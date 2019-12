AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-03-21 12:01:35

Bag skærmen - Hvordan tester vi grafikkort

Hvis du har undret dig over hvordan vi griber en test af et grafikkort an kan du nu se svaret på vores YouTube kanal.

Vi tester utroligt meget hardware i løbet af et år på Tweak, og ind imellem er nogen af jer nysgerrige på, hvordan vi gribver de test an. I dag har jeg lavet en lille video gennemgang på YouTube, hvor jeg gennemgår hvordan jeg griber en test af et grafikkort an.

Se med på vores YouTube kanal

Lad os endeligt høre, hvis I kunne tænker jer at se flere af de her Bag Skærmen videoer, hvor vi tager jer med bagom de ting vi roder med her på Tweak.dk