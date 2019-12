AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-05 01:50:02

Apple på vej til at blive verdens første billion-virksomhed

Apple bliver mere og mere værd for hvert år, der går. Faktisk er den amerikanske virksomheds-gigant nu på nippet til at runde en samlet værdi på 1 billion dollars.

Apple er kommet langt siden 1997, hvor grundlæggeren Steve Jobs blev bragt tilbage til virksomheden.

Apple gik var på samme tid tæt på at gå konkurs. I dag indtager man dog en position som en af verdens mest succesfulde virksomheder.

Nu melder en række analytikere endda, at tingene faktisk går så godt, at Apple i år forventes at blive verdens første billion-virksomhed.

Apple har lige nu en samlet markedsværdi på 870 milliarder dollars. Det tal forventes senere på året at runde 1 billion dollars.

Alphabet er en anden virksomhed, der snart ventes at ramme en samlet værdi på 1 billion dollars. Alphabet har i øjeblikket en værdi på 720 milliarder dollars.