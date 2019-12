AUTHOR : Catalina

PUBLISHED : 2017-03-07 11:22:00

Garmin Vivoactive HR

Når det kommer til aktivitetstracking, har Garmin længe ligget i toppen med deres Vivo-serie, og denne gang tester vi deres mest feature-spækkede model, Vivoactive HR. Dette er ikke blot en almindelig aktivitetstracker, for Garmin har virkelig proppet alle tænkelige features ind i uret. Vær med når vi tester, om Vivoactive HR får en placering i toppen af kransekagen for aktivitetstrackere.

Aktivitetstracking er i højsæde for tiden - vi bliver mere og mere helbredsorienterede og vil have så mange informationer fra kroppen som muligt lige ved hånden. Netop derfor bliver der lanceret aktivitetstrackere som aldrig før, og her er Garmin en af frontløberne med deres Vivo-serie. Serien består af Vivofit, Vivosmart, Vivomove og Vivoactive, der alle er aktivitetstrackere, om end med forskelligt design, funktionalitet og pris. Vi tager endnu et kig på et produkt i vores fitness segment

I denne omgang tester vi Garmins Vivoactive HR der anses for at være topmodellen i Vivo-serien. Garmin lavede i første omgang en version af Vivoactive uden optisk pulsmåling og er nu kommet med efterfølgeren, hvor det er muligt at få sine pulsbaserede data direkte fra håndleddet med deres nye GPS-smartwatch med håndledsbaseret pulsmåler.

Quickjumps

Specifikationer på Garmin Vivoactive HR

Fysiske mål: 30,2 x 57,0 x 11,4 mm

Displaystørrelse: 28,6 x 20,7 mm

Displayopløsning: 205 x 148 pixel

Vægt: regular-rem 47,6 g; x-large-rem 48,2 g

Genopladeligt batteri

Batteri levetid op til 7 dage i smartwatch-tilstand (24/7 pulsmåling), 13 timer i GPS-tilstand

Vandklassifikation 5 ATM

Vibrationsalarm

Platform: Garmin Connect (Læs testen af Garmin Connect her)

Placering: GPS og GLONASS

Primære funktioner på Garmin Vivoactive HR

Optisk pulsmåling

Aktivitetstracking

Søvntracking

GPS tracking

Smartwatch notifikationer

Software på Garmin Vivoactive HR

Vivoactive HR kobles sammen med Garmin Connect systemet, Garmins Connect app og webbaserede platform det gør det muligt at se flere data fra ens aktiviteter og dagligdag. Det er et overskueligt system, med mange muligheder for at personliggøre Vivoactive HR og de data man ønsker at få vist. Der opleves dog gennem testtiden nogle gange hvor synkroniseringen med Connect ikke fungerer optimalt - tålmodighed er her en dyd, for forbindelsen bliver oprettet, selvom det ikke altid er det hurtigste. For en dybdegående anmeldelse af Garmin Connect, kan du læse testen her.

Det finder du i æsken

Uret



Oplader (data-clip)



Manual

Design

Vivoactive HR er ikke den æstetisk flotteste aktivitetstracker på markedet, og det er svært at forstå, hvorfor Garmin ikke har fundet på et mere spændende hardwaredesign til netop dette ur. Vivoactive HR er Garmins svar på en all-in-one enhed, der både skal fungere som hverdagstracker, GPS-ur, fitness tracker og smartwatch, hvilket gør designvalget til lidt af et mysterium.

Man er ikke i tvivl om at Vivoactive HR er en del af vivo-serien, med sit aflange, minimalistiske design, selvom uret er noget bredere end sine søskende Vivosmart og Vivofit. Skærmen er en standard 205 x 148 pixel farveskærm, og som følge af ønsket om længere batteri levetid, er skærmen ikke den skarpeste kvalitet. Dette er dog noget jeg personligt gerne ofrer, for den lange batterilevetid, som Garmin bestemt leverer i Vivoactive HR (se afsnittet Batteri).

