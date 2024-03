Apple MacBook Pro M4 i Udvikling

Apple arbejder på en ny M4-udstyret MacBook Pro baseret på den kommende A18-chip. Flere Neural Engine-kerne forventes at håndtere AI-opgaver.

12 mar. 2024 kl. 14:01 Af Maria DEL:

Som det ser ud lige nu, vil Apples kommende M4-chipsæt, der forventes at være baseret på årets A18-chip til iPhone Pro 16-serien, ligge til grund for den kommende MacBook Pro. Dette blev afsløret af Bloomberg's Mark Gurman i hans ugentlige Power On nyhedsbrev.

Ifølge Gurman er Apple "lige begyndt formel udvikling" af den næste generation MacBook Pro, som han tilføjede, vil have det nyeste M4 chipsæt. Samtidig er der separate rygter, der antyder, at det nye chipsæt vil være baseret på Apples kommende A18-chip, der driver årets iPhone Pro-modeller.

Og ligesom sine forgængere forventes det, at der vil blive introduceret forskellige varianter af M4, såsom Pro og Max muligheder. Både M4 og A18 chips forventes også at have flere Neural Engine-kerner for at håndtere AI-relaterede opgaver.

Dette er meget sandsynligt, da det blev rapporteret, at Apple CEO Tim Cook havde fortalt investorer under et indtjeningsopkald, at mærkets egen version af generativ AI forventes at debutere senere i år. På den baggrund har Gurman tidligere nævnt, at disse funktioner vil blive introduceret på de næste større iOS og macOS firmwareopdateringer, der udgives omkring samme tidspunkt.