PUBLISHED : 2019-01-08 12:11:39

CES 2019: Dækning af ASUS ROG - Mothership Gaming Laptop med et twist

ASUS er ikke til at komme uden om på hardwaremarkedet, og når vi taler om gaming, er det selvfølgelig deres ROG brand der fylder.

Producenten er også rigt repræsenteret på CES 2019, og vi været et smut forbi deres stand for at se de medbragte produkter.

Det var helt klart deres bærbare gaming segment, der fyldte mest i CES 2019 landskabet, og der var nye modeller fra både deres Scar og Hero serier, hvor man som noget helt nyt har muligheden for 240 Hz display, hvis man har ledt efter den slags i en bærbar gaming PC.

Med sig havde producenten også den nyeste version af Zephyrus bærbaren, som vi lige har anmeldt på vores YouTube kanal i en tidligere revision.

Hovedattraktionen på den mobile front, var dog deres nye ASUS ROG Mothership PC, som er en bærbar gaming PC, som tager en lidt anderledes tilgang til tingene.

ASUS ROG Mothership er designet lidt som en tre-i-en laptop men det her er altså en version på seriøse steroider.

Der er mulighed for at klikke tastatur delen på, som også har et indbygget trackpad fra resten af maskinen, og folde det, så det bliver mere eller mindre som et separat tastatur.

Det betyder dog ikke at man skal gå ned på RGB LED-lys – det er rigt repræsenteret, selv når man kobler den fra hovedenheden. Der er indbygget batteri i tastatur delen, som trådløst forbinder til resten af maskinen.

Det hele kan samles igen med magneter og sættes ret let og hurtigt tilbage på plads, hvis man hellere vil bruge det i en mere traditionel konfiguration.

På bagsiden af hovedenheden, er der en fod der kan foldes ud, så den kan stå sikkert og stabilt for sig selv.

Hele maskinen vejer lige under 5 kilo, og er altså ikke en let lille sag, hvor skærmen lige kobles fra og bruges som tablet for sig selv. Der er for øvrigt heller ikke touch display på maskinen, som kommer med et 17,3 tommers full HD IPS panel på 144 Hz.

Selve hardwaren i maskinen er der dog ikke meget at sætte en finger på. Den endelige konfiguration er ikke helt på plads, når snakken falder på valg af processor, der kommer i den endelige version af. Men den version vi så fremvist var med en Intel i9-8950HK CPU, og det var sat sammen med et RTX 2080 grafikkort.

Der bliver mulighed for op til 64 gigabytes DDR4 RAM og mulighed for hele tre NVMe M.2 SSD’er.

Mulighederne for tilslutninger var også gode med masser af USB stik sammen med både SD-kortlæser, LAN stik og Thunderbolt.

ASUS have også en mindre udstilling med, hvor vi havde mulighed for at se alle de enkelte komponenter som skal til for at kunne samle en maskine som deres Mothership. Her gennemgik de hvor megen præcisionder skal til for at få det hele til at kunne arbejde sammen.

Den endelige pris kunne vi ikke få oplysninger på mødet, men vi skal nok godt forvente den kommer til at ligge på den varme side af 20.000 kroner, når den kommer på markedet senere på året.

Er man mere til et system i fuld størrelse, og er man på udkig efter et specielt grafikkort som yder optimalt, så kan det nye kort ROG Matrix RTX 2080ti kort fra ASUS måske være en kandidat.

Det er et kort med indbygget AIO køling. Det vil sige at både pumpe og radiator er indbygget i kortet, så det hele er samlet i samme enhed, og man ikke har behov for eksterne radiatorer og slanger, som ses på andre løsninger, når der skal kobles en AIO på et grafikkort.

Hele systemet er udviklet af ASUS selv, og har krævet bunker af udvikling og research timer for at kunne lade sig gøre. Det er blandet andet en pumpeløsning som er udviklet fra bunden sammen med en meget større køleplade i forhold til andre løsninger, som har været med til at gøre det muligt.

Alt det betyder at kortet yder stabile boost hastigheder godt over 1900 MHz, og ikke burde larme mere end andre kort fra ASUS. I det hele taget et spændende kort som vi håber vi får mulighed for at kigge nærmere på Tweak.dk.

Det var et lille kig på nogle af de ting som ASUS havde med til CES i år. Vi ved ikke, hvor praktisk vi synes deres Mothership så ud, men det er altid rart at være videre til, når der tænkes i nye baner.

Vi vil selvfølgelig forsøge at få en af de endelige versioner forbi til test, når de er klar senere på året.

Turen er kommet til at få sovet lidt inden det går løs i morgen.