Garmin Vivoactive HR er mulig at få med ekstra lang rem, hvilket er til stor gavn for både små og store håndled. Når uret skal være på hånden hele dagen, er det vigtigt at det har en god pasform, og at der ikke hænger overskydende rem og generer, hvis man har meget små håndled.

Vivoactive HR er ligeledes udstyret med optisk pulsmåling, med tre dioder, der måler på blodgennemstrømningen i huden. Denne feature er en af de mest populære for tiden, da den gør det muligt at undgå brystpulsbælter, og tracking af træning/hverdag er derfor bogstavligt talt, lige ved hånden hele dagen.

Når det kommer til pasform og komfort, har Garmin fat i den lange ende- Vivoactive HR er behageligt at have på - faktisk glemmer jeg ofte at jeg har det på, hvilket er en stor kompliment til urets komfortmæssige design. Idet uret har indbygget søvntracking, er det essentielt at det ikke generer når man skal sove, og Vivoactive HR er bestemt intet problem at falde i søvn med.

Vivoactive HR fra Garmin er udstyret med to simple, aflange trykknapper, i nederste kant af urets front, og gør navigation i urets funktioner, hurtigt og brugervenligt. Knapperne er lette at trykke på, og generer ikke i dagligdagens aktiviteter. Garmin har, foruden knapperne, udstyret Vivoactive HR med en touchskærm, der, grundet urets aflange og forholdsvis store skærm, gør navigation i træning og hverdag super effektivt.

Opladning af Garmin Vivoactive HR

Selve opladningen af Vivoactive HR foregår ved påsætning af en data-clip, der klikkes fast om urets øverste del. Det er en anordning, der sikrer optimal opladning uden risiko for at stikket ikke sidder ordentligt i. Opladningen foregår hurtigt og uden kvaler.

Ekstra features

En af de rigtig fede features ved Vivoactive HR, er at man kan downloade forskellige apps, widgets og urskive-designs, for at få præcis de informationer på netop den måde man ønsker at se dem. Personligt er jeg lidt af en data-nørd, og havde til en start lidt svært ved at acceptere det urskive-design, Vivoactive HR har som standard. I Garmin Connect testen faldt jeg over softwaren Actiface - en komplet game-changer, der giver alle de informationer jeg kunne ønske, direte på frontskærmen. Actiface er mulig at personliggøre, så man får vist netop de informationer, man er interesseret i. Det kan undre at Garmin ikke har valgt at inkorporere Actiface direkte i urets software fra start, da netop denne 3. parts app er yderst populær til Garmins GPS ure.

Aktivitetstracking på Garmin Vivoactive HR

Aktivitetstracking af hverdagen er i sagens natur, hovedfunktionen for et ur i Vivo-serien, og her skuffer Garmin ikke med Vivoactive HR. Denne aktivitetstracker måler på skridt, etager, antal aktive minutter, søvn og forbrænding - du kan simpelthen følge med 24/7 i dit helbred.

Funktionaliteten af de forskellige features, varierer lidt i kvalitet og præcision, men alt i alt er Vivoactive HR en super spændende aktivitetstracker med et hav af muligheder. Selve skridtmålingen fungerer upåklageligt. For at opnå så høj præcision som muligt, kan man indstille sin egen brugerdefinerede skridtlængde - hvilket klart anbefales. Garmin har gjort det muligt enten at fastsætte sine egne daglige mål, eller lade Garmin Connect sætte udfordrende mål, baseret på ens aktivitetsmønster. Man kan vælge at modtage små vibrationsalarmer, når et mål er opnået, hvilket er meget sjovt at følge med i.

Vivoactive HR har også en såkaldt move bar, der vises ved længere tids inaktivitet, og kan give vibrationsalarmer, hvis man har siddet stille for længe. Denne feature kan man dog let slå fra, hvis det ønskes. Til det kontorarbejdende folk er det en glimrende måde at sikre at bagdelen bliver lettet fra sædet nogle gange om dagen, så benene lige kan blive rystet. Det tager ikke mere end et par minutters aktivitet at clear ens move bar.

