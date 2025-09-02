Glorious Gaming GMBK 75% Wired

Når det kommer til kompakte gamingtastaturer, har Glorious med deres GBMK 75% sat sig for at levere en løsning, der kombinerer fleksibilitet, funktionalitet og et skarpt design. Med et layout på 75% får man stadig alle de nødvendige knapper, samtidig med at der frigives ekstra plads til musen – noget mange gamere sætter pris på. Tastaturet er bygget til at være yderst tilpasningsdygtigt, hvor keycaps, kabler og selv knappen til volumen kan udskiftes for at matche brugerens stil og behov. Hertil kommer et farverigt 10-zone RGB-setup, IP57-certificering mod vand og støv samt et dedikeret mediehjul, der giver hurtig kontrol over lyd. Alt dette pakkes ind i et let, men solidt design, understøttet af Glorious CORE-softwaren, som sikrer fuld kontrol over lys og funktioner. Med en pris i den mere tilgængelige ende af spektret, er GBMK 75% et tastatur, der henvender sig til både entusiasten og den prisbevidste gamer

2 sep. 2025 kl. 08:00 Af Berger DEL:

Vi starter med at kigge nærmere på specifikationerne på GMBK 75%. Som kommer fra reviewers guide.

Specifikationer på GMBK 75%

Type: 75%

75% Materialer: Polymer

Polymer Kontakter: ABS

ABS Baggrundsbelysning: Ja, RGB

Ja, RGB Tilslutning: Kabel

Kabel Batteri: -

- Polling Rate: 8000 Hz

8000 Hz Response Rate: 0.125ms

0.125ms Profil i indbygget hukommelse: Ja

Ja Medie kontrol: Ja igennem Function Key (FN)

Ja igennem Function Key (FN) Baggrundslys intensitet knap: Ja igennen FN taster

Ja igennen FN taster Windows lås knap: Ja

Ja Software: Glorious Core

Glorious Core Dimensioner: 320,6 x 136,5 x mm

320,6 x 136,5 x mm Justerbar højde: Ja

Ja Vægt: 540 gram

540 gram Kompaible styresystemer: Windows, MacOS, Chrome, Consoles

Rundt om Glorious GBMK 75%

Glorious GBMK 75% er et kompakt gamingtastatur, der kombinerer funktionalitet og tilpasningsmuligheder i et moderne design. Med sit 75% layout får man et godt kompromis mellem pladsbesparelse og fuld funktionalitet, samtidig med at der frigives ekstra plads til musen. Tastaturet byder på et dedikeret mediehjul til hurtig lydkontrol, 10-zone RGB-belysning for dynamisk lys og IP57-certificering, der beskytter mod både støv og væske. Det understøtter både Windows, macOS og konsoller, og med Glorious CORE-softwaren kan man tilpasse lys og funktioner efter behov. Samtidig giver den høje grad af udskiftelighed af keycaps, kabler og knapper brugeren frihed til at sætte sit personlige præg

Når man åbner æsken til Glorious GBMK 75%, bliver man mødt af et velassorteret indhold, der gør det nemt at komme i gang. Udover selve tastaturet medfølger et aftageligt USB-C kabel, som giver fleksibilitet og enkel tilslutning. Der følger også et keycap-puller med, så man hurtigt og nemt kan udskifte tasterne efter eget ønske. En lille detalje er den medfølgende novelty Esc-key, som giver muligheden for at tilføje et personligt præg allerede fra starten. Endelig ligger der en Quick Start-guide, der hjælper med at komme godt i gang med både opsætning og de første tilpasninger

Fronten på Glorious GBMK 75% er præget af et stilrent og kompakt layout, hvor fokus er på funktionalitet uden overflødige elementer. De 75% af tasterne giver en god balance mellem fuldt tastatur og pladsbesparelse, hvilket gør det ideelt til gamingopsætninger med begrænset plads. I højre hjørne finder man det dedikerede mediehjul, som både kan drejes for volumen og trykkes for at mute lyden øjeblikkeligt. Tastaturet har desuden en markant RGB-belysning, der skinner både gennem tasterne og langs siderne for et dynamisk udtryk. Med den lette vægt og kompakte form fremstår fronten moderne og minimalistisk, men stadig med et tydeligt gamer-præg

