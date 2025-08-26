Bambu Lab lancerer H2S

Med udgangspunkt i succesen fra H2D, der blev lanceret tidligere i år, leverer H2S den kraft og præcision, som mange har efterspurgt, i en strømlinet, hurtigere og mere tilgængelig pakke.
Den “større X1C”, som community’et har ventet på
Bambu Lab har lyttet til den feedback som de fik efter lanceringen af Dual Nozzle printeren H2D. Makers og professionelle efterspurgte større kapacitet og ydeevne, men uden kompleksiteten ved et dual-nozzle-setup. H2S leverer netop dette med den ultimative single-nozzle printoplevelse. Med et build volume på 340×320×340 mm³ giver H2S hele 220% af volumen i X1C – plads nok til selv de største projekter.
Fokus på ydeevne og "intelligens"
H2S sigter efter at sætte nye standarder for single-nozzle printing:
Second-Generation Bambu Lab Technologies
Kernen i H2S er Bambu Labs proprietære second-generation teknologier, der leverer "industrial-grade precision":
Komplet "personal manufacturing hub" med avanceret sikkerhed
Ligesom sin dual-nozzle søskende H2D, fås H2S også som en "komplet personal manufacturing" løsning i H2S Laser Full Combo-konfigurationen. Denne variant integrerer laser engraving & cutting, digital cutting og precision drawing i samme kompakte kabinet. Den leveres med specialiserede sikkerhedsfunktioner, inkl. laser-safe grønne glasvinduer. H2S har det mest avancerede safety system på nogen desktop-printer, med fem flamme sensorer, overvågning af døre og covers samt nød stop funktion. Et intelligent airflow system optimeres automatisk for hver produktions indstilling, hvilket sikrer overlegne resultater.
Tilgængelig professionel kraft
På trods af sine avancerede funktioner leverer H2S en exceptionel værdi sammenlignet med industrielle alternativer. Med en pris på $1.249 for basekonfigurationen – betydeligt mindre end den funktionsrige H2D – gør H2S professionel 3D-printing tilgængelig for flere creators og virksomheder.
Tilgængelighed og konfigurationer
H2S lanceres i tre konfigurationer:
H2S – Avanceret single-nozzle 3D-printing med det største build volume. Tilgængelig i oktober til $1.249
H2S AMS Combo – Inkluderer AMS 2 Pro til forbedrede multi-material capabilities. Tilgængelig nu til $1.499
H2S Laser Full Combo (10W) – Komplet manufacturing-løsning med laser- og cutting-moduler. Tilgængelig nu til $2.099