Med Vivoactive HR kan du følge med i din puls hele døgnet, og se både gennemsnitlig hvilepuls, nuværende puls, og en grafisk fremstilling af din puls for de sidste fire timer. Det er et super smart sundhedsmæssige værktøj at have med sig, så man kan følge med i sit generelle helbred.

Baseret på heldags-pulsmåling, aktiviteter, skridt og etager, vurderer Vivoactive HR ens daglige kalorieforbrug. Her kan man følge med i hvor meget man har forbrændt i hvile og aktivitet i løbet af dagen. Kalorieforbruget er baseret på ens vægt, så det er vigtigt at huske at opdatere denne løbende, da ens forbrænding ellers ikke måles korrekt.

En anden typisk feature for aktivitetstrackere er måling af søvnrytme, og dette er også muligt med Garmin Vivoactive HR. Selvom det er svært at se hvad man egentlig skal bruge denne mulighed til, så er det meget sjovt at følge med i, hvor dyb søvn man har været i. Søvntracking er dog kun muligt at følge med i fra Garmin Connect systemet og ikke direkte på uret (se review her).

Smartwatch funktioner på Vivoactive HR

Garmin har gjort det muligt at modtage notifikationer fra telefonen, direkte på uret, via Bluetooth. Denne funktion er specielt nyttig, hvis man har telefonen på lydløs, og modtager et opkald. Det er muligt at til- og fravælge specifikke kategorier af notifikationer, som fx mails, sociale medier, beskeder osv. så man ikke får en vibrationsalarm derfra. Man kan også fjerne den tilhørende widget, der viser ens notifikationer, hvis det er en funktion man ikke har brug for. Men så snart man reagerer på sin telefon, forsvinder notifikationen fra uret - med det samme.

Træning i samarbejde med Vivoactive HR

Selve træningsdelen af Vivoactive HR, er det der adskiller dette ur fra resten af Vivo-serien, da det er mere end bare en aktivitetstracker. Ved tryk på højre knap på uret, får man adgang til ens træningsapps, hvor den ønskede aktivitet vælges. Garmin har forudinstalleret en del forskellige træningsprofiler: løb, gang, cykling, roning, samt specielle profiler som golf og langrend.

Det er også muligt at downloade andre profiler fra Connect IQ, samt lave sine egne direkte på uret. Der kan vælges til og fra i de forskellige indstillinger, som fx GPS, pulsmåling mm.

Under forskellige typer af træning, varierer det hvilke data, der er relevante at have tilgængelige. Vivoactive har et hav af muligheder for at personliggøre hver eneste træningsprofil med forskellige dataskærme. Der kan vælges tre forskellige dataskærme til hver træningsprofil, og visning af mellem en og tre data pr. skærm - her scorer Garmin virkelig nogle point hvis man er datanørd og multisportudøver.

Netop med datavisning under aktivitet, er det geniale, at det er muligt at personliggøre Vivoactive HR, med forskellige apps og widgets. Jeg er personligt kæmpe fan af muligheden for fx en grafisk visning af ens pulszone under træning.

De forskellige ekstra apps og widgets, kan hentes ved at koble Vivoactive til computeren og så bliver man super let og effektivt guidet gennem ens muligheder for Garmin Express, som er det yderst simple og funktionelle system Garmin har til opdatering af ens enheder, samt tilgå Connect IQ for at downloade ekstra indhold (læs mere om Garmin Express og Connect IQ HER).

Løbsfunktioner

Når det kommer til løb, kan man sagtens mærke at Garmin har mange års erfaring med at skabe ideelle løsninger til løberen, og selvom Vivoactive HR tilhører kategorien for aktivitetstrackere, er uret en glimrende makker til løbeturen. Garmin har virkelig formået at skabe et rigtig godt all-in-one produkt med Vivoactive HR.

