Nemmere installering af driver i Windows 10 20H1

Microsoft planlægger at gøre det lettere at finde og installere valgfrie opdateringer i Windows 10.

Valgfrie opdateringer inklusive drivere, funktionsopdateringer og månedlige opdateringer; sidstnævnte, hvor ikke der er tale om sikkerhedsmæssige opdateringer vil blive omfattet af den nye funktion.

Introduceret første gang i Windows 10 Insider Build 19536, betyder nyeste Microsoft tiltag på Windows Update-siden, Windows 10 brugerne ikke længere behøver at gennemse Enhedshåndtering for en bestemt enhed for at opdatere denne.

Windows Update holder vel og mærke stadig dine drivere opdaterede, men skulle du opleve problemer, kan en valgfri driver muligvis hjælpe.

Så vidt vi kan læse os til, vil den optimerede installering af drivers se dagens lys sammen med Windows 10 20H1 som et led i deres H1 2020 roadmap.

