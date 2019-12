AUTHOR : Simon

PUBLISHED : 2019-02-23 08:09:00

HyperX Drifter Backpack

Det hænder af og til her på Tweak.dk, at vi får fingre i nogle lidt andre ting, end hvad vi normalt ville anmelde her på siden. Ikke desto mindre, har HyperX sendt os deres Drifter rygsæk, som jeg i denne anmeldelse vil tage et hurtigt kig på.

HyperX Drifter er en “gaming” rygsæk, hvor gaming mærkatet skal forstås på den måde, at visse dele af indretningen er beregnet til gaming udstyr.

De udvendige mål er som følgende:

Højde: 43 cm

Bredde: 33 cm

Dybde: 16 cm

Vægt: 800 gram

På ydersiden ligner rygsækken en hvilken som helst anden rygsæk. Foran finder man en flad lomme til diverse småting der skal være let tilgængelige. Personligt har jeg kun brugt denne lomme til små USB-ledninger og andet småt skrammel.

Bag den forreste lomme, gemmer der sig yderligere to større lommer, som kan tilgås fra hver deres side af fronten. Jeg fornemmer her hurtigt at mulighed for organisering har været skrevet med stort i designafdelingen.

På bagsiden af rygsækken finder vi to lækre længdejusterbare skulderstropper, samt en “gemt” lomme til vigtige ting, som for eksempel pas, smartphone og pengepung. Her er der altså mulighed for, at disse ting kan gemmes mere sikkert af vejen end blot i ens jakkelommer eller andre lettere tilgængelige lommer i rygsækken. På bagsiden finder man også en fast strop, så man kan sætte rygsækken fast til håndtaget af en rullekuffert.

En lille detalje er en USB-udgang på højre side af rygsækken (hvis man har den på ryggen). Her er der mulighed for at tilslutte en powerbank eller andet, og have den liggende inde i rygsækken, så man nemt kan oplade sin smartphone eller andet på farten.

Lukker man rygsækken op, ser man at den er inddelt med lommer til forskelligt gaming udstyr. Der er en større godt polstret lomme længst ind mod ryggen, som er beregnet til at indeholde ens bærbare computer (op til 15,6”), så den er pakket godt ind på farten. Lige op ad den lomme er der en mindre lomme, der er beregnet til at indeholde et tenkeyless tastatur, men rent faktisk også er stor nok til at indeholde nogle fullsize tastaturer, som for eksempel mit Corsair K70, som dog kun lige og lige tillader at man lyner rygsækken.

I den anden ende finder man en lomme der er beregnet til at indeholde et headset, samt fire mindre lommer til mus og små kabler. Aller nederst kan man her også finde en aflang lomme, som man kan gemme et opladerkabel eller lignende i.

Resten af den inderste del er ét stort rum, til diverse andre ting.

Konklusion

HyperX Drifter er en fin rygsæk, der uden tvivl er beregnet til gaming på farten. Der er plads til alt man skal bruge og lidt til.

Prisen på ca. 500,- ligger på niveau med andre rygsække i samme størrelse og kvalitet, og virker derfor fair nok.

Personligt har jeg brugt rygsækken til arbejde, og her har rygsækken gjort hvad den skulle. Jeg kunne godt have ønsket mig en dedikeret lomme til papirer eller lignende, men der ligger jeg vist uden for målgruppen.

Eneste anden kritik jeg egentlig har af rygsækken er at de indvendige lommer virker lidt små, så jeg for eksempel ikke kan have min G900 mus i en lomme, uden at miste muligheden for at lukke den pågældende lomme.

HyperX Drifter rygsækken ender med en score på 9/10 for et solidt produkt i en fornuftig kvalitet til en rimelig pris.

Pros:

Fornuftig kvalitet

God pris

God størrelse

Små gode detaljer

Cons:

Lidt for små indvendige lommer efter min smag