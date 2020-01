AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-18 13:00:25

Facebook lancerer sin egen krypto valuta næste år kaldet Libra

Facebook har meddelt, at virksomheden lancerer sin egen krypto valuta næste år, og den nye digitale valuta vil blive navngivet Libra

Facebook lancerer et nyt firma kaldet Calibra, og deres første produkt bliver altså den nye digitale valuta.



“Today we’re sharing plans for Calibra, a newly formed Facebook subsidiary whose goal is to provide financial services that will let people access and participate in the Libra network. The first product Calibra will introduce is a digital wallet for Libra, a new global currency powered by blockchain technology. The wallet will be available in Messenger, WhatsApp and as a standalone app — and we expect to launch in 2020.



If you have an internet connection today, you can access all kinds of useful services for little to no cost — whether you’re trying to keep in touch with family and friends, learn new things or even start a business. But when it comes to saving, sending and spending money, it’s not that simple”



Du kan finde ud af mere om den nye Libra cryptocurrency via Facebook på linket nedenfor.

