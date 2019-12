AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-18 00:13:46

Mighty Spotify Player - En gadget til musikelskeren

Der findes mange forskellige gadgets, som er til for at forbedre din musikoplevelse. Mighty Spotify Player er ingen undtagelse.

En ny lækker gadget er blevet introduceret for dig, der ikke kan undvære Spotify. Opfindelsen går under navnet Mighty Spotify Player.



Mighty Spotify Player minder på mange måder om en iPod Shuffle til streaming. Den lader dig nyde din playliste uden behovet for en større enhed.



Mighty Spotify Player er formet som en lille firkantet boks, der er beregnet til at hænge på tøjet eller på en nøglering.

Den lille lækre gadget er blevet udstyret med Wi-Fi og Bluetooth. Det skal hjælpe med at synkronisere din musik fra Spotify. Den er desuden vandtæt.



Mighty Spotify Player er på alle måder et godt køb. Den har mulighed for at opbevare intet mindre end 1.000 sange, og det er for blot 85 dollars.