Glorious GBMK 75% benytter MX-kompatible membran switches, som er udviklet til at give en stabil og holdbar oplevelse med en levetid på op til 20 millioner tryk. Selve kontakterne er designet til at være kompatible med en bred vifte af keycaps, hvilket gør tastaturet let at tilpasse efter brugerens præferencer. Selvom det ikke er mekaniske switches, leverer de en responsiv følelse, der gør tastaturet velegnet til både gaming og daglig brug. Kombinationen af membran-teknologi og MX-kompatibilitet giver en sjælden fleksibilitet i denne prisklasse

Glorious GBMK 75% holder en relativt slank profil med en højde, der understøttes af justerbare fødder i tre vinkler: standard 6°, medium 9,5° og høj 13,5°. Det giver mulighed for at tilpasse skrive- og spillekomforten efter behov. På frontens venstre side finder man den aftagelige USB-C port, som sikrer en stabil og hurtig forbindelse til både PC og konsoller. Placeringen gør det let at føre kablet diskret langs skrivebordet, samtidig med at det understøtter brugen af forskellige kabler og farver, så man kan personliggøre sit setup.

Bagsiden af Glorious GBMK 75% er designet med funktionalitet for øje og fremstår både robust og minimalistisk. Her finder man de justerbare fødder, som giver tre forskellige skrivevinkler, så tastaturet kan tilpasses til den ønskede ergonomi. Overfladen er let struktureret for at sikre stabilitet på bordet, mens gummibelagte kontaktpunkter forhindrer, at tastaturet glider under intens gaming. Designet holdes rent uden unødvendige detaljer, hvilket understreger det praktiske og brugervenlige fokus.

Glorious GBMK 75% har en kompakt størrelse på 320,6 mm i længden og 136,5 mm i bredden, hvilket gør det markant mindre end et fuldt tastatur, men stadig med alle de vigtigste funktioner intakte. Med en vægt på kun 540 gram er det let at flytte og ideelt til setups, hvor pladsen er begrænset. Den kompakte form giver mere bevægelsesfrihed til musen, hvilket især tiltaler gamere, der spiller med lav sensitivitet. Størrelsen gør det samtidig velegnet som et transportabelt tastatur til både hjemme- og LAN-brug.

Testen – Brugen og komfort

Når man første gang pakker Glorious GBMK 75% ud, er det tydeligt, at Glorious har ønsket at skabe et tastatur, der både er tilgængeligt i pris og giver en oplevelse, som normalt forbindes med dyrere modeller. Det kompakte 75% layout betyder, at man får alle de essentielle funktioner, men stadig bevarer god plads til musen, hvilket er en stor fordel for gamere, der spiller med lav sensitivitet og har brug for brede musebevægelser. Byggekvaliteten er solid, og selvom tastaturet er let, føles det ikke skrøbeligt.

Husk, dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med tastaturer i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve responsen på tastaturet.

Et af de første punkter, vi ønskede at teste, var latency og polling rate. Ved hjælp af en online latency test endte GBMK 75% på en målt responstid på 1 ms og en polling rate på 1000 Hz. Det er et flot resultat for et tastatur i denne prisklasse og betyder i praksis, at hver tastetryk registreres øjeblikkeligt uden mærkbar forsinkelse. For gamere er dette et vigtigt parameter, og her leverer Glorious varen på et niveau, der matcher langt dyrere mekaniske modeller.

