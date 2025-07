Razer lancerer DeathAdder V4 Pro

Razer har annonceret lanceringen af Razer DeathAdder V4 Pro, den nyeste udvikling af virksomhedens mest ikoniske gaming-mus. Med over 20 millioner solgte enheder verden over er DeathAdder-serien kendt for sin ergonomiske fremragendehed og elitepræstationer inden for e-sport.

11 jul. 2025 kl. 22:30 Af Kenneth Johansen DEL:

DeathAdder V4 Pro bygger videre på denne arv med næste generations opgraderinger, udviklet i tæt samarbejde med førende e-sportsprofessionelle og konstrueret til at levere på det højeste konkurrenceniveau.

Designet til Elitepræstationer

DeathAdder V4 Pro er den første mus, der har Razer HyperSpeed Wireless Gen-2, som giver en ultrastabil forbindelse, over 63 % bedre energieffektivitet og 37 % lavere latenstid end sin forgænger. Takket være dette gennembrud inden for trådløs teknologi og en redesignet dongle optimeret til maksimal ydeevne, sikrer musen lynhurtig respons med op til 8000 Hz i både kablet og trådløs tilstand. Alt denne banebrydende ydeevne understøttes af op til 150 timers gameplay på høj ydelse ved 1000 Hz, hvilket giver gamere den udholdenhed, de har brug for for at holde sig foran.

Som noget nyt introduceres Razers første Optiske Scroll-hjul i DeathAdder V4 Pro, specialudviklet til e-sport. Det er mere præcist og holdbart end traditionelle mekaniske scroll-hjul og giver tre gange længere holdbarhed samt konsekvent, taktil kontrol – selv under intens gaming.

Musen er også udstyret med de helt nye Razer Optical Mouse Switches Gen-4, der er redesignet for en skarpere og forbedret klikfornemmelse og er testet til hele 100 millioner klik – hvilket sikrer uovertruffen holdbarhed og pålidelighed.

Kernen i musen er Razer Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2, som giver fejlfri tracking på en bred vifte af overflader. Med op til 45.000 DPI, 900 IPS og 85 G leverer den 99,8 % opløsningsnøjagtighed. Avancerede funktioner som Dynamic Sensitivity, Mouse Rotation og Sensitivity Matcher giver spillerne en afgørende fordel i pressede situationer.

Ultralet Ergonomi

Med en vægt på blot 56 gram (sort) og 57 gram (hvid) sætter DeathAdder V4 Pro en ny standard for ultralette gaming-mus. Den ikoniske ergonomiske form – elsket af både fans og professionelle – er omhyggeligt forbedret for at optimere både ydeevne og komfort. Større PTFE-fødder sikrer mere jævn glidning på overflader, mens split-sideknapper er designet til at minimere utilsigtede klik under intens gaming. En blød touch-finish forbedrer grebet og giver samtidig et premium udtryk.

Musen er fremstillet med mere end 67 % biobaseret og genanvendt plast, hvilket gør den mere bæredygtig. Razer har optimeret den interne struktur for at bevare en let, men stærk konstruktion. Forstærkede sidevægge øger holdbarheden uden at øge vægten, og det omdesignede chassis skaber den perfekte balance mellem hastighed, kontrol og langvarig komfort.

Designet med E-sportens Stjerner

DeathAdder V4 Pro er udviklet med direkte input fra professionelle spillere, herunder Nikola “NiKo” Kovač, en Counter-Strike-legende med 10 internationale mesterskabstitler og det nyeste medlem af Team Razer. Razer har samarbejdet tæt med NiKo for at finjustere musens elementer – fra vægtfordeling til knapfølelse og den overordnede håndtering.

"DeathAdder V4 Pro giver mig den præcise kontrol, jeg har brug for i konkurrencematches," sagde NiKo. "Jeg har brugt tidlige prototyper siden januar, også i officielle turneringer, og har løbende givet feedback under processen. Jeg besøgte også Razers hovedkontor og udviklingslaboratorium i Singapore, hvor jeg talte direkte med ingeniørerne og hjalp med at finjustere musen til toppræstationer."

"Hver millisekund tæller i e-sport, og DeathAdder V4 Pro er bygget til at give den konkurrencemæssige fordel," sagde Jeffrey Chau, Global Esports Director hos Razer. "DeathAdder V4 Pro er resultatet af flere års samarbejde med verdens bedste spillere. Det er ikke bare en opgradering – det er en komplet nyfortolkning af, hvad en højtydende ergonomisk mus kan være."

DeathAdder V4 Pro understreger Razers engagement i at fremme gaming-teknologi gennem intelligent innovation og bæredygtigt design. Skabt til konkurrencedygtig gaming kombinerer den performance-fokuseret engineering med miljøbevidste materialer for at understøtte både gameplay og ansvarlig produktion.