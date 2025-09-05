Razer Deathadder V4 Pro

Razer er klar med en opdateret version af deres super High End gaming mus. Deathadder V4 Pro henvender sig til den seriøse gamer med et solid budget.

5 sep. 2025 kl. 09:19 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Features:

Form Factor: Right-handed

Right-handed Connectivity: Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 + Wired

Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 + Wired Battery life: Up to 150 hours at 1000 Hz - Up to 22 hours at 8000 Hz

Up to 150 hours at 1000 Hz - Up to 22 hours at 8000 Hz RGB Lighting: None

None Sensor: Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2

Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2 Max Sensitivity (DPI): 45000

45000 Programmable Buttons: 6

6 Switch Type: Optical Mouse Switches Gen-4

Optical Mouse Switches Gen-4 Approximate Weight: 56 g (excluding cable and dongle) - 57 g (excluding cable and dongle)

Som vi kan se har Razer skruet op for spec-listen med ting som lang batteritid og naturligvis ny trådløs forbindelse og en ny sensor med en tosset høj DPI på 45.000. Razer kalder selv musen det største teknologiske spring i 10 år, hvilket må siges at være noget af et udsagn.





En tur rundt om Razer Deathadder V4 Pro

I vanlig Razer stil har de ikke rykket ret meget ved designet på den nye version af Deathadder V4 Pro. Set ved siden af V3 versionen kan det være svært at se forskel. Der er kommet lidt mere afstand imellem side knapperne, så de er lettere at skelne fra hinanden, men ellers er formen den samme, som vi har set på Deathadder V3.

Razer kalder selv formen for Ergonomisk,hvilket måske lidt er at strække den, men den er let formet med en bue og en smule bredere i enden. Det betyder også, at den kun er til højrehåndede brugere.

Der er i alt seks programmerbare knapper fordelt mellem de primære højre og venstre knapper, to sideknapper og så scrollhjulet.

De primære knapper samt scrollhjulet er med Razer optiske Gen-4 kontakter. De er bestemt ikke stille og har et tydeligt og lidt skarpt klik.

Overfladen på Deathadder V4 Pro er blevet super glat, hvilket er behageligt at se og røre ved, men jeg kan godt blive lidt bekymret for grbet på musen.

Heldigvis har Razer igen sørget for, at man kan få et godt greb via de inkluderede tekstur pads man kan klistre på musen.

Razer har opgraderet materialer på flere fronter, så musen nu føles mere solid. Det er dog klaret samtidigt med, at de har bragt vægten en smule ned, så vi nu ender på 56 gram.

I fronten af musen har vi naturligvis et USB-C stik til opladning, eller hvis du vil bruge musen tilsluttet via kabel.

Kigger vi i bunden af musen har vi en Power/DPI knap og PTFE felter i toppen og bunden og omkring sensoren.

Sensoren er Razers nye Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2, som topper med en 45.000 DPI indstilling. Det er selvfølgelig meget mere end nogen inden for rimelighedens grænser vil få brug for, men det ser naturligvis godt ud på papiret.

En anden central feature ved Deathadder V4 Pro er dens 8000 Hz polling rate. Det klares via den inkluderede USB Dongle, som har fået et makeover. I stedet for den normale lille dongle vi kender fra de fleste trådløse mus, så er den vi får en Deathadder V4 Pro en lille halvkugle. Så det er altså ikke en, man gemmer i en USB port på bagsiden af dit kabinet.

Den er beregnet til at stå på bordet. Det underbygges også af de tre små LED lys på fronten, der kan bruges til tjekke blandt andet batteristatus. De tre lys kan via Razers Synapse software tilpasses til et væld af forskellige funktioner.





Software

Tilpasning af Razer Deathadder V4 Pro sker naturligvis igennem Razers Synapse software.

Her har du mulighed for det basale som batteristatus og tilpasning af funktionerne på de forskellige knapper på musen. Her er der mulighed for et hav af muligheder for medie kontrol, Windows genveje, Macro genveje osv.

Alt sammen kan tilpasses i profiler og bindes op på spil, så tingene automatisk skifter, når du starter et spil op.

Under ydelse kan du tilpasse DPI indstillinger i fem trin, som du hurtigt kan skifte imellem. Det er også her vi finder mulighederne for at tilpasse Polling Rate fra 125 Hz op til de reklamerede 8000 Hz. Her er også mulighed for at opsætte automatisk skift når du starter spil i fuld skærm.

Hvis du vil tilpasse tingene endnu mere, kan du også gennemføre kalibreringer for at tune dig helt ind på detaljerne, der passer bedst med din måde at bruge musen på.

Det er ting som lift off distance, dynamisk følsomhed og rotation. Den sidste var en jeg ikke havde set før, så den var jeg lidt nysgerrig på. Kort fortalt går det ud på at kompensere for den rotation, der kan opstå i din hånd og håndled, når du flytter musen fra side til side.

Ved at kompensere for det kan man få et mere nøjagtigt sigtebillede i fx FPS spil. Man kan gennemføre en lille online test, hvor man bagefter får en anbefalet værdi at taste ind i Synapse.

I mit tilfælde var der ikke behov for nogen stor tilpasning, men det varierer naturligvis for andre.