En anden vigtig detalje ved dette tastatur er kontakterne. GBMK 75% benytter MX-kompatible membran switches, som ved første øjekast måske ikke lyder som noget særligt, men i praksis leverer de en overraskende god oplevelse. De er utroligt lydløse sammenlignet med klassiske mekaniske switches, hvilket gør tastaturet særdeles velegnet til kontorbrug, studier eller gaming-sessions, hvor man ikke ønsker at forstyrre omgivelserne. Samtidig føles de behagelige under fingrene, og den lette aktivering gør, at man kan skrive hurtigt og ubesværet. Det er en kombination, der rammer en bred målgruppe og giver tastaturet en alsidighed, man sjældent ser i denne prisklasse.

Et af de elementer, som Glorious skal have ros for, er de ekstra medfølgende keycaps, som kan tilkøbes. De kommer i nogle flotte og vibrante farver, der straks giver tastaturet et unikt udtryk. Mange tastaturer i denne prisklasse leveres kun med standard sorte eller hvide caps, men her kan man allerede fra starten sætte sit personlige præg. Keycapsene har en ru overflade, hvilket ikke blot giver en visuel forskel, men også en praktisk fordel. Fingrene glider ikke så let af tasterne, og det gør det nemmere at skrive hurtigt og præcist – både under gaming og almindelig brug. Den kombination af funktionalitet og design er en vigtig del af GBMK 75%’s identitet.

RGB-belysningen er en anden funktion, der skiller sig ud. Med 10 zoner får man dobbelt så mange lyszoner som flere konkurrerende modeller. Det giver et flot og dynamisk udtryk, særligt når lyset kastes ud gennem siderne af tastaturet. Effekterne kan naturligvis styres via Glorious CORE-softwaren, hvor man også kan remappe taster, optage makroer og finjustere sit setup. Softwaren er intuitiv og gør det nemt at få tastaturet til at matche resten af ens gaming- eller arbejdsstation.

I praktisk brug føles GBMK 75% som et rigtig godt kompromis mellem gaming og produktivitet. Under gaming leverer tastaturet den nødvendige præcision og hastighed, hvor latency på 1 ms sikrer, at man aldrig føler sig begrænset. Under almindelig brug er det især de stille switches og de ru keycaps, der gør forskellen. Man kan uden problemer bruge tastaturet i mange timer uden ubehag, og netop komforten er en af de ting, der står stærkt i testen.

Vi testede også ergonomien, og her gør de tre forskellige hældningsgrader en tydelig forskel. Standardvinklen på 6° er fin til længerevarende skrivearbejde, mens de højere vinkler på 9,5° og 13,5° kan være en fordel til gaming, hvor man ønsker en mere aggressiv håndstilling. Det er en lille, men vigtig detalje, at brugeren selv kan vælge, hvordan tastaturet skal stå.

Når vi ser på helheden, så leverer Glorious GBMK 75% en oplevelse, der ligger væsentligt over, hvad man normalt forventer i denne prisklasse. Det er et tastatur, der kombinerer høj ydelse med et stærkt fokus på komfort og tilpasning. Fra de stille og behagelige switches til de ekstra keycaps i flotte farver og den pålidelige latency på 1 ms, er der tale om et produkt, som kan bruges både af den dedikerede gamer og den almindelige bruger, der ønsker et kompakt og stilfuldt tastatur.

Pris

Da GBMK 75% fra Glorious ikke er udgivet under testperioden, er vi blevet oplyst om en MSRP på 383,- DKK.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring GBMK 75% fra Glorious, kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Når man samler alle indtryk fra testen af Glorious GBMK 75%, tegner der sig et billede af et tastatur, som på imponerende vis balancerer pris, kvalitet og funktionalitet. Fra første øjeblik føles det kompakte 75% layout som et oplagt valg til gamere og brugere, der ønsker en kombination af pladsbesparelse og fuld funktionalitet. Det betyder, at man ikke behøver at give afkald på de vigtigste taster, men samtidig får et mere ryddeligt setup med masser af museplads. Dette er især en fordel i FPS-spil, hvor hurtige og præcise bevægelser kan gøre forskellen.

