AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-11 09:36:29

Disney og UFC indgår streaming-aftale

UFC er blevet en efterspurgt vare hos en hel del sports-elskere. Dette faktum har Disney nu reageret på.

UFC er blevet en efterspurgt vare hos en hel del sports-elskere. Dette faktum har Disney nu reageret på.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at Disney annoncerede sin ESPN+ sports live streaming-service. Nu er Disney så klar til at forkæle brugerne med en række eksklusivt indhold fra UFC. Det fremgår af en større aftale, som Disney har indgået med UFC.

Aftalen vil træde i kraft fra og med januar 2019. Den indeholder rettighederne til at live streame op til 15 UFC-kampe.

Det er dog langt fra det eneste, som der vil blive streamet. Aftalen indeholder nemlig også optakter, nedtakter og pressekonferencer mm.

Det bedste ved det hele er, at brugerne ikke skal betale ekstra for at inkludere dette UFC-indhold i deres ESPN+ abonnement.

Prisen kommer altså stadig til at lægge, hvor den altid har gjort, hvilket er 4.99 dollars om måneden. Det svarer til 31 kroner.