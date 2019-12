AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-29 17:22:55

Google trækker trækker stikket på YouTube Gaming i denne uge

Seneste melding fra Google er, at YouTube Gaming ophører den 30. maj, og brugerne af appen er blevet bedt om af virksomheden at flytte til den almindelige YouTube app.

Spilportalen blev lanceret tilbage i 2015 som en rival til Amazons Twitch, men kunne ikke nå de mål de satte sig med hensyn til antallet af gamere.



I september sidste år besluttede de sig for YouTube Gaming platformens lukning og meddelte, at dets selvstændige app til live streaming spil ville lukke ned i foråret 2019. Tjenesten skulle afbrydes i marts eller april, men af ukendte årsager blev lukningen forsinket indtil udgangen af denne måned, hvorefter dens mobile apps og hjemmesider vil stoppe med at fungere.



"The YouTube Gaming app will go away on May 30, but you’ll be able to find all of your favorite gaming videos in the YouTube main app at www.youtube.com/gaming. Learn more about Gaming on YouTube here," the company wrote on its support page. "We want to continue to build a stronger home for the gaming community that thrives on YouTube, not just the YouTube Gaming app. After May 2019, we’ll retire the YouTube Gaming app and focus our gaming efforts across YouTube."



Mange features udviklet til Twitch rivalen, herunder den dark mode, ændrede kurs, og fandt vej til den primære YouTube platform, og ifølge firmaet foretrak de fleste brugere stadig at se spilvideoer på YouTube frem for YouTube Gaming tjenesten. En identitetskrise og Twitch konceptets stadigt voksende popularitet betød, at deres indsats aldrig helt bestod prøven inden for gaming segmentet.



YouTube Gaming bliver derfor endnu et afsluttet projekt fra Google, der er kendt for at have lukke mange tjenester gennem årene, som tæller projekter som Google Allo. Hvorvidt Google Stadia slutter sig til de mislykkedes projekter, må tiden vise.

