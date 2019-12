AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-20 14:11:07

IBM gør klar til at præsentere verdens mindste computer

IBM er ved at være klar til at lancere, hvad vi godt kan tillade os at kalde for verdens mindste computer.

IBM vil bruge den første dag af sin IBM Think 2018-konference til at løfte sløret for verdens mindste computer.

IBM påpeger, at computeren er så lille, at den rent faktisk er mindre end et saltkorn.

Computeren ankommer med den samme computerkraft, som der eksisterer i en x86-chip fra 1990.

Det er i sig selv ikke nok kraft til at varetage de opgaver, som de fleste af os har brug for i en travl hverdag. Det er dog heller ikke denne computers opgave.

Den er først og fremmest designet til at fungere som en datakilde, der kan spore forsendelsen af varer samt opdage tyveri og svindel.