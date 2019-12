AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-23 11:00:44

Verdens største Fortnite setup

Det er bestemt ikke første gang vi ser crazy stuff fra redaktionen hos Unbox Therapy, og dette projekt er bestemt ingen undtagelse.

De fleste af jer ved Fortnite er ”the shit” lige nu, og under min egen sommerferie i København, stødte jeg utallige gange på unge, der hyggede sig med Fortnite dansen.



Med overskriften ”World's Biggest Fortnite Setup - IMAX Edition”, kan man næsten kun forstille sig Unbox Therapy er gået all-in.



Uden at røbe alt for meget, har Unbox Therapy koblet to projektorer på, og herefter inviteret IMAX (Image Maximum) inden for, som kan fremvise billeder af langt større størrelse og opløsning end konventionelle film-systemer.

Dette resulterede i et knap 25 meter display, som må betegnes som World's Biggest Fortnite Setup - IMAX Edition.



#NerdsGoneWild