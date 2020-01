AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-04 17:49

CES 2020: Samsung annoncerer Odyssey gamer skærme

Samsung Electronics har annonceret sin nye line-up af buede Odyssey gaming skærme forud for CES 2020. Den nye line-up er blevet designet og udviklet med gamere i tankerne.

De nye Odyssey gaming-skærme er sammensat af G9 modellen - en 49 tommer skærm og G7, der fås i 32 tommer og 27 tommer. Begge skærme har en ekstrem dyb krumning, og de første skærme nogensinde med 1000R krumning. Ens for begge modeller er QLED billedkvalitet.





QLED skærm med en hurtig respons på mindre modeller

De nye Samsung Odyssey gamer skærme er blevet certificeret af TÜV Rheinland, en førende international certificeringsorganisation, der har tildelt Samsung branchens første 1000R buede skærme et Eye Comfort-certifikat. Et kig på specifikationerne afslører 1 ms responstid og 240hz. Samsungs nyeste spillemonitorer understøtter NVIDIA G-SYNC kompatibilitet og Adaptive-Sync via DP1.4.





En 49 tommer skærm med en opdateringsfrekvens på 240Hz og HDR

G9 er verdens første Dual Quad High-Definition (DQHD; 5120 × 1440-opløsning) gaming skærm med 240 Hz, en reaktionstid på 1ms, 32: 9 billedformatet, en 1000R krumning og en lysstyrke på 1000 cd / m2. Skærmen inddrager quantum dot teknologi kombineret med et HDR1000 VA-panel til at genskabe naturtro farver i højeste kvalitet. Kombinationen af hurtig responstid og refresh rate sammen med branchens førende 1000R kurve vil ifølge Samsung eliminere frustrerende lag, hvilket skulle hjælpe med til at levere et ultra-smooth billedkvalitet, som igen vil forstærke skærmens kvalitet især i spil, hvor et splitsekund kan betyde forskellen mellem at vinde og tabe.

G9 er udført i et blankt hvidt ydre og en næsten infinity core belysning på bagsiden i form af en centreret ring, der inkluderer 52 farver og fem muligheder for styring af lyseffekter.

Priserne på Odyssey gamer skærmene er endnu ikke frigivet, og det samme gør sig gældende med de komplette specifikationer.

Vi stiller spørgsmålet; G8 med 3440x1440?





Source & Image credit:

Samsung