Selv om Razers Synapse stadig er fyldt med meget andet bloat, end bare det som jeg skal bruge til at tilpasse mine enheder, så har jeg under min test ikke haft nogen problemer med det. Det er blevet noget mere stabilt end det har været tidligere, selv om det stadig er irriterende og lidt tungt at skulle navigere forbi en masse fyld man ikke skal bruge.





Test

Jeg har brugt Razer Deathadder V4 Pro, som min primære mus i et par uger. Jeg har givet den en tur på skrivebordet med både almindeligt desktop brug og naturligvis en del gaming.

I forhold til spil har det primært været god portion Doom krydret med en smule Battlefield 6 under Open Beta weekenden.

Oplevelsen af musen har været fantastisk fra start til slut. Jeg var rigtigt glad for Deathadder V3, og da der kun er kommet forbedringer til med den nye version, er det svært at finde meget at klage over i forhold til features og ydelse.

Jeg synes dog, at overfladen er for glat til mine præferencer, så jeg skiftede ret hurtigt til at bruge de medfølgende grip pads. Derfra følte jeg at jeg havde meget bedre greb og kontrol med musen.

I forhold til de nye opdateringer så vil jeg dog sige, at jeg som almindelig dødelig gamer ærligt talt ikke har kunne mærke nogen forskel imellem V3 og V4 versionerne af Deathadder.

En af de opdateringer som jeg har kunne mærke er batteritiden. Den topper i den nye version på 150 timer, hvilket må siges at være super tilfredsstillende. Det er dog kun ved 100 Hz polling rate. Skifter man til 8000 Hz, så falder batteritiden drastisk til kun 22 timer. Det viser med al tydelighed, hvor meget ekstra kraft den høje polling rate kræver.

Som jeg var inde på tidligere, så er der dog i Razer Synapse mulighed for at opsætte Smart Polling Rate, så musen kun skifter til 8000 Hz når du starter spil.

Der er ingen tvivl om at det er en fantastisk mus rent ydelsesmæssigt, men med mit skillset inden for gaming kan jeg ikke mærke forskel på 1000 Hz og 8000 Hz polling Rate. Den forskel er ikke stor nok en marginal til at flytte noget på min score når jeg spiller.

Jeg vil dog ikke afvise, at det kan gøre en forskel, hvis man spiller og måske konkurrerer på højt niveau, hvor selv de helt små marginaler kan gøre forskellen mellem sejr og nederlag.

Det er en “udfordring” jeg har været inde på tidligere i andre anmeldelser af high end gaming produkter. Den gode side er naturligvis, at de ting der skaber en god high end mus til det kræsne gaming segment, også er med til at gøre det til en forbandet god mus til alle os dødelige.

De optiske kontakter og den optiske sensor føles super gode og responsive, selv om jeg selvfølgelig ikke var i nærheden af at bruge muligheden for de 45.000 DPI. Jeg var aldrig forbi 1600, så der var langt til toppen.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Razer Deathadder V4 Pro med en online pris på lige omkring 1350 kroner. Det betyder at vi er i toppen af prissegmentet for gaming mus.





Konklusion

Razer har med Deathadder V4 Pro lavet en solid opdatering til Deathadder serien. Om jeg er enig med Razer selv, i forhold til at det skulle være det største tekniske spring i 10 år ved jeg ikke helt.

Det er dog unægteligt en teknisk super stærk mus, som uden tvivl vil tilfredsstille den krævende gamer. Det har været en fornøjelse at have Razer Deathadder V4 Pro på besøg, og den har været en lækker følgesvend til mine gaming sessions.

Tingene begynder dog at være lidt svære at retfærdiggøre, når man ser på prisen, hvor vi lander blandt de dyreste gaming mus på markedet.

Så meget bedre er den ikke for den gennemsnitlige bruger, når vi kan få super solide gaming mus fra fx Logitech eller ASUS til under halv pris.

Prisen kan måske retfærdiggøres, hvis man spiller på konkurrenceplan, hvor de små marginaler som 8000 Hz polling rate og hurtige optiske kontakter kan være med til at flytte nålen tættere på en sejr.

Som jeg var inde på tidligere, så føler jeg dog ikke at det er detaljer der gør mig til en mærkbart bedre gamer, og så ville den høje pris være svær at sluge.

Så for dit eget budgets skyld bør du være ærlig omkring dit færdighedsniveau, inden du smider de mere end 1300 kroner på bordet for Razer Deathadder V4 Pro.

Er du gennemsnitlig hobby gamer, så vil jeg bestemt ikke anbefale Razer Deathadder V4 Pro, da den simpelthen er teknisk overkill og for dyr.

Er du derimod high end konkurrence gamer, hvor alle marginaler tæller, så er Razer Deathadder V4 Pro blandt toppen af high-end gaming-mus, og så kan prisen måske retfærdiggøres.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en enthusiast only award, HVIS du er i den sidste af de to kategorier herover. Hvis ikke du er, bør du finde en anden mus til en mere fornuftig pris.





Fordele

Gode gennemførte materialer

Stærk hardware med optisk sensor og optiske kontakter

8000 Hz Polling rate





Ulemper