Byggekvaliteten overrasker positivt. Selvom tastaturet er let og transportvenligt, føles det hverken billigt eller ustabilt. Det giver en tryghed i daglig brug, hvor man hurtigt glemmer, at der er tale om et budgetvenligt tastatur. Glorious har uden tvivl haft fokus på at levere et produkt, der kan holde til mange timers gaming og skrivning.

Latency-testen viste et resultat på blot 1 ms med en polling rate på 1000 Hz, hvilket er et flot resultat i denne prisklasse. Det betyder i praksis, at tastaturet reagerer lynhurtigt på hvert eneste tryk, og i testforløbet oplevede vi ingen form for input-lag. For gamere er dette en afgørende faktor, og GBMK 75% leverer her en ydelse, der kan måle sig med langt dyrere mekaniske alternativer.

Switches er et andet punkt, hvor tastaturet adskiller sig. De MX-kompatible membran switches er både lydløse og komfortable, hvilket gør dem velegnede til både kontormiljøer og gaming. Mange mekaniske tastaturer har en tendens til at larme meget, men her får man en mere afdæmpet oplevelse uden at miste præcision. Denne egenskab vil tiltale brugere, der ønsker et diskret, men responsivt tastatur, som kan bruges mange timer uden træthed i fingrene.

En af de ting, der virkelig løfter helhedsindtrykket, er de medfølgende ekstra keycaps i stærke, vibrante farver. Det giver brugeren mulighed for at tilføje et unikt design og sætte sit eget præg allerede fra starten. Samtidig føles de ru overflader på keycapsene behagelige og giver et fast greb, der gør det lettere at skrive hurtigt og præcist. Dette er et område, hvor GBMK 75% skiller sig ud fra konkurrenterne, og det understøtter idéen om, at tastaturet skal være lige så personligt som selve gaming-opsætningen.

RGB-belysningen er ligeledes en styrke. Med hele 10 zoner får man et mere detaljeret og levende lysbillede end på mange andre tastaturer i samme prisklasse. Belysningen kan tilpasses gennem Glorious CORE-softwaren, som også åbner for makroprogrammering og remapping af taster. Softwaren er let at navigere i og kræver ikke lange opsætninger, hvilket gør det nemt for både nye og erfarne brugere at tilpasse tastaturet.

Ergonomien er heller ikke glemt. De tre hældningsgrader gør en reel forskel i hverdagen, hvor man kan vælge mellem en mere afslappet skrivevinkel eller en stejlere hældning, der kan være fordelagtig under gaming. Det giver en fleksibilitet, som bidrager til den samlede komfort.

Når vi ser på prisniveauet, er MSRP på omkring 383 DKK en skarp positionering. Det er tydeligt, at Glorious ønsker at tilbyde et tastatur, der bringer flere premium-funktioner ned i en mere tilgængelig prisklasse. Man får ikke features som håndledsstøtte, og man må leve med, at det ikke er mekaniske kontakter, men til gengæld er oplevelsen samlet set langt over, hvad prisen antyder.

Blandt fordelene finder vi især muligheden for at skabe sit eget design, de ekstra farverige keycaps, de lydløse og komfortable switches, samt den høje polling rate og hurtige responstid. På minussiden er det værd at nævne, at tastaturet leveres uden håndledsstøtte, og at nogle brugere måske vil savne den følelse og lyd, som mekaniske switches kan give.

Samlet set er Glorious GBMK 75% et tastatur, der giver langt mere værdi, end prisen antyder. Det er ikke tiltænkt som et professionelt e-sportstastatur, men det leverer på de punkter, der virkelig betyder noget: hurtig respons, komfort, tilpasningsmuligheder og et flot design. For gameren, kontorbrugeren eller den prisbevidste entusiast er dette et fremragende valg. Jeg slutter derfor testen af med at give en score på 8 ud af 10, sammen med ”Safe Buy” award.

Fordele

Lav dit eget tastatur

Du bestemmer selv design

HE magnetiske kontakter

Hot-swap af kontakter

Flere formfaktor

PBT double-shot keycaps

Ulemper

Ingen håndledsstøtte

Score: 8 + Safe Buy