GPS præcisionen er i top - noget Garmin virkelig har forstand på. Vivoactive HR fanger satellit hurtigt og nemt, og mister ikke forbindelsen under aktivitet. Ligesom i alle Garmins dedikerede GPS/sportsure, er det muligt at sætte en vibrationsalarm på, ved et utal af forskellige parametre; distance, tid, pulszone, kalorier, pace mm. Derudover har Vivoactive HR en auto pause funktion så tid og distancemåling pauses når man står helt stille. Denne feature er yderst brugbar, hvis man løber inde i byen, og går op i gennemsnitlige målinger på pace og tid.

Ved indendørs løb, anvendes accelerometer, til måling af distance. Denne teknologi er dog ofte ret upræcis, og det samme gør sig også gældende med Vivoactive HR. I en test på løbebånd viser båndets måling 4,3 km, mens Vivoactive HR viser 4,1 km. Der er dog set langt større udsving ved andre ure, så Garmin er bestemt i den bedre ende af skalaen, på præcision ved indendørs måling af distance.

Pulsmåling (målt op mod Polar H7)

Når det kommer til optisk pulsmåling er markedet fyldt med lige-ved-og-næsten forsøg på at indfange samme præcision som elektrisk måling ved brug af bryststroppe, men det er svært at opnå samme nøjagtighed i optisk måling. Garmin Vivoactive HR klarer sig ganske glimrende i den optiske måling, så længe der er tale om steady state træning.

På en 15 km løbetur, blev Vivoactive HR målt op imod Polar H7 bryststrop, for at teste nøjagtigheden af pulsmålingen. Som set ved alle optiske pulsmålere, indtil videre, er målingerne ikke 100 % præcise, specielt ikke ved intervaltræning. I steady state ses der dog oftere en noget større nøjagtighed, hvilket langt hen ad vejen også er tilfældet med Vivoactive HR. Vivoactive HR formål at ramme samme BPM (gennemsnitlige puls), som H7, men som det ses af nedenstående graf, fanger uret ikke helt, når der er udsving i pulsen. Dog er det BPM, der er vigtigst ved steady state, og her har Garmin ramt plet.

Vivoactive HR kommer dog på lidt af en prøvelse når det kommer til intervaltræning - dette er der endnu ingen optiske pulsmålere, der formår fuld præcision i. På en 45 min indendørs cykling time, med en blanding af steady state og interval, følger Vivoactive HR fint med Polar H7. Det er klart at der ikke kan forventes 100 % præcision, da der går længere tid før ændringer i pulstryk når håndleddet fremfor brystet, men Garmin har formået at skabe fin nøjagtighed med Vivoactive HR. Det ka ikke undgås at der er lidt forskel på målingerne, og 1-3 BPM i forskel er ganske acceptabelt, når der sammenlignes mellem bryststrop og optisk måler.

Når man ser på graferne fra cyklingen, ses det at Vivoactives optiske pulsmåler ikke helt formår at fange udsving i samme grad som den elektriske pulsmåler H7, men det er igen helt normalt for optisk pulsmåling.

Når man ser på data fra pulszonegraferne, så er der dog en del forskel på hvor længe Vivoactive HR og Polar H7 vurderer at man har ligget i de bestemte zoner. Denne gang synes der at være ret stor forskel på de to målinger, men samtidig kan det være at man i noget tid har vippet på grænsen mellem to zoner og deraf den store forskel.

Alt i alt har Garmin formået at skabe en acceptabel præcision i Vivoactive HR, men det er endnu ikke lykkes at følge helt med på præcision under intervaltræning. Optisk pulsmåling er et felt der er af stor interesse og i rivende udvikling, men indtil videre ligger Garmin godt med i toppen af kransekagen med deres Elevate teknologi.

Batteri

Garmin lover op til 9 dages batterilevetid med 24/7 pulsmåling og aktivitetstracking, hvilket er en lang levetid at forvente med en aktivitetstracker med optisk pulsmåling. Der er som oftest altid forskel på producenternes officielle vurdering af batterilevetid, og det man kan forvente ved dagligt brug, men Garmin har bestemt ikke oversolgt Vivoactive HR. Efter 7 dages 24/7 brug af urets pulsmåling og aktivitetstracking (uden GPS), er der stadig 23 % batteri tilbage. Med brug af GPS funktionen skæres der dog noget ned på levetiden, hvilket også er forventeligt. Garmin lover 13 timers batterilevetid, med konstant GPS funktion - noget der virker rimeligt at opnå ifølge forskellige kortere tests med GPS funktionen.

