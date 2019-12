AUTHOR :

Første PCIe 4.0 benchmark test kommer til 3DMark senere på sommeren

UL Benchmarks har meddelt, at den første PCIe 4.0 benchmark test kommer til 3DMark senere i sommerperioden.

Hvis du endnu ikke er klar over det, giver det nye PCI Express 4.0 interface op til to gange båndbredden af PCI Express 3.0, og på grund af den højere båndbredde kan spil overføre flere data, reducere loadhastighdder og understøtte mere komplekse scenarier i spil.



Ifølge teamet er 3DMark PCI Express designet til at måle båndbredden til din GPU over PCIe-interfacet. Det nye benchmark tool, vil hjælpe dig med at sammenligne båndbredde på tværs af PCIe generationer med en test, der er hurtig og nem at bruge.



PCI Express-funktions testen kommer til 3DMark denne sommer. Den vil være tilgængelig som en gratis opdatering til 3DMark Advanced Edition og for 3DMark Professional Edition kunder med en gyldig årlig licens.



Sidst men ikke mindst udgav UL Benchmarks det første skærmbillede fra denne kommende benchmark test, som intro billedet illustrerer.

