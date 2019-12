AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-01-31 07:52:00

Huawei Watch GT - Fitnesstracker eller Smartwatch

Smartwatch kategorien er ikke voldsomt stor i Danmark, men Huawei har taget en anderledes vinkel for måske at gøre deres Watch GT mere tiltalende for et bredere publikum.

Til trods for mange producenter har forsøgt at presse på for at fremme Smart Watch segmentet, er det aldrig helt slået gennem i Danmark.



Markedet for fitness trackere er dog mere tiltalende for mange, og Huawei har nu forsøgt at bygge bro imellem de to kategorier i langt højere grad end tidligere, og vi har denne gang taget et kig på producentens Watch GT, som siden lanceringen, har fået ret godt fast i markedet.



Se vores videogennemgang på vores YouTube kanal eller herunder.

Der er svært at komme uden om at Apple på nuværende tidspunkt er dem der sælger flest Smartwatches med deres Apple Watch. Ideen med et Smartwatch er at have en del af funktionaliteten fra sin smartphone flyttet op på håndledet, så man har lettere adgang uden at skulle stå med næsen i telefonen konstant.



Begrænsningen for mange er dog, at det ikke altid er lige let at betjene tingene på den lille skærm, og så afholder prisen sikkert også mange for at springe med på vognen.



Personligt har jeg i lang tid brugt Samsungs bud på et Smartwatch i form af Gear S3, hvor der rig mulighed for apps, tilpasninger og meget andet. Selvom jeg har været glad for uret generelt, så endte jeg dog i sidste ende med primært at bruge uret til hurtigt at tjekke notifikationer, tracke min træning, og så ellers ikke så meget andet.

Det brugsmønster lader det til at Huawei er blevet klar over er gældende for mange, og det er netop de ting deres Watch GT er blevet målrettet imod og Watch GT er næsten mere en fitness tracker med en fornuftigt ur ovenpå end den anden vej rundt.



Med Watch GT er der skåret ind til benet, og der er ingen muligheder for tredjeparts apps eller en masse andet lir, og Huawei har gjort meget ud af at fokusere på fitness funktionaliteten på Watch GT.

Styresystemet på Watch GT er producentens eget LiteOS, og altså et skridt væk fra Google WearOS, som de har brugt på deres tidligere smartwatches. Det har betydet, at Huawei har kunne fokusere på de ting som de mener er vigtige i forhold til netop denne model, og resulterer ligeledes i markant forbedret batteritid, som jeg kommer ind på lidt senere.

Udseendet er umiskendeligt et mere klassisk udseende med mulighed to variationer. En med et mere sporty look med et sort urkasse og en sort gummirem, og så en mere klassisk model med en sølvfarvet urkasse og brun rem i læderlook. Det er dog super let selv at skifte remmen, hvis man har en anden man hellere vil bruge, så på den front er man ikke begrænset. Ud over udseendet, er begge ure dog ens, og der findes ingen variationer i indmaden eller størrelsen.

De fysiske dimensioner på uret er 10,6 mm, og fronten er monteret med en 1,39 tommers AMOLED touch skærm. Skærmen er skarp og let læselig, og touch betjeningen fungerer uden problemer.

Ud over touch funktionaliteten, er der to knapper på siden til betjening, og på undersiden er der kontakterne til opladning via den medfølgende lader og til sensorerne til måling af puls.

Det er Huaweis TruSeen 3.0 Pulsmåler, som skulle være mere præcis ved hjælp af nye sensorer og indbyggede algoritmer, der skulle blive bedre med tiden. Hvor meget det så har på sig, er svært at sige,men vi tager et spadestik dybere i pulsmåleren senere.

På Watch GT, finder vi også indbygget GPS, der benytter sig af tre satellitter til at sikre nøjagtig positioner, når din løbe- eller vandretur skal trackes.

Der er mulighed for at tilpasse urskivens udseende med et udvalg af 13 forskellige urskiver, som kan vælges alt efter hvilken stil eller oplysninger, man vil have tilgængeligt.

For at underbygge trænings fokuset, så forbindes uret til din telefon via Huaweis Sundheds app, og det er igennem den man kan synkronisere træningsdata og ændre indstillingerne på uret eller opdateret urets firmware. Så længe man henter Huaweis sundheds app, kan uret bruges på både Android og iOS, så på den front er man ikke begrænset.

Ud over trænings funktionerne, er der også en række andre basale funktioner som vejrudsigt, mulighed for alarmer og timere, og så kan man også modtage notifikationer på uret, så man kan se hvem der ringer, læse sine SMSer på skærmen, eller se hvem der liker ens Instagram opslag.

Det er dog ikke muligt at svare på beskeder eller andet via uret, så har skal du finde telefonen frem.

En af de ting man som regel altid har skulle gøre til en rutine med en smartwatch er opladningen.

Med mit Samsung ur skal det ca. gøre hver anden eller tredje dag alt efter hvor meget jeg har brugt det, og det har været lidt af et irritationsmoment.

