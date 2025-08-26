Bambu Lab lancerer H2S

Bambu Lab annoncerede i dag lanceringen af den længe ventede H2S – en single-nozzle 3D-printer med det største build volume i virksomhedens produktlinje.

26 aug. 2025 kl. 15:00 Af Kenneth Johansen

Med udgangspunkt i succesen fra H2D, der blev lanceret tidligere i år, leverer H2S den kraft og præcision, som mange har efterspurgt, i en strømlinet, hurtigere og mere tilgængelig pakke.





Den “større X1C”, som community’et har ventet på

Bambu Lab har lyttet til den feedback som de fik efter lanceringen af Dual Nozzle printeren H2D. Makers og professionelle efterspurgte større kapacitet og ydeevne, men uden kompleksiteten ved et dual-nozzle-setup. H2S leverer netop dette med den ultimative single-nozzle printoplevelse. Med et build volume på 340×320×340 mm³ giver H2S hele 220% af volumen i X1C – plads nok til selv de største projekter.





Fokus på ydeevne og "intelligens"

H2S sigter efter at sætte nye standarder for single-nozzle printing:

Op til 30% hurtigere end X1C: Med en toolhead speed på op til 1000 mm/s og en acceleration på 20.000 mm/s² overgår H2S markant eksisterende desktop-printere. Det optimerede single-nozzle toolhead og hotend muliggør hurtigere acceleration og højere flow rate – hvilket reducerer printtid uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Professional-Grade Temperature Control: Med en 350°C hotend og et 65°C aktivt opvarmet chamber håndterer H2S hele spektret af engineering materials – fra almindelig PLA til krævende carbon fiber-forstærkede filamenter – med ensartede, warp-free resultater.

Intelligent som aldrig før: H2S er udstyret med et af de mest omfattende overvågningssystemer på nogen desktop-printer: 23 sensorer og 3 onboard kameraer overvåger konstant hele printprocessen. Dette intelligente netværk opdager problemer, før de bliver til fejl, hvilket sikrer pålidelige print selv natten over og minimalt spild.





Second-Generation Bambu Lab Technologies

Kernen i H2S er Bambu Labs proprietære second-generation teknologier, der leverer "industrial-grade precision":

PMSM Servo Motor System: H2S benytter en Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) extruder, en in-house innovation fra Bambu Lab. Systemet genererer 67% mere extrusion force end konventionelle extrudere. En 20kHz current feedback loop giver detaljeret real-time kontrol, hvilket muliggør bedre filament-tilpasning og konsekvent højhastighedsprint i høj kvalitet.

Vision Encoder Precision: Den valgfrie Vision Encoder teknologi opnår motion accuracy på under 50 mikron, hvilket tidligere kun var muligt på industrielle maskiner. Dette sikrer perfekt dimensionerede dele til kritiske applikationer og sømløs samling af komplekse multi-part projekter.

Auto Hole/Contour Compensation: Denne proprietære funktion kompenserer automatisk for at materialer ofte krymper i forhold til mekaniske tolerancer, hvilket gør det muligt at integrere aksler, lejer og fasteners uden trial-and-error-justeringer.





Komplet "personal manufacturing hub" med avanceret sikkerhed

Ligesom sin dual-nozzle søskende H2D, fås H2S også som en "komplet personal manufacturing" løsning i H2S Laser Full Combo-konfigurationen. Denne variant integrerer laser engraving & cutting, digital cutting og precision drawing i samme kompakte kabinet. Den leveres med specialiserede sikkerhedsfunktioner, inkl. laser-safe grønne glasvinduer. H2S har det mest avancerede safety system på nogen desktop-printer, med fem flamme sensorer, overvågning af døre og covers samt nød stop funktion. Et intelligent airflow system optimeres automatisk for hver produktions indstilling, hvilket sikrer overlegne resultater.





Tilgængelig professionel kraft

På trods af sine avancerede funktioner leverer H2S en exceptionel værdi sammenlignet med industrielle alternativer. Med en pris på $1.249 for basekonfigurationen – betydeligt mindre end den funktionsrige H2D – gør H2S professionel 3D-printing tilgængelig for flere creators og virksomheder.





Tilgængelighed og konfigurationer

H2S lanceres i tre konfigurationer:

H2S – Avanceret single-nozzle 3D-printing med det største build volume. Tilgængelig i oktober til $1.249

H2S AMS Combo – Inkluderer AMS 2 Pro til forbedrede multi-material capabilities. Tilgængelig nu til $1.499

H2S Laser Full Combo (10W) – Komplet manufacturing-løsning med laser- og cutting-moduler. Tilgængelig nu til $2.099