Pris på Garmin Vivoactive HR

Prisen på Vivoactive HR ses billigste sted til 1497kr., med en vejledende pris på 2299kr hos Garmin. Dette er en ganske rimelig pris for et ur hvor man får alle de muligheder som Vivoactive HR indeholder. Hvis man ser uret som en aktivitetstracker, så ligger det i den dyre ende af skalaen, men Vivoactive HR er bare så meget mere end blot det, så prisen er bestemt god.

Konklusion 8,5/10

Garmin har ikke taget munden for fuld, ved at kaldet Vivoactive HR et all-in-one ur. Man får virkelig et kvalitetsprodukt med et hav af fede muligheder og god præcision. Der er rig mulighed for at personliggøre Vivoactive HR og få adgang til præcis de data, man har brug for, uden at skulle døje med informationer, der ingen interesse har. Garmin tilbyder download af mange ekstra apps, widgets og urskiver, der er med til at gøre Vivoactive HR oplevelsen endnu bedre.

Værdi for pengene 8/10

Man får rigtig god værdi for pengene med Garmin Vivoactive HR - man kan næsten tillade sig at kalde det for en aktivitetstracker på speed! Specielt til prisen er det helt fantastisk hvor meget Garmin har præsteret at stoppe i uret af muligheder, og man føler bestemt at man har gjort et godt køb med Vivoactive HR.

Design 5/10

Det eneste sted Garmin kunne have gavn af at bruge lidt ekstra ressourcer, er under produktdesign. Vivoactive HR har ikke et særlig spændende eller innovativt design, men er meget standard og lidt klodset at se på. Skærmen er ikke i særlig skarp kvalitet, men dette er dog et bevidst valg for at holde batterilevetiden oppe - smart beslutning, for batterilevetiden er vigtig når det er en aktivitetstracker man skal have på hver dag.

Brugervenlighed 7/10

Vivoactive HR er super let at indstille og finde rundt i, i dagligdagen, men det kan være lidt af en prøvelse af få ændret i ens præferencer, hvis man ikke har haft et Garmin produkt før. Er man derimod bekendt med Garmin Connect og logikken i softwaren, så tager det ikke mange sekunder at personliggøre Vivoactive HR efter ens behov. Det trækker dog ned at der er oplevet lidt problemer med opkoblingen til Garmin Connect, men dette har ikke indflydelse på uret i dagligdagen, blot hvis man ønsker adgang til informationer som uret ikke kan vise.

UK summary Garmin Vivoactive HR

Conclusion 8,5/10

Garmin isn't saying to much when calling the Vivoactive HR an all-in-one solution. You really get a quality product with a wide variety of opportunity and great precision. The options for personalization are many and Garmin offers a buffet of extra apps, widgets and watch faces to make the Vivoactive HR experience even better.

Value for money 8/10

With the Garmin Vivoactive HR you get great value for money - one could call it an activity tracker on speed! When taking the low price into consideration it's remarkable how many features Garmin made avaliable with the Vivoactive HR. You really feel you made a bargain in buying the Vivoactive HR.

Design 5/10

Garmin would have benefited from some extra time spend on product design. The Vivoactive HR has an ordinary, somewhat bland design with a dull plastic facade. The screen is not of the best a brightest quality but it's something worth sacrificing for the long battery life you do get with the Vivoactive HR.

User friendliness 7/10

The Vivoactive HR is super easy to setup and very user friendly in everyday life though changing preferences can be a bit tricky if you're a first time Garmin user. If you are used to the logic behind Garmin products navigation in the software is very quick and easy. It's a downside that the connection with Garmin Connect is not always stable and syncing with your phone might take some time. However, this does not affect the daily use of the Vivoactive HR, only if you want to access data not accessable on the watch.