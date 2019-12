AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

2018-01-11

Hulu havde et blændende 2017

Hvad kan 2018 ikke blive til for Hulu? 2017 viste sig nemlig at sprænge barriererne for den hurtigt voksende streaming service.

Hulu gjorde det over alt forventning i 2017. I 2016 havde den populære streaming service omkring 12 millioner abonnenter, men i 2017 oplevede man en stigning på hele 40 procent.

Derfor står Hulu i dag tilbage med intet mindre end 17 millioner abonnenter. Så 2017 må i den grad siges at have været et succesfuldt år for Hulu.

Et succesfuldt år har det også været for abonnenterne. I 2017 har de nemlig haft adgang til mere end 75.000 episoder fra velkendte tv-serier.

De serier tæller blandt andet 30 Rock, How I Met Your Mother, Golden Girls og Full House.

Hulus blomstrene udvikling fra 2017 forventes at fortsætte i 2018. CEO Randy Freer bekræfter i den forbindelse, at Hulu vil investere endnu flere penge i forbedringer af data og teknologi.