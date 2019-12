AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-24 13:30:10

Digital Storm Avon gaming laptop lanceret med 9 Gen Intel Core mobile CPU

Digital Storm har i indeværende uge løftet sløret for næste generation af Avon gaming laptops, som nu er udstyret med 9. Gen Intel Core mobile processorer i form af Intels I7-9750H CPU.

Digital Storm har i indeværende uge løftet sløret for næste generation af Avon gaming laptops, som nu er udstyret med 9. Gen Intel Core mobile processorer i form af Intels I7-9750H CPU.



“Our latest and most advanced laptop for gamers, content creators, and professionals, delivers incredible processing power and graphics for all types of power users” skriver Digital Storm og fortsætter “The world is now your playground. The Digital Storm Avon gaming laptop will blow the doors off today’s most demanding games with maximum detail, speed, and power wherever you go.”Avon provides a no compromise user experience thanks to an incredibly sleek and narrow 6mm bezel that enabled us to pack the equivalent of a 17.3″ screen into a traditional 15″ laptop footprint. In addition, a tactile and responsive mechanical keyboard along with a four heat-pipe cooling array allows Avon to raise the performance bar without thermal throttling issues.”

Kilde: Digital Storm



Intels nye i7-9750H processor giver en væsentlig forbedring i forhold til sin forgænger, hvilket giver brugerne Turbo Boost teknologi, der tilbyderr op til 4,5 GHz og slipper ny high-end performance løs i en kompakt gaming bærbar formfaktor. 14nm Coffee Lake arkitekturen i i7-9750H åbner nye niveauer af proceskraft ved samme TDP.



Kilde & Billeder

Tech Power Up, Digital Storm