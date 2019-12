AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-29 11:00:19

Blue lancerer ny USB-mikrofon: Yeti Nano

Lydproducenten Blue, har netop udsendt en pressemeddelse på deres nye Blue Yeti Nano mikrofon. Denne gang i halv størrelse af deres tidligere Blue Yeti mikrofon.

Lydproducenten Blue, har netop udsendt en pressemeddelse på deres nye Blue Yeti Nano mikrofon. Denne gang i halv størrelse af deres tidligere Blue Yeti mikrofon.

Den nye model skulle kunne levere deres velkendte lydkvalitet og gøre det nemt for fx youtubere, vloggere og podcastere at optage og streame lyd.



Yeti Nano skulle ligeledes være velegnet til at blive brugt på kontoret til Skype og videokald. Yeti Nano er inspireret af Blues topsælgende Yeti - og præcis ligesom den klassiske Yeti, leverer Yeti Nano den velkendte Blue-lydkvalitet.



Priser og tilgængelighed

Yeti Nano frigives i fire farver: grå, klar blå, mineralrød og guld. Den grå version kan købes fra slutningen af august, og de øvrige farver kommer efterfølgende. Vejledende udsalgspris: 949 kr.



Se produktvideo herunder:

Credit: Blue Microphones



Features og specifikationer på Blue Yeti Nano indkluderer:



– Legendary Blue broadcast sound quality

– Cardioid and Omni pickup patterns

– Supports sample rates up to 24-bit/48kHz

– No-latency headphone output, headphone volume and mic mute

– Perfect for podcasting, game streaming, Skype calls, YouTube or music recording

– Plug ’n play—Mac and PC compatible

– Standard threading for optional Radius III shockmount and/or Compass boom arm

– Blue Sherpa companion app for streamlined control and firmware updates