Det har Huawei dog i den grad gjort noget ved, og lover batterilevetid på op til 30 dage alt efte,r hvordan man vælger at bruge funktionerne i uret.

Ifølge Huawei er de 30 dage mulige, hvis man benytter sig af urets notifikationer.

Herfra falder Huaweis strømtilbud tilbud ned til omkring 22 timers brug, hvis man hele tiden måler på sin aktivitet og puls, så der er et ret godt spænd. Huaweis eget bud på et gennemsnit, er omkring to uger med brug af puls og træningsfunktioner omkring 90 minutter om ugen.

Jeg har brugt Watch GT i et par måneder nu, og som jeg også beskrev tidligere, så falder den meget godt ned i mit brugsmønster. Jeg er generelt glad for at kunne tjekke notifikationer osv. via mit ur uden behovet for hele tiden at skulle have telefonen frem, og træningsfunktionerne er rigtigt gode. Der er forskellige træningsprogrammer med i uret og via Huaweis Sundheds app, hvis man har brug for lidt vejledning til at komme i gang. Der er træningsplaner for alt fra 5 km løb op til et maraton.



Ellers kan man selv angive hvilken form for træning man vil dyrke, og indstille ting som ønsket tid, distance eller forbrændte kalorier, og det hele bliver så tracket og synkroniseret med Sundheds appen på din telefon, hvor man lidt lettere kan gennemse resultaterne og sammenligne på tværs af forskellige træningspas.

Et punkt der ikke har fungeret specielt godt er pulsmåleren. Det har virket som om den under træning har meget svært ved at få nogen brugbare målinger. Jeg lå næsten konsekvent i en af yderpunkterne, og det var bestemt på tidspunkter, hvor jeg vil mene at min puls var langt fra det som uret angav.

Jeg mistænker dog, at en del af problemerne stammer fra min ret behårede arm, der kan give lidt problemer med den her slags optiske sensorer. Andre tests jeg har set, har fået resultater, der er meget med andre lign. modeller eller fitness trackere. Det kan være andre får andre resultater, men det er en ting som er værd at være opmærksom på hvis, pulsmåling er noget som betyder noget i forhold til den fitness tracking som du har behov for.



Jeg havde dog ikke lyst til at begynde at trimme armene for at se om det gjorde en forskel, og jeg vil indskyde, at nogle af de samme udfordringer er til stede på mit normale Samsung ur. Så noget tyder på at jeg ikke er den bedst egnede til at teste den funktion.



De øvrige funktioner, synes jeg dog fungerer rigtigt fint. Det er ting som skridttælleren, GPS målinger osv., som fungere fint, og har været tilstrækkeligt til mit behov.

Det er altid godt at kunne holde øje med sit generelle aktivitetsniveau, og der er også mulighed for at måle sin søvn, så man kan holde øje med om man får sovet nok. Personligt synes jeg det er spændende at holde styr på den slags over tid, og det er der gode muligheder med uret Watch GT sammen med Huaweis Sundheds app på telefonen. Der er også mulighed for at indstille det så man får en påmindelse om at bevæge sig, hvis man har siddet stille i mere end en time.

Så der er i det hele taget gode mulighede for at få lidt hjælp til en mere aktiv livsstil med Watch GT.

Under min test har specielt batteritiden imponeret mig. Med mit forbrug, hvor jeg modtager notifikationer, bruger uret som vækkeur og tracker træning tre til fire gange om ugen af en ca. en times varighed, så holdt batteriet i gennemsnit et sted i mellem to og tre uger, hvilket i den grad er den verden til forskel fra mit normale ur fra Samsung, der som sagt skulle forbi en lader ca. hver anden til tredje dag.

Bruger man også GPS i forbindelse med løbeture eller andet, så begrænses batteritiden en del, da det er en ting som batteriet meget. Men i det store billede, er batteritiden godkendt, og alene det har betydetat jeg er mere tilbøjelig til at bruge Watch GT fremfor Samsungs Gear S3, selvom sidstnævnte har flere funktioner.

Watch GT kan på nuværende tidspunkt findes online med en pris på omkring 1500 kr., så en anelse billigere end det efterhånden aldrende Samsung Gear S3 jeg har testet direkte imod, og omkring 1000 kr billigere end Samsungs nye version, og en hel del under hvad man skal have op af lommen, hvis man kigger i retning af et Apple Watch.

Samlet set har jeg haft en lækker oplevelse med Watch GT under min test, og det har fint ramt mine behov for et Smartwatch. Men der er altså begræsninger, hvilket er helt bevidste fra Huaweis side. Så hvis man vil have noget af de dybere muligheder med uret som musikstyring, trådløs betaling eller generelt bare tredjeparts apps, så er Watch GT altså ikke uret for dig.

Watch GT er det et ur med fokus på aktivitetstracking, og her lever det bestemt op til forventningerne.

Godt:

Fantastisk Batteritid

God pris

Gode muligheder for varieret fitnesstracking

Skidt:

Pulsmåleren kan have svært ved behårede arme