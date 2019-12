AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-26 19:39:00

Tweak.dk søger Danmarks bedste spiltestere

Tweak.dk udvider mandskabet med 1-2 mand mere, og denne gang indenfor spilanmeldelse. Vi har fået mange henvendelse på anmeldelser af spil inden for diverse spil-genre, og vi tager naturligvis opfordringen op.

Vi er i færd med at indgå samarbejdsaftaler med hensyn til spilproducenter og spil webshops, og vi søger 1-2 faste spilanmeldere, som er i stand til at anmelde spil til både PC, konsoller m.v.



Du skal kunne opfylde følgende krav for at komme i betragtning:



- Være minimum 16 år gammel

- Være inkarneret gamer

- Være velformuleret på skrift og have styr på dansk grammatik.

- Være i stand til at overholde deadlines

- Selv være ejer af PC eller konsol

- Være indstillet på at teste alle former for spilgenrer.



Eventuelt have mulighed for at lave spilanmeldelser på video til vores ene YouTube kanal.

Forvente 2-3 opgaver pr. måned alt efter relevante spilreleases på markedet.



Opgaven er som udgangspunkt ulønnet udover muligheden for at komme til at spille bunker af nye spiltitler, og have Danmarks største tech platform som dit udstillingsvindue.

Er du forhandler eller producent og ser værdi i et samarbejde omkring leverance af spil, så send os en mail via Sales @ Tweak . dk (Husk at fjerne mellemrum.)