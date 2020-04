AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-11-05 10:54

Edge frigives til Windows 10, 7 og macOS 15 januar

Seneste informationer fra Microsoft programsætter Edge til Windows 10, 7 og macOS fra 15 januar. Det betyder altså en snarlig lancering af den nye Edge browser fra Microsoft på flere platforme.





Microsoft annoncerede den Chromium-baserede version af Edge tidligere i år, og i dag afslørede virksomheden sløret for, at Edge ankommer tidligt næste år. Microsofts "nye" Edge eller "næste" Edge kommer med et nyt logo sammen med en række nye funktioner og betydelige forbedringer.

Under Ignite-udviklerkonferencen noterede Microsoft, at Edge-browserens udgivelsesdato er beregnet til 15. januar. Edge-udviklingen er frakoblet fra Windows, så du ville være i stand til at installere den på enhver version af Windows 10. Dette gælder tilmed også en Windows 7/8 computer uden problemer med kompatibiliteten.

Med en Chromium-baseret Edge vil Microsoft endelig have sin nye browser tilgængelig på alle platforme inklusiv Windows 7, macOS, Windows 10, Android og iOS.

Nye pc'er leveres prækonfigureret med Chromium Edge, men det er endnu ikke klart, hvordan Microsoft planlægger at erstatte den gamle Edge-browser med den nye på eksisterende installationer af Windows 10.

Microsoft har skjult den gamle Edge version, da nye Edge er installeret i preview-builds af Windows 10, skønt Microsoft endnu ikke har bekræftet A / B-tests.

“That’s the plan. We’re going to do some testing, and just like Windows updates, we’re going to try and get that right,” fortalte Microsoft i forbindelse med deres Ignite-udviklerkonferencen.





Kilde & Image credit:

Microsoft, The Verge