki, er naturligvis tilpasse den lille formfaktor. De er dog også tilpas fleksible, så de er til at arbejde med i den begrænsede plads, der er i et SFF system.

Hvis du vil vide mere om ASUS ROG Loki 850 W, kan du læse mere lige her hos ASUS, eller du kan springe forbi vores SSF build, hvor vi bruge ASUS ROG Loki til et super kompakt system, samlet i et Fractal Design Ridge kabinet.