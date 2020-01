AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-11 12:00

Apple Mac Pro: Bæstet du aldrig får råd til

Med et prisskilt lydende på LANGT over $ 40.000, forventer man næsten en bil som en sidebonus for dette horrible prisskilt. Hvad får du med fra Apple, når du skruer op for praktisktalt alle specifikationer?