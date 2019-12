AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-24 10:03:32

Acer har annonceret deres nye Predator Helios 500 mobile gaming powerhouse

Acer har annonceret deres nye Predator Helios 500 17 tommer mobile gaming powerhouse, som i dan grad er med til at lukke hullet mellem gaming computere og gaming bærbare.

Predator Helios 500, er en opgraderet 2018 version af sidste års Helios 300, og har gennemgået en række optimeringer på den visuelle og under overfladen.

Som kunde får du en række optioner mht. specifikationer på Predator Helios 500 maskinen. Blandt andet kan man vælge mellem et 4K display og et 1080p display, begge med 144Hz refresh rate og Nvidia G-Sync teknologi.

Helios 500 fra Acer er udstyret med et Nvidia GTX 1070, option for op til 64GB RAM, og så kan der vælges mellem en række af de nyeste Intel Core i9+ processorer på markedet, hvor toppen af poppen er 8950HK.

Heftige komponenter stiller også krav til kølingen, og Acer omtaler selv kølingen på Predator Helios 500 med "superior thermal architecture will keep the device running cool at all times”

Acer har også annonceret en nu Predator Helios 300 Special Edition, som skulle være næsten samme maskine, men med et par æstetisk tweaks føjet til.

Predator Helios 300 Special Edition bliver udstyret med en 15.6" skærm med et 1080p IPS display, 144Hz refresh rate, GTX 1060 GPU samt en Intel Core i7+ processor og Acer's "Dual AeroBlade 3D" køling teknologi.

Priser og officiel release er stadig ukendt.